A Világgazdaság beszámolója szerint Jevgenyij Sztanyiszlavov a Demokratának adott interjújában egyértelművé tette, hogy Moszkva továbbra is ragaszkodik a Paks II. beruházásról kötött megállapodások teljesítéséhez. Az orosz nagykövet arra figyelmeztette a magyar vezetést, hogy a Roszatom esetleges kiszorítása jelentős anyagi veszteségeket és elhúzódó jogi vitákat eredményezhet.

Moszkva kemény figyelmeztetést küldött Magyar Péternek: súlyos ára lehet a Roszatom kirúgásának (Fotó: AFP)

Bulgária és Finnország példájával figyelmeztetett az orosz nagykövet

Sztanyiszlavov szerint a korábbi nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az orosz atomenergetikai vállalattal kötött szerződések felmondásának komoly ára lehet.

A diplomata két ország példáját emelte ki:

Bulgária : az orosz nagykövet állítása szerint a Roszatommal tervezett együttműködés megszakítása után több millió eurós kártérítést kellett fizetnie, miközben az új atomerőmű sem épült meg.

Finnország: a nagykövet egy olyan nemzetközi jogi eljárásra hivatkozott, amelyben állítása szerint a Roszatom javára született döntés.

A figyelmeztetés azért is különösen aktuális, mert a Magyar Péter vezette kormány jelenleg átfogóan felülvizsgálja a Paks II. beruházást, és a fővállalkozó lecserélése is felmerült.

Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatósági elnöke korábban arról beszélt, hogy az átvilágítást még az év végéig lezárnák. A vizsgálat a műszaki, pénzügyi, technológiai és jogi feltételekre egyaránt kiterjed.

Magyar Péter korábban azt állította, hogy a beruházás költségei akár az eredeti összeg kétszeresére is emelkedhettek, miközben az eredeti határidők már nem tarthatók. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója ugyanakkor jelezte, hogy vállalata kész minden felmerülő kérdésre számszerű válaszokat adni, de a magyar kormánytól egyelőre nem érkezett hozzájuk megkeresés.