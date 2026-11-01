ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
televíziós műsor

Döbbenetes terv Lengyelországban: nem engedték volna leszállni az elnöki gépet?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Különös állítások hangzottak el egy lengyel televíziós műsorban az államfő repülőútjával kapcsolatban. A lengyel elnök varsói visszatérését állítólag biztonsági indokra hivatkozva akarták megakadályozni, ám Stanisław Janecki publicista szerint a katonák fellépése meghiúsította a tervet.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
televíziós műsorelnökstanisław janecki

A lengyel elnök repülőgépének eltérítésére vonatkozó állítólagos tervről beszélt Stanisław Janecki publicista egy televíziós műsorban. Elmondása szerint olyan információk jutottak el hozzá, amelyek alapján felmerült, hogy a Varsóba tartó államfő gépét biztonsági okokra hivatkozva másik repülőtérre irányítsák. Az állításokat a rendelkezésre bocsátott anyag nem támasztja alá független bizonyítékokkal.

lengyel elnök
Lengyel elnök: a hadsereg hiúsíthatott meg egy különös tervet. Fotó: STRINGER / ANADOLU

Lengyel elnök: állítólag másik városba irányították volna a gépét

Janecki szerint azt mérlegelték, hogy a pilótával közöljék: biztonsági okok miatt nem szállhat le Varsóban. Alternatív célállomásként Wrocław és Krakkó merült fel.

A publicista úgy véli, a terv célja az lehetett, hogy az államfő ne érhessen vissza a fővárosba akkor, amikor fontos állami intézmények körül feszült helyzet alakult ki.

Janecki azt is állította, hogy az elképzelés végül a katonák magatartása miatt hiúsult meg. Beszámolója szerint a katonai repülőtér személyzetének szerepe döntő lehetett abban, hogy a feltételezett tervet nem hajtották végre.

Korábbi incidenssel hozták összefüggésbe az állításokat

A műsor résztvevői egy korábbi esetre is utaltak, amikor állításuk szerint egy városi autóbusz akadályozta az elnöki konvoj haladását az elnöki palotánál zajló rendőri intézkedés idején.

WARSAW, POLAND - OCTOBER 31: Police are seen around the premises of Poland's top court 'Constitutional Tribunal' as its head suspended in Warsaw, Poland on October 31, 2026. Warsaw police said officers had been sent to the tribunal after receiving information about possible threats to judges and staff and a risk of public disorder. Police said they had not entered the court building and denied claims that officers had stormed it. Three people were detained after allegedly climbing over the fence surrounding the tribunal, while police said objects had also been thrown at officers. Agata Grzybowska / Anadolu (Photo by Agata Grzybowska / Anadolu via AFP)
Fotó: AGATA GRZYBOWSKA / ANADOLU

A megszólalók a két történet között összefüggést feltételeztek, és a jelenlegi kormányzatot bírálták. A beszélgetésben olyan állítások is elhangzottak, amelyek szerint a lengyel alkotmánybíróság körüli események során félrevezető híreket használtak fel a rendőri fellépés igazolására.

Ezek a kijelentések a műsor résztvevőinek értelmezései, nem pedig bizonyított tények.

A rendelkezésre álló szövegből nem derül ki, ki kezdeményezhette volna a repülőgép átirányítását, történt-e tényleges kísérlet a pilóta utasítására, illetve indult-e hivatalos vizsgálat az ügyben.

 

Szóljon hozzá!