A NATO korai előrejelző és légtérellenőrző repülőgépet, úgynevezett AWACS-gépet biztosít Lengyelország számára, miután pénteken három orosz H–101-es rakéta csapódott be az ország területén. A szövetség ezzel a keleti szárny védelmét erősíti az orosz–ukrán háborúval összefüggő fenyegetések miatt.
Pawel Zalewski lengyel védelmi miniszterhelyettes hétfőn, a NATO brüsszeli tanácskozása után jelentette be az intézkedést. Elmondása szerint az AWACS-gép jelentősen javítja Lengyelország műveleti helyzetismeretét, és hatékonyabb választ tesz lehetővé az ilyen fenyegetésekre.
Három orosz rakéta csapódott be Lengyelországban
A lengyel ügyészség tájékoztatása szerint pénteken három orosz H–101-es rakéta zuhant az ország területére. Az eset ismét aggodalmat keltett amiatt, hogy az Ukrajna elleni orosz háború átterjedhet a NATO területére.
A lengyel hatóságok legalább három, az ukrán határ közelében talált objektum ügyében indítottak vizsgálatot. A NATO mostani intézkedése a szövetség keleti szárnyának védelmét és a légtérben zajló események korai észlelését szolgálja.
Az AWACS-rendszerű repülőgépek nagy hatótávolságú radarokkal figyelik a légteret, és fontos szerepet játszanak a katonai fenyegetések felismerésében, valamint a szövetséges erők összehangolásában.
Nemrég egy friss kutatás is napvilágot látott, amelyből kiderült, hogy az orosz hadseregnek mekkorák lehettek az eddigi veszteségei a háború folyamán.