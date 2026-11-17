Mark Rutte szerint Ukrajnának a béketárgyalások idején is folyamatos katonai támogatásra van szüksége, hogy a lehető legerősebb helyzetből vehessen részt a konfliktus lezárásáról szóló egyeztetéseken. A NATO főtitkára a Krími híd elleni ukrán támadásról is beszélt, és úgy fogalmazott: Ukrajnának a logisztikai csomópontok elleni csapásokkal is védenie kell magát.

Fotó: ISMAIL ASLANDAG / ANADOLU

A NATO főtitkára november 17-én, az Ukrajnát támogató országok védelmi kapcsolattartó csoportjának (UDCG) találkozója előtt nyilatkozott. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy miközben számos szereplő dolgozik a béke megteremtésén, Ukrajnának a téli időszakban is meg kell kapnia a szükséges támogatást.

Rutte szerint a katonai segítségnyújtást a lehető legnagyobb ütemben kell folytatni, hogy az ország a harcokban és a béketárgyalásokon is a lehető legerősebb pozícióban legyen. Hozzátette, hogy az aznap délutáni tanácskozáson több kedvező bejelentésre is számít.

Rutte a Krími híd elleni támadásról is beszélt

A sajtótájékoztatón a NATO főtitkárát arról kérdezték, hogyan értékeli a Krími híd elleni ukrán csapást, amelyre a Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Donald Trump részvételével tervezett háromoldalú csúcstalálkozó előtt került sor.

Mark Rutte azt mondta, látta a médiában közzétett felvételeket, és szerinte Ukrajnának joga van megvédenie magát. Ez magában foglalja a logisztikai csomópontok elleni támadásokat is, amelyek elkerülhetetlenek lehetnek az ország önvédelme során. Hozzátette, hogy a történteket még pontosan meg kell vizsgálni, de a nyilvánosságra került felvételek alapján úgy tűnik, az ukránok sikerrel jártak.

Az amerikai közvetítők szerepéről is kérdezték a főtitkárt. Arra a felvetésre, hogy az Egyesült Államok állítólag azt javasolta Ukrajnának, mondjon le bizonyos területekről a NATO-tagságért cserébe, Rutte nem kívánt reagálni. Kiemelte ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik a békefolyamatban, és külön méltatta Steve Witkoff és Jared Kushner munkáját, akik Donald Trump megbízásából vesznek részt az egyeztetésekben.

A NATO főtitkára szerint az európai országok is bekapcsolódtak a tárgyalásokba, a szövetség pedig akkor vesz részt a megbeszéléseken, ha jelenléte hasznos lehet.

Rutte a Starlink és a Starshield korlátozásáról is kapott kérdést

A sajtótájékoztatón szóba került a Starlink és a katonai célokra használt Starshield műholdas rendszer működése is. Az egyik újságíró arról kérdezte a NATO főtitkárát, hogy felszólítja-e a Fehér Házat vagy Elon Muskot a szolgáltatások korlátozásának feloldására. Rutte azt mondta, az érintett felek keményen dolgoznak azon, hogy a rendszerek működése a lehető leghamarabb visszatérjen a normális kerékvágásba. Hozzátette, hogy a NATO is kész segítséget nyújtani, ahol erre szükség van.

A műholdas katonai rendszerek és az amerikai hírszerzési támogatás jelentőségéről korábban az Origo is készített interjút két, az amerikai nemzetbiztonsági és védelmi kérdésekben jártas szakemberrel.

David Cattler, a NATO korábbi hírszerzési és biztonsági főtitkár-helyettese az Origónak adott interjújában arról beszélt, hogy az amerikai hírszerzési képességek nélkülözhetetlenek Ukrajna számára. Kiemelte a műholdas információgyűjtés, a stratégiai előrejelzés és a különböző forrásokból származó adatok összehangolásának jelentőségét. Ezek az információk segítik Ukrajnát az orosz támadások előrejelzésében, a katonák és az infrastruktúra védelmében, valamint a hadműveleti döntések meghozatalában. Cattler arra is rámutatott, hogy az európai országok rövid idő alatt nem tudják teljes egészében pótolni az amerikai támogatás szélességét és nagyságrendjét.