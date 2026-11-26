Németország pénzügyi mozgástere egyre szűkebb, ezért a kormánynak felül kell vizsgálnia, mire fordítja az adófizetők pénzét. Friedrich Merz a Bundestagban, a költségvetési vitában beszélt arról, hogy az államnak fel kell hagynia több korábban megszokott kiadással.

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„Már nincs több pénzünk mindenre” – fogalmazott a kancellár. Hozzátette: mindenkinek el kell engednie néhány olyan elképzelést, amelyhez eddig hozzászokott, és amelyek jelentős összegekbe kerülnek.

Merz szerint az állam a jövőben nem finanszírozhatja adóbevételekből mindazt, amit az országban túl sokáig természetesnek vettek. Ellenkező esetben a következő generációk, köztük a gyermekek és az unokák, elveszíthetik annak lehetőségét, hogy szabadon dönthessenek saját jövőjükről.

A kancellár úgy vélte, Németországnak szembe kell néznie ezekkel a kényszerű korlátozásokkal, és el kell döntenie, milyen ország akar lenni, illetve mire kívánja fordítani a rendelkezésére álló forrásokat.

Merz Putyinra is figyelmeztetett az AfD-nek

A költségvetési vita során a kancellár az Alternatíva Németországért (AfD) párt bírálataira is reagált. A párt kifogásolta a kormány költségvetési tervezetét, Merz azonban azzal vágott vissza, hogy az AfD nem érti az európai biztonsági helyzetet.

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek nem csupán Ukrajna a célja. Úgy fogalmazott: aki ezt nem ismeri fel, az nem érti a világ működését, vagy egészen más célokat követ Németország szabadságával, nyitottságával és liberalizmusával kapcsolatban.

Rekordösszegű költségvetésről vitáznak

A német kormánykoalíció az elmúlt hetekben a 2027-es szövetségi költségvetésről tárgyalt. A tervezet egyik legfontosabb eleme a mintegy 560 milliárd eurós, azaz hozzávetőleg 249 ezer milliárd forintos kiadási főösszeg, amely rekordnak számít Németország történetében.

A költségvetési elképzeléseket az ellenzék több oldalról is bírálja. A viták egyik központi témája az Ukrajnának nyújtott támogatás, de a kormányt politikai hozzá nem értéssel is vádolják.

A Bundestagban november 27-én tartják a költségvetésről szóló végső szavazást. A mostani vita így nemcsak a következő évi állami kiadásokról, hanem a német kormány gazdaságpolitikai mozgásteréről is szól.