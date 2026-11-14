A NATO volt főtitkárhelyettese az Origónak: Nem a tankok jelentik a legnagyobb veszélyt Európára

Origo: Ön 2019 és 2023 között dolgozott a NATO főtitkárhelyetteseként. Visszatekintve milyen jelekből lehetett felismerni, hogy Moszkva valóban támadásra készül? Az amerikaiak hónapokkal korábban próbálták meggyőzni az európai országokat arról, hogy háború következhet, de egyes államok nem hittek nekik. Ön hogyan emlékszik erre az időszakra?
David Cattler: A nyilvánosan hozzáférhető információk alapján egyértelmű, hogy a NATO már 2021 folyamán figyelmeztetett egy esetleges, kiterjedtebb orosz invázió veszélyére. Stoltenberg főtitkár például 2021 novemberében nyilvánosan beszélt az orosz katonai erők szokatlan összevonásáról.
Olyan katonai mozgásokat láttunk, amelyek nem tűntek indokoltnak. Egyes megállapodások és korlátozások miatt a külső megfigyelők hozzáférése is korlátozott volt, miközben katonai felszerelések maradtak hátra, és olyan bázisokat aktiváltak újra vagy építettek újjá, amelyek korábban nem működtek ilyen formában. 2022 februárjára Stoltenberg már arra figyelmeztetett, hogy Oroszország összeállította a támadáshoz szükséges haderőt.
Az amerikai és a brit hírszerzés nyilvános figyelmeztetéseit különösen fontos kiemelni. Most, 2026 novemberében visszatekintve láthatjuk, milyen pontosak voltak ezek az előrejelzések. Jelentős fejlemény volt, hogy a két ország ilyen információkat nyilvánosan is megosztott. A sajtóban is számos olyan elemzés és előrejelzés jelent meg 2021 tavaszától egészen a 2022. februári invázióig, amely helyesen jelezte előre a háború kezdeti szakaszát. A nyilvános információk alapján tehát egyértelműen kijelenthető: a veszélyt viszonylag korán felismerték, és erről nyilvánosan is beszéltek.
Origo: Ukrajna sem feltétlenül hitt ezeknek a hírszerzési jelentéseknek. Egyes beszámolók szerint Kijev úgy gondolta, hogy Vlagyimir Putyin inkább nyomásgyakorlásra használja a határ közelében összevont orosz csapatokat. A sajtóban is sokan azt írták, hogy az ott állomásozó haderő nem elegendő egy teljes körű invázióhoz. Ön hogyan emlékszik erre a vitára?
David Cattler: Emlékszem ezekre a vitákra. Sok nyilvános megszólaló jutott hasonló következtetésre. Ugyanakkor különbséget kell tenni aközött, hogy egy katonai terv mennyire megvalósítható, és aközött, hogy a támadás szándéka mennyire valós.
Az oroszoknak rendkívül rossz tervük volt, és túlzottan optimistán ítélték meg, hogyan alakul majd számukra a háború. Ez azonban nem lett volna elegendő ok arra, hogy bárki hiteltelennek tekintse a rendelkezésre álló információkat.
Ma már, közel öt évvel a háború kezdete után, látjuk, mi történt. A kezdeti időszakban természetesen lehettek eltérő vélemények. A hírszerzési folyamat, a politikai döntéshozatal és a katonai tervezés egyik legnagyobb kihívása, hogy mindenki ugyanazokból az alapvető tényekből induljon ki, az elemzések következetesek legyenek, és az országok ezek alapján közösen tudjanak döntéseket hozni és cselekedni.
Végül ez történt. A döntéshozók egyre biztosabbá váltak abban, hogy 2021 folyamán valóban háború, illetve a konfliktus kiterjesztése következik, és végül ez be is következett.
Origo: Nemrég olyan jelentések jelentek meg, amelyek szerint Oroszország a balti államok közelében lévő katonai bázisokat tölti fel, és a legújabb harckocsijait is a térségbe irányítja. Van összefüggés a 2022-es ukrajnai invázió előtti orosz katonai mozgások és a mostani fejlemények között? Hasonló helyzetet látunk, vagy inkább arról van szó, hogy Oroszország a NATO-ra is jobban figyel, és egy esetleges támadásra készül?
David Cattler: Óvatosnak kell lennünk. Oroszország kétségtelenül komoly biztonsági fenyegetést jelent a balti államokra. A NATO-nak meg kell terveznie és fenn kell tartania azokat a képességeket, amelyekkel elrettentheti az esetleges agressziót a balti országok és bármely más szövetséges ellen.
Ugyanakkor különbséget kell tennünk a katonai képesség, a szándék, a lehetőség és a konkrét figyelmeztető jelek között. A balti államok hosszú távú stratégiai biztonsági kihívással néznek szembe, de egy konkrét orosz támadást nem szabad közvetlen vagy nagy valószínűségű veszélyként bemutatni meggyőző bizonyítékok nélkül.
