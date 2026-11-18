A Világgazdaság beszámolója szerint Jevgenyij Sztanyiszlavov a Demokratának adott interjújában egyértelművé tette, hogy Moszkva továbbra is ragaszkodik a Paks II. beruházásról kötött megállapodások teljesítéséhez. Az orosz nagykövet arra figyelmeztette a magyar vezetést, hogy a Roszatom esetleges kiszorítása jelentős anyagi veszteségeket és elhúzódó jogi vitákat eredményezhet.
Bulgária és Finnország példájával figyelmeztetett az orosz nagykövet
Sztanyiszlavov szerint a korábbi nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az orosz atomenergetikai vállalattal kötött szerződések felmondásának komoly ára lehet.
A diplomata két ország példáját emelte ki:
- Bulgária: az orosz nagykövet állítása szerint a Roszatommal tervezett együttműködés megszakítása után több millió eurós kártérítést kellett fizetnie, miközben az új atomerőmű sem épült meg.
- Finnország: a nagykövet egy olyan nemzetközi jogi eljárásra hivatkozott, amelyben állítása szerint a Roszatom javára született döntés.
A figyelmeztetés azért is különösen aktuális, mert a Magyar Péter vezette kormány jelenleg átfogóan felülvizsgálja a Paks II. beruházást, és a fővállalkozó lecserélése is felmerült.
Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatósági elnöke korábban arról beszélt, hogy az átvilágítást még az év végéig lezárnák. A vizsgálat a műszaki, pénzügyi, technológiai és jogi feltételekre egyaránt kiterjed.
Magyar Péter korábban azt állította, hogy a beruházás költségei akár az eredeti összeg kétszeresére is emelkedhettek, miközben az eredeti határidők már nem tarthatók. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója ugyanakkor jelezte, hogy vállalata kész minden felmerülő kérdésre számszerű válaszokat adni, de a magyar kormánytól egyelőre nem érkezett hozzájuk megkeresés.
Moszkva a gazdasági kapcsolatok fenntartását sürgeti
Az orosz nagykövet hangsúlyozta, hogy a beruházás felülvizsgálata önmagában nem jelent problémát, ugyanakkor szerinte az nem veszélyeztetheti a kivitelezés folyamatosságát.
Sztanyiszlavov a fővállalkozó lecseréléséről szóló híreket egyelőre találgatásnak nevezte, és közölte, hogy konkrét ajánlatok, árak és pénzügyi feltételek nélkül nem lehet megalapozott döntést hozni.
A diplomata a magyar–orosz gazdasági együttműködés fenntartását is szorgalmazta, különös tekintettel az orosz földgázszállításokra. Véleménye szerint az uniós korlátozások az európai gazdaságnak is jelentős károkat okoznak.
A nagykövet az interjúban további kérdéseket is érintett:
- A Mol és a Gazprom Neft közötti, a szerb NIS vállalat tulajdonrészéről szóló tárgyalások még nem zárultak le.
- Bírálta Budapest Ukrajnához való közeledését, megkérdőjelezve a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosítására vonatkozó garanciákat.
- Felidézte a szeptemberi magyar diplomata-kiutasításokat, amelyeknek Moszkva szerint szintén lehetnek következményei.