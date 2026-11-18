Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy nem lát közvetlen fenyegetést az amerikai fővárosra nézve. Ezt arra a CNN-jelentésre reagálva mondta, amely amerikai hírszerzési értékelésekre hivatkozva arról számolt be, hogy Irán esetleg egy úgynevezett "piszkos bomba" bevetésével járó támadást tervezhet Washingtonban.

Marco Rubio megszólalt a feltételezett iráni piszkos bombás robbantás tervéről. Fotó: ERIC LEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marco Rubio megszólalt a feltételezett iráni piszkos bombás robbantás tervéről

Donald Trump elnök kedden a CNN-riporttal kapcsolatos kérdésre válaszolva közölte, hogy az Egyesült Államok komolyan veszi annak lehetőségét, hogy Irán támadásra készülhet. Az iráni külügyminisztérium kedden tagadta a vádakat, és alaptalannak nevezte azokat.

"Nem aggódom" – válaszolta Rubio Manilában egy újságíró azon kérdésére, hogy tart-e egy Washington elleni közvetlen támadástól.

Nem hiszem, hogy lenne bármilyen közvetlen fenyegetés.

Hozzátette, hogy az amerikai kormány "mindig résen van minden olyan dologgal kapcsolatban, amely veszélyt jelent az Egyesült Államok biztonságára".

US Secretary of State Marco Rubio says he does not believe there is an imminent threat to Washington, following a report about a possible Iranian plot involving a dirty bomb. https://t.co/5xOQ33PLwE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 18, 2026

Trump kedden bólintott, amikor egy újságíró megkérdezte tőle, hogy Irán piszkos bomba felrobbantását tervezi-e az amerikai fővárosban. "Vizsgáljuk az ügyet" – mondta az elnök újságíróknak egy manilai fotózás alkalmával. Arra a kérdésre, hogy fennáll-e közvetlen veszély, Trump úgy fogalmazott:

Ha igen, olyan árat fognak fizetni, amilyet még egyetlen ország sem fizetett korábban

Amikor ismét megkérdezték tőle, van-e ok azt hinni, hogy a támadás küszöbön áll, csak annyit mondott: "Remélem, hogy nem, de nagyon komolyan vesszük a dolgot, mert történetesen őrültek."

Trump reacts to news of potential imminent Iranian plans to detonate a dirty bomb in DC: “Well, if there is, they will pay a price the likes of which no country has ever paid before. I hope it’s not, but we take it very seriously because they happen to be crazy” https://t.co/foFMBeUmTd — Headquarters (@HQNewsNow) November 17, 2026

A CNN forrásokra hivatkozva hétfőn azt jelentette, hogy az amerikai hírszerzés adatai szerint Teherán olyan terveket dolgoz ki, amelyek alapján piszkos bombát robbanthat fel az amerikai fővárosban.

A piszkos bomba hagyományos robbanóanyagot használ radioaktív anyagok szétszórására. Az atomfegyverrel ellentétben nem idéz elő nukleáris robbanást, de radioaktív szennyeződést terjeszthet, valamint jelentős fennakadásokat és pánikot okozhat a lakosság körében.

Az Egyesült Államok és Irán kedden tűzharcot vívott egymással annak ellenére, hogy tárgyalások zajlanak Irán, valamint a közvetítő Omán és Katar között - írta a Reuters.