Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy nem lát közvetlen fenyegetést az amerikai fővárosra nézve. Ezt arra a CNN-jelentésre reagálva mondta, amely amerikai hírszerzési értékelésekre hivatkozva arról számolt be, hogy Irán esetleg egy úgynevezett "piszkos bomba" bevetésével járó támadást tervezhet Washingtonban.
Marco Rubio megszólalt a feltételezett iráni piszkos bombás robbantás tervéről
Donald Trump elnök kedden a CNN-riporttal kapcsolatos kérdésre válaszolva közölte, hogy az Egyesült Államok komolyan veszi annak lehetőségét, hogy Irán támadásra készülhet. Az iráni külügyminisztérium kedden tagadta a vádakat, és alaptalannak nevezte azokat.
"Nem aggódom" – válaszolta Rubio Manilában egy újságíró azon kérdésére, hogy tart-e egy Washington elleni közvetlen támadástól.
Nem hiszem, hogy lenne bármilyen közvetlen fenyegetés.
Hozzátette, hogy az amerikai kormány "mindig résen van minden olyan dologgal kapcsolatban, amely veszélyt jelent az Egyesült Államok biztonságára".
Trump kedden bólintott, amikor egy újságíró megkérdezte tőle, hogy Irán piszkos bomba felrobbantását tervezi-e az amerikai fővárosban. "Vizsgáljuk az ügyet" – mondta az elnök újságíróknak egy manilai fotózás alkalmával. Arra a kérdésre, hogy fennáll-e közvetlen veszély, Trump úgy fogalmazott:
Ha igen, olyan árat fognak fizetni, amilyet még egyetlen ország sem fizetett korábban
Amikor ismét megkérdezték tőle, van-e ok azt hinni, hogy a támadás küszöbön áll, csak annyit mondott: "Remélem, hogy nem, de nagyon komolyan vesszük a dolgot, mert történetesen őrültek."
A CNN forrásokra hivatkozva hétfőn azt jelentette, hogy az amerikai hírszerzés adatai szerint Teherán olyan terveket dolgoz ki, amelyek alapján piszkos bombát robbanthat fel az amerikai fővárosban.
A piszkos bomba hagyományos robbanóanyagot használ radioaktív anyagok szétszórására. Az atomfegyverrel ellentétben nem idéz elő nukleáris robbanást, de radioaktív szennyeződést terjeszthet, valamint jelentős fennakadásokat és pánikot okozhat a lakosság körében.
Az Egyesült Államok és Irán kedden tűzharcot vívott egymással annak ellenére, hogy tárgyalások zajlanak Irán, valamint a közvetítő Omán és Katar között - írta a Reuters.