Újabb ukrán támadás érte a Krími hidat, a forgalmat leállították rajta - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt Krím félsziget vezetője csütörtökre virradó éjjel a Max-csatornáján. Akszjonov közölte, hogy minden illetékes szolgálat a helyén van. Az orosz szárazföldet a Krím félszigettel összekötő hídon keletkezett újabb károkról az első közlésében nem tett bejelentést. Személyi sérülés nem történt.

Újabb ukrán támadás érte a Krími hidat / Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN SECURITY SERVICE

Újabb ukrán támadás érte a Krími hidat

"Az éjszakai dróntámadás következtében ideiglenesen leállították a vonatforgalmat a Krími híd vasúti szakaszán" - közölte az orosz közlekedési minisztérium, amely szerint a szakértők felmérik a keletkezett károkat.

A Krímben csütörtök reggel drónriadót rendeltek el.

Az ukrán hadsereg hétfőre és keddre virradóra is csapást mért a hídra, megrongálva annak szerkezetét és lerombolva a közúti híd egyik hajózható árkádját. A vasúti forgalmat kedd este újraindították - írja az MTI.

Oroszország Kijev hídjait vette célba

Ahogy korábban már megírtuk, a két ukrán csapás között, hétfő este és éjjel Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijev két fő Dnyeper-hídját, az Északi és a Déli hidat. Mindkettő megsérült, a forgalmat leállították, és a fővárosban áram-, víz- és fűtéskimaradások voltak. Moszkva katonai logisztikai célpontnak nevezte a hidakat.

A 19 km hosszú Krími-híd az egyik olyan útvonal, amely összeköti Oroszország és a Krím közlekedési hálózatát. Korábban ez volt az ukrán területeken tartózkodó orosz erők egyik legfontosabb utánpótlási útvonala.