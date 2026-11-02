Magyar Péter a jövő héten találkozik a német kancellárral Berlinben

Jövő héten Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Berlinben Magyar Péter miniszterelnök. Erről a kormányfő hétfőn az Országgyűlésben számolt be napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter közölte, a hivatalos látogatásra elkíséri a külügyminiszter, a gazdasági és energetikai, a honvédelmi és a belügyminiszter. A miniszterek szintén tárgyalnak német kollégájukkal – tette hozzá.

A jövő héten fogad Friedrich Merz Berlinben– jelentette be Magyar Péter hétfőn a parlamentben – Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszterelnök elmondta, jövő szerdán Dublinba utazik, ahol az Európai Unió 26 állam- és kormányfőjével tárgyal.