Brüsszelbe indult szerdán Magyar Péter miniszterelnök, miután Kárpátalján járt, majd részt vett a kabinet ülésein. A kormányfő Facebook-oldalán jelentette be, hogy a következő két napban az Európai Unió másik 26 tagállamának vezetőjével tárgyal a következő hétéves uniós költségvetésről.

Magyar Péter Brüsszelbe utazik Fotó: MW

Magyar Péter Brüsszelbe utazik

A miniszterelnök szerint ezek az uniós források jelentős segítséget nyújthatnak a magyar gazdaságnak, a vállalatoknak és a gazdáknak. A pénzből a vasút, a vízmegtartás, valamint a kórházak és az iskolák fejlesztését is finanszírozhatják.

A tárgyalásokon több mint 30 milliárd euró sorsa a tét Magyarország számára

– derül ki a magyar miniszterelnök posztjából.

Magyar Péter a brüsszeli út előtt kedden Kárpátaljára látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt, és a magyar közösség képviselőivel is találkozott.

Az ungvári találkozón az ukrán elnök különleges ajándékkal lepte meg a magyar miniszterelnököt. Egy csaknem 84 éves újságpéldányt adott át neki, amely Magyar Péter dédnagyapjának, Erőss Lajosnak a munkába állásáról számolt be.