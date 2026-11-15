Az európaiak fel akarnak ugrani az elmenő vonat utolsó kocsijára – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízióban vasárnap sugárzott interjújában EU-nak az ukrajnai tárgyalásokon való részvételi szándékát kommentálva.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Fotó: IGOR IVANKO / AFP

Valószínűleg értik, hogy a vonat elmegy, és megpróbálnak felugrani az utolsó kocsi lépcsőjére

- mondta.

„Amikor valaki azt állítja, hogy először fegyverszünetet kell kötni, és csak utána lehet bármiféle tárgyalást folytatni az európai biztonságról, ahogyan Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke) teszi , vagy amikor azt mondja, hogy nem támogatunk olyan megoldást, amely figyelembe veszi Oroszország érdekeit, ahogyan Kaja Kallas (az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) teszi az teljesen zsákutcába jutott gondolkodásmód” – nyilatkozott.

Korábban arról is írtunk, hogy újabb nagyszabású büntetőintézkedésekről dönthetnek hétfőn az uniós külügyminiszterek Brüsszelben.