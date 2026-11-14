A NATO volt főtitkárhelyettese az Origónak: Nem a tankok jelentik a legnagyobb veszélyt Európára

David Cattler: Nem tartozom azok közé az elemzők közé, akik szerint az új technológiák megjelenése automatikusan elavulttá teszi a korábbiakat. A háború elején is voltak olyanok, akik azt állították, hogy a harckocsiknak már nincs jelentőségük, mert a drónok egyre nagyobb szerepet kapnak. Ma már azonban azt látjuk, hogy a harckocsik továbbra is fontosak.

A legfontosabb kérdés az, hogyan használjuk és illesztjük be a drónokat a katonai műveletekbe. Gondoljunk csak a harckocsik történetére: az első világháborúban is fontos szerepük volt, de a második világháborúban a németek által alkalmazott villámháborús hadviselés mutatta meg igazán, milyen hatékonyan lehet őket bevetni.

Ugyanez igaz a repülőgépekre, a kétéltű partraszálló eszközökre és más technológiákra is. A mostani korszakban a kibertér és a drónok mellett a lézertechnológia és az űrképességek is egyre fontosabbá válnak. Fel kell készülnünk arra, hogyan használhatják ezeket a technológiákat, és ennek megfelelően kell fejlesztenünk a saját képességeinket.

A kulcsszó nem a választás, hanem az együttes alkalmazás. Nem vagy-vagy, hanem is-is. A páncéltörő akadályoknak továbbra is van létjogosultságuk, ahogyan a lövészárkoknak és a kerítéseknek is. A kerítések továbbra is képesek feltartóztatni az embereket, a drónelhárító technológiák pedig a drónok gyors terjedése és nagy gyártási mennyisége miatt különösen fontosak. Az országoknak széles körben kell beruházniuk a katonai képességekbe, és folyamatosan vizsgálniuk kell, merre fejlődhetnek a technológiák, illetve hogyan alkalmazhatják őket a jövőben.

Origo: Ha Oroszország megtámadná valamelyik balti államot, és ez a kollektív védelem alkalmazásához vezetne, valóban minden NATO-tagállam részt venne a konfliktusban? Egyesek vitatják a szövetség egységét, és felmerül az is, hogy egyes országok túl kicsik vagy jelentéktelenek ahhoz, hogy miattuk a többi tagállam akár egy világháborút is kockáztasson.

David Cattler: A NATO működése egyáltalán nem ilyen. Még fontosabb, hogy a szövetség sem így tekint önmagára és a tagállamaira. A NATO-ban minden szövetséges egyenlő, ezt a Washingtoni Szerződés is rögzíti. Minden tagállamnak egyenlő szavazati joga és beleszólása van a döntésekbe.

A szövetség konszenzus alapján működik, vagyis a NATO közös döntéseit a tagállamok egyetértésével hozzák meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden országnak ugyanazt kell tennie. Ez az 5. cikkely működésével kapcsolatban is gyakori félreértés.

Az 5. cikkely kötelező kollektív védelmi kötelezettséget rögzít, a Washingtoni Szerződés egyik legfontosabb elemeként. Fontos azonban különbséget tenni a szövetség közös döntéshozatala és az egyes tagállamok által nyújtandó konkrét segítség között. A szerződés értelmében minden tagállam olyan intézkedést tesz, amelyet szükségesnek tart a megtámadott szövetséges megsegítésére, ideértve a fegyveres erő alkalmazását is.

Óvatos lennék azzal, ha előre megpróbálnánk megjósolni, hogy egy adott ország miként reagálna egy támadásra. Minden fővárosnak megvan a saját történelmi háttere, politikai helyzete és sajátos megfontolásai. A kollektív döntések azonban politikai egyeztetésen alapulnak, az 5. cikkely pedig kötelezettségeket és elvárásokat is meghatároz az egyes tagállamok számára. Félrevezető lenne azt állítani, hogy egy politikai nézeteltérés automatikusan megszünteti bármelyik szövetséges segítségnyújtási kötelezettségét.

