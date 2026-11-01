Döbbenetes terv Lengyelországban: nem engedték volna leszállni az elnöki gépet?

A lengyel elnök repülőgépének eltérítésére vonatkozó állítólagos tervről beszélt Stanisław Janecki publicista egy televíziós műsorban. Elmondása szerint olyan információk jutottak el hozzá, amelyek alapján felmerült, hogy a Varsóba tartó államfő gépét biztonsági okokra hivatkozva másik repülőtérre irányítsák. Az állításokat a rendelkezésre bocsátott anyag nem támasztja alá független bizonyítékokkal.

Lengyel elnök: a hadsereg hiúsíthatott meg egy különös tervet. Fotó: STRINGER / ANADOLU

Lengyel elnök: állítólag másik városba irányították volna a gépét

Janecki szerint azt mérlegelték, hogy a pilótával közöljék: biztonsági okok miatt nem szállhat le Varsóban. Alternatív célállomásként Wrocław és Krakkó merült fel.

A publicista úgy véli, a terv célja az lehetett, hogy az államfő ne érhessen vissza a fővárosba akkor, amikor fontos állami intézmények körül feszült helyzet alakult ki.

Janecki azt is állította, hogy az elképzelés végül a katonák magatartása miatt hiúsult meg. Beszámolója szerint a katonai repülőtér személyzetének szerepe döntő lehetett abban, hogy a feltételezett tervet nem hajtották végre.

Korábbi incidenssel hozták összefüggésbe az állításokat

A műsor résztvevői egy korábbi esetre is utaltak, amikor állításuk szerint egy városi autóbusz akadályozta az elnöki konvoj haladását az elnöki palotánál zajló rendőri intézkedés idején.

Fotó: AGATA GRZYBOWSKA / ANADOLU

A megszólalók a két történet között összefüggést feltételeztek, és a jelenlegi kormányzatot bírálták. A beszélgetésben olyan állítások is elhangzottak, amelyek szerint a lengyel alkotmánybíróság körüli események során félrevezető híreket használtak fel a rendőri fellépés igazolására.

Ezek a kijelentések a műsor résztvevőinek értelmezései, nem pedig bizonyított tények.

A rendelkezésre álló szövegből nem derül ki, ki kezdeményezhette volna a repülőgép átirányítását, történt-e tényleges kísérlet a pilóta utasítására, illetve indult-e hivatalos vizsgálat az ügyben.