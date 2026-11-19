Ukrán OSINT-csatornák tették közzé azokat a műholdfelvételeket, amelyek a Krími híd elleni csapások következményét ábrázolják a november 19-i támadás után. A Meduza beszámolója szerint a képeken az útpályán keletkezett károk is megfigyelhetők: az egyik hídszakasz a vízbe zuhant. A felvételeken a párhuzamosan futó vasúti pálya állapota is látható.

Krími híd: műholdfelvételeken az újabb ukrán támadás nyomai

Fotó: / AFP PHOTO / Ukrainian Security Service

Egy héten belül három támadás érte a hidat

Ukrajna az elmúlt héten három alkalommal támadta a Krími hidat. Az első két csapásra november 16-ról 17-re virradó éjszaka került sor, a harmadik támadást pedig november 19-én hajtották végre.

A második támadás után a közösségi oldalakon olyan videófelvétel jelent meg, amelyet egy, a hídon áthaladó vonatról készítettek. A felvételen az látszott, hogy a híd egyik hídszakasza teljesen megsemmisült.

A támadásokat követően a híd vasúti szakaszán ideiglenesen leállították a forgalmat, amelyet november 19-én ismét megnyitottak. A legutóbbi ukrán csapás időzítése is figyelemre méltó: arra Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping kínai találkozója előtt került sor.