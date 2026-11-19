Újabb ukrán támadás érte a Krími hidat, a forgalmat leállították rajta - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt Krím félsziget vezetője csütörtökre virradó éjjel a Max-csatornáján. Akszjonov közölte, hogy minden illetékes szolgálat a helyén van. Az orosz szárazföldet a Krím félszigettel összekötő hídon keletkezett újabb károkról az első közlésében nem tett bejelentést. Személyi sérülés nem történt.
Újabb ukrán támadás érte a Krími hidat
"Az éjszakai dróntámadás következtében ideiglenesen leállították a vonatforgalmat a Krími híd vasúti szakaszán" - közölte az orosz közlekedési minisztérium, amely szerint a szakértők felmérik a keletkezett károkat.
A Krímben csütörtök reggel drónriadót rendeltek el.
Az ukrán hadsereg hétfőre és keddre virradóra is csapást mért a hídra, megrongálva annak szerkezetét és lerombolva a közúti híd egyik hajózható árkádját. A vasúti forgalmat kedd este újraindították - írja az MTI.
Oroszország Kijev hídjait vette célba
Ahogy korábban már megírtuk, a két ukrán csapás között, hétfő este és éjjel Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijev két fő Dnyeper-hídját, az Északi és a Déli hidat. Mindkettő megsérült, a forgalmat leállították, és a fővárosban áram-, víz- és fűtéskimaradások voltak. Moszkva katonai logisztikai célpontnak nevezte a hidakat.
A 19 km hosszú Krími-híd az egyik olyan útvonal, amely összeköti Oroszország és a Krím közlekedési hálózatát. Korábban ez volt az ukrán területeken tartózkodó orosz erők egyik legfontosabb utánpótlási útvonala.