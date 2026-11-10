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Magyar Péter megmutatta, milyen, amikor valaki a kettesért küzd a német nyelvvizsgán – Deutsch Tamás is beszólt a miniszterelnöknek

Magyar Péter

Magyar Péter megmutatta, milyen, amikor valaki a kettesért küzd a német nyelvvizsgán – Deutsch Tamás is beszólt a miniszterelnöknek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Nem éppen gördülékeny német beszéddel állt közönség elé hétfő este Berlinben a magyar kormányfő. Magyar Péter szereplését Deák Dániel politikai elemző sem hagyta szó nélkül, aki szerint a miniszterelnök a kettesért küzdene egy német nyelvvizsgán.
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Magyar PéterBerlinDeák Dániel

Magyar Péter hétfőn, a napirend előtti felszólalások után útnak indult Berlinbe, ahol 20 órától egy úgynevezett Európa-beszédet tartott németül a Kondrad Adenauer Alapítvány vendégeként. Aki meghallgatta a beszédet, hamar feltűnhetett, a magyar miniszterelnök német nyelvtudása nem feltétlen üti meg a középfokot.

Magyar Péter hétfő este németül mondott beszédet Berlinben (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter hétfő este németül mondott beszédet Berlinben (Fotó: Mediaworks)

Szövegét olvasva jól érezhetően próbált figyelni a helyes kiejtésre, amihez erős artikulálást használt: a stilisztikai összkép végül egy erősen magyaros kiejtésű, darabos beszéd lett. Deák Dániel politikai elemző a szereplést úgy kommentálta, „Magyar Péter Berlinben bemutatta: amikor a kettesért küzdesz a német nyelvvizsgán!”

Érdemes megjegyezni, Magyar Péter rendre szeret gúnyolódni Deutsch Tamás fideszes politikus angol nyelvtudásán, azonban most úgy tűnt visszanyalt a fagyi. A Fidesz európai parlamenti képviselője nem is hagyta szó nélkül a miniszterelnök beszédét, Facebook-videójában úgy reagált: „Karma is a bitch! 
That’s it.”

 

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