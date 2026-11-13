Merénylet Moszkvában: a vezetőülés alatt helyezhettek el robbanószerkezetet – videó

Péntek reggel felrobbant egy Toyota terepjáró Moszkva déli részén, a Csertanovo városrészben található Kirovogradszkaja utcában. A feltételezett merénylet során a jármű vezetője megsérült, és kórházba szállították. Az orosz Telegram-csatornák szerint az autó Szergej Zavorotnijhoz, Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök egykori sajtótitkárához tartozik.

Merénylet gyanúja merült fel a november 13-i moszkvai autórobbanás után

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A Baza Telegram-csatorna beszámolója szerint a robbanás egy lakóépület közelében, a Juzsnaja metróállomástól nem messze történt. A szemtanúk egy férfit láttak az aszfalton feküdni a megrongálódott jármű mellett.

A Mash és a Shot értesülései szerint a Toyota Fortuner típusú terepjárót maga Zavorotnij vezette. A beszámolók alapján a férfi túlélte a robbanást, de súlyos állapotban szállították kórházba. Személyazonosságát és sérüléseinek súlyosságát a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Merénylet állhat a moszkvai autórobbanás hátterében? A Mash információi szerint a robbanószerkezetet a terepjáró aljára, a vezetőülés felőli oldalra erősítették. A szerkezet állítólag akkor lépett működésbe, amikor az autó már mozgásban volt. A helyszínen tartózkodó egyik szemtanú az orosz sajtónak arról számolt be, hogy a robbanás ereje a szélvédőn keresztül az úttestre repítette a sofőrt. A férfi a robbanás után még életben volt, a mentők pedig kórházba szállították. Az orosz Nyomozó Bizottság közölte, hogy büntetőeljárást indított az ügyben. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, milyen bűncselekmény gyanújával folyik a nyomozás, és a robbanás pontos okát sem erősítették meg. A sajtóban a robbanószerkezet mellett műszaki meghibásodás lehetősége is felmerült. Egyelőre nem bizonyított, hogy szándékos támadás történt.

Ki lehetett a robbanás célpontja?

Szergej Zavorotnij korábban újságíróként dolgozott a Komszomolszkaja Pravdánál, majd 2003 és 2004 között az orosz Állami Dumában működő Rogyina pártfrakció sajtószolgálatát vezette. Később Mikola Azarov ukrán miniszterelnök sajtótitkára lett. Azarov 2010 és 2014 között, Viktor Janukovics elnöksége idején vezette az ukrán kormányt.

A volt miniszterelnök 2014 februárjában elhagyta Ukrajnát, és Oroszországba távozott. Zavorotnij szintén Oroszországban folytatta pályafutását.

2015-ben az Azarov által létrehozott Ukrajna Megmentéséért Bizottság sajtótitkáraként vett részt az Izborszki Klub ukrán menekültekkel foglalkozó rendezvényén. Később Alekszej Berdnyikov újságíróval közösen könyvet írt a 2014-es ukrajnai politikai eseményekről és Oroszország szerepéről. A kötetet 2018-ban mutatták be Moszkvában.