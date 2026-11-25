Rekordot döntött a migránsáradat a Kanári-szigeteken. Egyetlen nap alatt 2121 migráns érkezett a Spanyolországhoz tartozó El Hierro szigetére. Ez a mintegy 12 ezer fős helyi lakosság csaknem ötödének felel meg. A migránsok 14 hajóval érkeztek, köztük 203 nő és 127 gyermek volt.

Egyre nagyobb számmal érkeznek migránsok a Kanári-szigetekre Fotó: ANTONIO SEMPERE / AFP

Egyre nagyobb számmal érkeznek migránsok a Kanári-szigetekre

Az előző rekord mindössze tíz nappal korábban, november 14-én született, amikor 1580 migráns érkezett a szigetcsoporthoz. El Hierróra kevesebb mint egy hónap alatt már több ember érkezett, mint ahányan a szigeten élnek.

A hatóságok az érkezők egy részét más szigetekre, illetve a spanyol szárazföldre szállítják. Mintegy 800 embert Tenerifére terveznek áthelyezni.

Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke történelmi jelentőségűnek, de szomorúnak nevezte a rekordot. Az elnök különösen Gambiát és Szenegált bírálta, mert szerinte nem működnek együtt megfelelően a migránshajók indulásának megakadályozásában.

Clavijo az Európai Unió határvédelmi ügynökségének, a Frontexnek a fokozott szerepvállalását sürgette a migránsok kiindulási országaiban. Szerinte a nyugodt tengeri viszonyok és a telihold is hozzájárult a hajók tömeges indulásához – számolt be a Daily Mail.