Mark Rutte szerint Ukrajnának a béketárgyalások idején is folyamatos katonai támogatásra van szüksége, hogy a lehető legerősebb helyzetből vehessen részt a konfliktus lezárásáról szóló egyeztetéseken. A NATO főtitkára a Krími híd elleni ukrán támadásról is beszélt, és úgy fogalmazott: Ukrajnának a logisztikai csomópontok elleni csapásokkal is védenie kell magát.
A NATO főtitkára november 17-én, az Ukrajnát támogató országok védelmi kapcsolattartó csoportjának (UDCG) találkozója előtt nyilatkozott. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy miközben számos szereplő dolgozik a béke megteremtésén, Ukrajnának a téli időszakban is meg kell kapnia a szükséges támogatást.
Rutte szerint a katonai segítségnyújtást a lehető legnagyobb ütemben kell folytatni, hogy az ország a harcokban és a béketárgyalásokon is a lehető legerősebb pozícióban legyen. Hozzátette, hogy az aznap délutáni tanácskozáson több kedvező bejelentésre is számít.
Rutte a Krími híd elleni támadásról is beszélt
A sajtótájékoztatón a NATO főtitkárát arról kérdezték, hogyan értékeli a Krími híd elleni ukrán csapást, amelyre a Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Donald Trump részvételével tervezett háromoldalú csúcstalálkozó előtt került sor.
Mark Rutte azt mondta, látta a médiában közzétett felvételeket, és szerinte Ukrajnának joga van megvédenie magát. Ez magában foglalja a logisztikai csomópontok elleni támadásokat is, amelyek elkerülhetetlenek lehetnek az ország önvédelme során. Hozzátette, hogy a történteket még pontosan meg kell vizsgálni, de a nyilvánosságra került felvételek alapján úgy tűnik, az ukránok sikerrel jártak.
Az amerikai közvetítők szerepéről is kérdezték a főtitkárt. Arra a felvetésre, hogy az Egyesült Államok állítólag azt javasolta Ukrajnának, mondjon le bizonyos területekről a NATO-tagságért cserébe, Rutte nem kívánt reagálni. Kiemelte ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik a békefolyamatban, és külön méltatta Steve Witkoff és Jared Kushner munkáját, akik Donald Trump megbízásából vesznek részt az egyeztetésekben.
A NATO főtitkára szerint az európai országok is bekapcsolódtak a tárgyalásokba, a szövetség pedig akkor vesz részt a megbeszéléseken, ha jelenléte hasznos lehet.
Rutte a Starlink és a Starshield korlátozásáról is kapott kérdést
A sajtótájékoztatón szóba került a Starlink és a katonai célokra használt Starshield műholdas rendszer működése is. Az egyik újságíró arról kérdezte a NATO főtitkárát, hogy felszólítja-e a Fehér Házat vagy Elon Muskot a szolgáltatások korlátozásának feloldására. Rutte azt mondta, az érintett felek keményen dolgoznak azon, hogy a rendszerek működése a lehető leghamarabb visszatérjen a normális kerékvágásba. Hozzátette, hogy a NATO is kész segítséget nyújtani, ahol erre szükség van.
A műholdas katonai rendszerek és az amerikai hírszerzési támogatás jelentőségéről korábban az Origo is készített interjút két, az amerikai nemzetbiztonsági és védelmi kérdésekben jártas szakemberrel.
David Cattler, a NATO korábbi hírszerzési és biztonsági főtitkár-helyettese az Origónak adott interjújában arról beszélt, hogy az amerikai hírszerzési képességek nélkülözhetetlenek Ukrajna számára. Kiemelte a műholdas információgyűjtés, a stratégiai előrejelzés és a különböző forrásokból származó adatok összehangolásának jelentőségét. Ezek az információk segítik Ukrajnát az orosz támadások előrejelzésében, a katonák és az infrastruktúra védelmében, valamint a hadműveleti döntések meghozatalában. Cattler arra is rámutatott, hogy az európai országok rövid idő alatt nem tudják teljes egészében pótolni az amerikai támogatás szélességét és nagyságrendjét.
Tom Armbruster volt amerikai diplomata szintén az Origónak nyilatkozott a műholdas rendszerek ukrajnai szerepéről. Az interjúban kitért a Starshield korábbi korlátozására és annak lehetséges katonai következményeire is. A rendszer működésének korlátozása az ukrán drónműveleteket is érinthette, miközben a műholdas kommunikáció és az amerikai hírszerzési támogatás fontos szerepet játszik az ukrán hadsereg műveleteiben. Armbruster szerint az Egyesült Államoknak teljes körű hírszerzési információmegosztást kellene biztosítania Ukrajnának, és minden lehetséges előnyt meg kellene adnia Kijev számára.
Az orosz fenyegetésekről és az amerikai csapatokról is kérdezték
Rutte az Ukrajnában esetlegesen megjelenő francia katonákkal kapcsolatos orosz fenyegetésekre is reagált. Moszkva korábban a francia csapatok jelenlétét a háborúban való közvetlen részvételként értékelte. A NATO főtitkára erre úgy válaszolt, hogy az orosz fővárosból érkező nyilatkozatokat nem mindig kell túl komolyan venni.
Méltatta Emmanuel Macron francia elnököt, a kormányt és a francia fegyveres erőket, amelyeket Ukrajna fontos partnereinek nevezett.
Az amerikai haderő európai jelenlétének felülvizsgálatáról is szó esett. Rutte elmondta, hogy Elbridge Colby amerikai védelmi államtitkár-helyettes korábban már tájékoztatta a NATO nagyköveteit a felülvizsgálatról, és azóta is egyeztet a szövetséges országokkal. A főtitkár szerint teljesen érthető, hogy az Egyesült Államok rendszeresen felülvizsgálja külföldi katonai jelenlétét, hiszen egyszerre több térségben kell biztosítania erőforrásait. Úgy vélte, a folyamat a következő hetekben vagy hónapban kedvező eredménnyel zárulhat.
Azzal kapcsolatban, hogy Alekszander Stubb finn elnök szerint az európai vezetőknek közvetlenül is tárgyalniuk kellene Vlagyimir Putyinnal, Rutte úgy fogalmazott: fontos fejlemény, hogy Európa most már részt vesz a tárgyalóasztalnál. Szerinte az európai országok a múlt pénteki egyeztetésükön, az Európai Tanács keretében megfelelően összehangolták álláspontjukat.