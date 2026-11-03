Melania Trump orosz és ukrán képviselőket fogad a Fehér Házban

Melania Trump személyesen hozza össze Oroszország és Ukrajna képviselőit a Fehér Házban – jelentette be november 3-án az amerikai elnöki hivatal. A first lady november 5-én, csütörtökön fogadja a két háborúban álló ország küldötteit. A Fehér Ház közleménye szerint a kezdeményezés Melania Trump saját diplomáciai fellépésének eredménye.

Melania Trump orosz és ukrán képviselőket hívott össze a Fehér Házban Fotó: SAUL LOEB / AFP

A tájékoztatás rendkívüli jelentőségűnek nevezte az eseményt, és kiemelte, hogy amerikai first lady részéről korábban nem volt példa hasonló kezdeményezésre. Melania Trump önállóan kezdett egyeztetéseket a fegyveres konfliktusban érintett felek képviselőivel, és a közlemény szerint ennek eredményeként sikerült tűzszünetet elérnie az ukrajnai Oleskiban és a környező Herszon megyei térségben.

Csütörtökön mond beszédet a Fehér Házban

Az amerikai first lady november 5-én, keleti parti idő szerint délelőtt 11 órakor tart beszédet a Fehér Házban, amelyben az oleski tűzszünetről számol be. A közlemény szerint az eseményen az orosz és az ukrán fél képviselői is részt vesznek.

A Fehér Ház egyelőre nem nevezte meg, pontosan kik érkeznek a két országból, és azt sem részletezte, milyen formában zajlik majd az egyeztetés. Azt sem közölték, hogy a korábban bejelentett oleski tűzszünet milyen feltételekkel jött létre, illetve mekkora területre és milyen időtartamra vonatkozik.

A kezdeményezés mindenesetre szokatlan diplomáciai szerepvállalást jelent az amerikai first lady részéről: Melania Trump közvetlenül a háborúban álló felek képviselőit próbálja egy asztalhoz ültetni.