Origo: Donald Trump korábban többször is kijelentette, hogy egyes országok nem költenek eleget a NATO védelmi kiadásaira, és felvetette, hogy ezek az államok a jövőben nem számíthatnak az 5. cikkely szerinti védelemre. Reális lehetőség, hogy az Egyesült Államok egyszerűen azt mondja egy országnak: évtizedeken át nem fizettél eleget, most miért várnád el, hogy megvédjünk?

David Cattler: Nem szeretnék találgatni arról, hogy a politikai döntéshozók pontosan mit gondolnak, vagy milyen belső egyeztetéseket folytatnak. Az Egyesült Államok politikáját a nyilvános vállalásai, a konkrét intézkedései, a katonai jelenléte, az erőforrásai és a tényleges hozzájárulása alapján kell megítélni. Nem érdemes egy-egy beszélgetésből vagy kijelentésből szélesebb stratégiai következtetéseket levonni.

Azt is figyelembe kell venni, hogy az elmúlt 15-20 évben a szövetség több döntést hozott a védelmi kiadások növeléséről. Először a GDP 2 százalékát határozták meg célként, most pedig 5 százalékos vállalásban állapodtak meg. Fontos azonban különbséget tenni ennek két eleme között: a 3,5 százalék a szűken vett védelmi kiadásokat jelenti, míg a további 1,5 százalékot szélesebb körű védelmi és biztonsági célokra, például a kritikus infrastruktúra védelmére és a biztonsággal kapcsolatos beruházásokra lehet fordítani. Ez nagyon fontos fejlemény.

A vita arról, hogy melyik tagállam mennyit költ, végül ahhoz vezetett, hogy a szövetségesek megállapodtak a magasabb célkitűzésben. Mindegyikük bemutatta a saját tervét arra vonatkozóan, hogyan éri el az 5 százalékot, milyen ütemezéssel növeli a kiadásait, és milyen képességekbe fektet be.

A politikai retorika is fontos lehet, hiszen arra ösztönözheti az országokat, hogy változtassanak az álláspontjukon és cselekedjenek. Ebben az esetben is ez történt. A kérdésének két része volt: az Egyesült Államok a szövetségben marad-e, és részt vesz-e a közös védelemben? A bizonyítékok alapján azt mondhatom, hogy igen. Az Egyesült Államok továbbra is vállalja a kötelezettségeit, katonai és egyéb erőforrásokkal járul hozzá a szövetség működéséhez.

Ugyanakkor a NATO egészének és az egyes tagállamoknak is többet kellett költeniük a védelemre. A szövetségesek vállalták, hogy ezt megteszik. Mindkét fejleményt fontos megérteni.

Origo: Oroszország és a nyugati országok egészen eltérően értelmezik a NATO bővítését. Az orosz politikusok és elemzők gyakran a szövetség keleti terjeszkedését nevezik az Oroszország és a Nyugat közötti konfliktus egyik fő okának. Ön szerint a NATO bővítése hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához, vagy a szövetség egyszerűen élt a jogával, és az érintett országok saját akaratukból csatlakoztak?

David Cattler: Nagyon komoly történelmi és stratégiai kérdésről van szó, amelyen sokat gondolkodtam. Nem fogadom el azonban azt az állítást, hogy a NATO bővítése elkerülhetetlenné vagy jogszerűvé tette volna az orosz agressziót. Az agresszió egyértelműen jogellenes volt.

Emlékeztetnék arra, hogy a 2008-as bukaresti nyilatkozat kimondta: Ukrajna és Grúzia a jövőben a NATO tagja lesz. Ez azonban egyik országnak sem biztosított azonnali tagságot vagy az 5. cikkely szerinti védelmet. A csatlakozás további lépései és feltételei nyitva maradtak.

A nyilatkozat hosszú távú politikai elköteleződést jelentett, de nem terjesztette ki azonnal a NATO védelmét erre a két országra. Lehet vitatkozni arról, hogy ennek a bizonytalanságnak milyen stratégiai következményei voltak, akár pozitív, akár negatív értelemben. Ebből azonban nem következik, hogy a NATO okozta volna Oroszország döntését Ukrajna megtámadásáról.

