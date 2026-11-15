ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Végre megérkezik az eső Magyarországra, de egyhamar nem szabadulunk tőle

szergej lavrov

Lavrov odaszúrt az EU-nak: már az elmenő vonat után futnak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szergej Lavrov szerint Európa az utolsó pillanatban próbál bekapcsolódni az ukrajnai béketárgyalásokba. Az orosz külügyminiszter egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: az európaiak „fel akarnak ugrani az elmenő vonat utolsó kocsijára”.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
szergej lavrovursula von der leyeneu

Az európaiak fel akarnak ugrani az elmenő vonat utolsó kocsijára – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízióban vasárnap sugárzott interjújában EU-nak az ukrajnai tárgyalásokon való részvételi szándékát kommentálva.

Lavrov
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 
Fotó: IGOR IVANKO / AFP

Valószínűleg értik, hogy a vonat elmegy, és megpróbálnak felugrani az utolsó kocsi lépcsőjére

 - mondta.

„Amikor valaki azt állítja, hogy először fegyverszünetet kell kötni, és csak utána lehet bármiféle tárgyalást folytatni az európai biztonságról, ahogyan Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke) teszi , vagy amikor azt mondja, hogy nem támogatunk olyan megoldást, amely figyelembe veszi Oroszország érdekeit, ahogyan Kaja Kallas (az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) teszi az teljesen zsákutcába jutott gondolkodásmód” – nyilatkozott.

Korábban arról is írtunk, hogy újabb nagyszabású büntetőintézkedésekről dönthetnek hétfőn az uniós külügyminiszterek Brüsszelben. 

 

Szóljon hozzá!