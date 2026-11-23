A NATO korai előrejelző és légtérellenőrző repülőgépet, úgynevezett AWACS-gépet biztosít Lengyelország számára, miután pénteken három orosz H–101-es rakéta csapódott be az ország területén. A szövetség ezzel a keleti szárny védelmét erősíti az orosz–ukrán háborúval összefüggő fenyegetések miatt.

NATO-gépet küldenek Lengyelországba az orosz rakéták becsapódása után Fotó: Mediaworks

Pawel Zalewski lengyel védelmi miniszterhelyettes hétfőn, a NATO brüsszeli tanácskozása után jelentette be az intézkedést. Elmondása szerint az AWACS-gép jelentősen javítja Lengyelország műveleti helyzetismeretét, és hatékonyabb választ tesz lehetővé az ilyen fenyegetésekre.