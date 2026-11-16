Tűzgömbbé vált a Sahed: fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy MiG-29-es pilótája kilőtte az orosz drónt

Az ukrán légierő közösségi oldalán osztotta meg azt a videót, amelyen egy MiG-29-es vadászgép megsemmisít egy orosz Sahed típusú drónt – írta meg a United24 Media.
A pilóta a gép beépített, 30 milliméteres GSh-30-1 típusú gépágyúját használta. Ez a fegyver közeli légiharcra és földi célpontok támadására is alkalmas.
Szakértők szerint ez a módszer a legnehezebb és legveszélyesebb drónelhárítási megoldások közé tartozik: a vadászgépnek ugyanis egészen közel kell repülnie a viszonylag kis méretű célponthoz, a pilótának pedig csak néhány másodperce marad, hogy manőverezzen, célba vegye a drónt és tüzeljen.
Ez a megoldás nagy pontosságot igényel, ugyanakkor ez az egyik legolcsóbb eszköz arra, hogy egy vadászgép megsemmisítsen egy drónt.
Az ukrán légierő pilótái korábban is alkalmaztak hasonló taktikát. Egy ukrán Mirage 2000-5F vadászgép például beépített 30 milliméteres gépágyúival lőtt le egy orosz S8000 Banderol robotrepülőgépet, amelyet szintén rakéta helyett használtak.
Olcsó drón, drága elhárítás
A Sahed iráni tervezésű kamikazedrón, amelyet Oroszország Geran-2 néven saját maga is gyárt. Viszonylag olcsó, ezért Moszkva gyakran tömegesen is beveti a támadások során. Amint arról korábban Zelenszkij is beszélt, az ukránok számára ezekkel a drónokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb nehézséget éppen az jelenti, hogy egy-egy légvédelmi rakéta sokszor többe kerül, mint maga a drón. Ezért értékelődik fel minden olyan módszer, amellyel olcsóbbá teszi a Sahed drónok elhárítását, megsemmisítését.