A legfontosabb, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy az invázió megindításáról Moszkvában döntöttek. Különbséget kell tenni azok között a tényezők között, amelyek befolyásolhatták Oroszország stratégiai számításait, és aközött, hogy ki felelős az orosz döntésekért. A NATO bővítése hatással lehetett Moszkva fenyegetésérzetére, de ez nem bizonyítja, hogy a háború elkerülhetetlen volt, vagy hogy Oroszországnak ne lett volna más választása.

Origo: A háború kezdete óta Moszkva folyamatosan újabb és újabb vörös vonalakat jelöl ki. A NATO viszont nem közli nyilvánosan, hogy pontosan milyen lépésekre milyen válaszlépésekkel reagálna. A közelmúltban több szabotázsakció is történt Európában. Nem adott a szövetség eddig elégtelen választ ezekre a támadásokra, és nem bátoríthatja ez az elkövetőket újabb, súlyosabb akciókra?,

David Cattler: A kérdés megfogalmazásában két különböző dolgot érdemes megvizsgálni. Először is a NATO az évek során egyértelműen kifejezte, milyen értékeket képvisel, mit akar megvédeni, és milyen elvek alapján készül az elrettentésre és a védelemre. A szövetség világos álláspontot képvisel az emberi jogok, a demokrácia és az állami szuverenitás kérdésében is.

A NATO-tagállamok azt is világossá tették, hogy milyen intézkedéseket hajlandók megfontolni és végrehajtani, nemcsak a szövetségen belül, hanem más nemzetközi fórumokon, például az ENSZ-ben is. A hatékony diplomácia ugyanakkor nem azt jelenti, hogy minden alkalommal a nemzetközi jog egyes rendelkezéseit idézzük. Sokkal körültekintőbben, stratégiai megfontolások alapján kell megfogalmazni az üzeneteinket.

A kérdés második része viszont a hibrid hadviseléshez vezet vissza. Úgy gondolom, hogy ezen a területen az országoknak világosabban kellene megnevezniük, ki áll egy-egy támadás mögött, pontosan milyen tevékenységet akarnak megállítani, és milyen következményekkel járhat, ha a támadások folytatódnak.

Az elrettentés azonban nemcsak a fenyegetések megfogalmazásáról szól, hanem arról is, hogy rendelkezünk-e azok végrehajtásához szükséges hiteles képességekkel. Ha egy ország kijelenti, hogy egy bizonyos lépésnek következményei lesznek, akkor ezeknek a következményeknek valóban be kell következniük.

Ellenkező esetben olyan vörös vonalat húzott, amelyet valójában nem is szándékozott megvédeni.

Ebben a helyzetben kölcsönösen érthetővé kell tenni, mi történik, és milyen következményekkel járhat. A támadó ugyanis éppen a bizonytalanságot használja fegyverként a hibrid hadviselésben. Ezért olyan nehéz kezelni ezeket a műveleteket: mi történt, ki követte el, hogyan lehet bizonyítani, kinek kell bemutatni a bizonyítékokat, és milyen válaszlépések indokoltak?

Nem minden hibrid támadásnak kell katonai választ kiváltania. Bizonyos esetekben diplomáciai vagy gazdasági intézkedések lehetnek megfelelőek. Ugyanakkor aggasztónak tartom, hogy a hatékony válasz hiánya felbátoríthatja az elkövetőket.

Azt látom, hogy a támadók egyre nagyobb kockázatot vállalnak: több helyen, egyre szélesebb célpontkör ellen hajtanak végre műveleteket. Gondoljunk bele, mi történt volna, ha a robbanóanyagot szállító drón nem egy rakománykezelő létesítmény közelében, hanem egy utasforgalmi terminálnál robban fel. Vagy ha az élelmiszerüzletek ellen végrehajtott, egyelőre nem attribuált kibertámadás helyett kórházakat támadtak volna meg, és betegek haltak volna meg? Mi történt volna, ha a közlekedési irányítórendszereket csapják meg csúcsforgalom idején, vagy a vízellátást támadják?

Ezért elengedhetetlen, hogy hiteles elrettentési és védelmi képességeket építsünk ki a hibrid fenyegetésekkel szemben. Az alapvető képlet három elemből áll: a felelősök azonosítása, a célpontok védelmének megerősítése és a következmények érvényesítése.