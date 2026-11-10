Nem mindenben teljes az egyetértés Magyar Péter és Merz között

Az ukrán támogatás uniós költségvetésben történő szerepeltetetése kapcsán Merz jelezte, hogy „tudja, hogy ez Magyarországon ez belpolitikai kérdés is”.
Magyar Péter erre reagálva azt hangsúlyozta, hogy nem csak Ukrajnát, hanem az egész európai biztonsági rendszer kell támogatni. A miniszterelnök felidézte, hogy Magyarország évek óta jelentős erőfeszítéseket tesz az uniós határok védelmére, amelyre továbbra sem kapott forrást az uniótól, azonban napi 1 millió eurós büntetést kell fizetnie. Jelezte, hogy hazánk a NATO-ban is helytáll, ellátja a keleti határ védelmét és korábban ellátta a balti országok védelmét.
A miniszterelnök közölte: az unió hét éves költségvetésének a magyar érdekekről kell szólnia és nem kellene azt összekötni egy másik üggyel. Ugyanakkor jelezte: Magyarország konstruktív partner lesz az uniós költségvetés tárgyalásánál, „de nem enged a nemzeti érdekből”.
A kormányfő kiemelte, hogy a cél az, hogy a 27 európai ország el tudja fogadni a hétéves költségvetést, ami nem lesz egyszerű feladat, mert minden országnak különböző nemzeti érdekei vannak.
Magyar Péter Magyarország szempontjából kiemelten fontosnak nevezte az agrár- és kohéziós forrásokat.
Érdemi módosításokra van szükség a saját forrásokat, befizetéseket illetően, mert a jelenlegi javaslat alapján Magyarország lenne az egyik legnagyobb nettó befizető, ami nem elfogadható
– mondta.
Minden adott ahhoz, hogy az egyébként is erős magyar-német kapcsolatok tovább erősödjenek
– jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden, Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón, hozzátéve: „Adott a két társadalom, a két ország, a gazdasági szereplők és a befektetők közötti bizalom, és ez a politikai felsővezetők között is megvan.”
Merz a Magyar Péterrel közösen tartott berlini sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy szeretnék bilaterálisan is „újraindítani a kapcsolatokat”, hiszen Németország Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere, s Magyarország is fontos kereskedelmi partnere Németországnak.