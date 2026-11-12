Két őr is rosszul lett, miközben Macron a szlovák elnököt fogadta - videó

A Reuters videóján látható, hogy miközben a szlovák vezető autója éppen megáll az udvaron, a férfi egyértelműen rosszullét jeleit kezdi mutatni, majd elengedi kardját és összeesik, csupán néhány lépésre Emmanuel Macron köztársasági elnöktől, aki azonnal odament a rosszul lett gárdistához.

Két őr is rosszul lett, miközben Macron a szlovák elnököt fogadta Fotó: GUILLAUME SALIGOT / AFP

Végül többen is a gárdista segítségére siettek. A férfit gyorsan elszállították és segítséget nyújtottak neki, míg Peter Pellegrini, döbbenten nézte a jelenetet, és a lépcső alján várakozott. Ugyanezen a videón látható, miközben a köztársasági őrt elszállítják, és a két elnök üdvözli egymást, látható a díszőrség egy másik tagja, aki szintén rosszul lett.

Emmanuel Macron végül a szlovák elnök felé fordult és bekísérte az Élysée-palotába. A második őrt, aki szintén rosszul lett, de nem ájult el, az Élysée-palotába vitték. Az őrök állapotáról és a rosszullétek okáról nem közöltek információt.