A nyilvánosan elérhető információk alapján úgy látom, hogy Oroszország rendkívül elkötelezett, sőt talán túlzottan is lekötött az ukrajnai háborúban. Nem látom, hogy jelenleg rendelkezne olyan kapacitással, amellyel hitelesen meg tudna indítani egy nagyszabású támadást máshol.
Különbség van aközött, hogy egy ország katonai felszerelést telepít egy adott helyszínre, infrastruktúrát épít ki, vagy ténylegesen rendelkezik egy támadás végrehajtásához szükséges képességekkel. Természetesen figyelemmel kell követnünk a fejleményeket, és nem szabad alábecsülnünk Oroszország katonai erejét. Ugyanakkor az ország jelenleg jelentős erőforrásokat fordít az ukrajnai háborúra.
Amit viszont már most is látunk, az az Európa ellen folytatott hibrid hadjárat. Ezért nagyon fontos különbséget tenni egy NATO-tagállam elleni nagyszabású katonai támadás, illetve egy kisebb léptékű akció, rajtaütés vagy hibrid támadás között. Oroszország az utóbbiak végrehajtására egyértelműen nagyobb képességet mutatott.
Origo: Az elmúlt napokban Európa több országából is kibertámadásokról érkeztek hírek. Franciaországban a vérbankok informatikai rendszereit érte támadás, korábban pedig élelmiszerüzletek hűtőrendszereit hekkelték meg. Ez már a hibrid hadviselés része, esetleg annak tesztelése, hogy egy NATO-val vívott háború esetén mennyire lehet megbénítani a létfontosságú rendszereket?
David Cattler: A kérdés több különböző témát érint, ezért megpróbálom részekre bontani. Először is érdemes felidézni Friedrich Merz német kancellár nyilvános kijelentéseit, amelyekben Oroszországnak tulajdonította a lipcsei támadást. A kancellár arról beszélt, hogy Moszkva egy Európa ellen irányuló hibrid műveletsorozatot szervez és irányít.
Ebben a megfogalmazásban minden szó fontos. Nem elszigetelt, egymástól független támadásokról van szó, hanem egy hadjáratról. Ez azért lényeges, mert ha Európa egy ilyen hadjáratot akar kezelni, akkor neki is átfogó stratégiára van szüksége. Először fel kell ismerni, hogy a támadások összefügghetnek, majd ennek megfelelően kell kialakítani a választ.
A második kulcskérdés az, hogy háborúról beszélünk-e, vagy sem. Szeretném egyértelművé tenni: az, hogy egy támadás hibrid jellegű, még nem jelenti azt, hogy veszélytelen. Az sem ok a félvállról vételre, ha egy ilyen akció végül kudarcot vall. Minden egyes incidensre figyelnünk kell, és érdemi válaszlépésekkel kell reagálnunk, hogy helyreállítsuk az elrettentő erőt, és elejét vegyük a további támadásoknak.
Az államoknak egyéb lépéseket is tenniük kell. Ahol lehetséges, meg kell nevezniük a felelősöket, meg kell erősíteniük a potenciális célpontok védelmét, és nemcsak utólag kell foglalkozniuk a problémával. A lakosságot is be kell vonni az ellenálló képesség növelésébe: fel kell hívni az emberek figyelmét arra, milyen jelekre figyeljenek, és mit jelentsenek a hatóságoknak.
Nagy-Britannia, Németország, az északi és a balti államok, valamint Lengyelország már tett ilyen irányú lépéseket.
A harmadik szempont a kibertámadások emberi következménye. Jelenleg nem láttam nyilvános bizonyítékot arra, hogy a szóban forgó támadást bárkinek tulajdonították volna.
Az ilyen esetek azonban megmutatják, hogy a kibertérben végrehajtott hibrid támadások milyen következményekkel járhatnak az emberek mindennapi életére. Egy vasútvonal elleni szabotázs vagy egy repülőtéri rakománykezelő létesítmény elleni dróntámadás sokak számára távolinak tűnhet. De mi történne, ha egy ország élelmiszerüzleteiben megemelnék a fagyasztók hőmérsékletét, és több tízezer euró értékű élelmiszer romlana meg? Ez már közvetlenül érintené az embereket, és akár az élelmiszer-ellátásban is problémákat okozhatna. Ezért kell sokkal többet beszélnünk arról, mit jelent a hibrid hadviselés a lakosság számára.
Origo: A NATO-nak van olyan előre meghatározott szabálya, amely alapján egy súlyos kibertámadás automatikusan az 5. cikkely alkalmazását eredményezné? Egy ilyen támadás akár tömeges emberveszteséget is okozhat: megbéníthatják a repülőgépek vagy a vasúti közlekedés irányítórendszereit, és katasztrófák következhetnek be. Foglalkoztak már a NATO-ban azzal, hogy ilyen esetekben mikor lépne életbe a kollektív védelem?
David Cattler: A NATO már közel egy évtizede, a 2016-os varsói csúcstalálkozón politikai megállapodásra jutott arról, hogy a hibrid támadások, köztük a kibertámadások is, a körülményektől függően az 5. cikkely alkalmazásához vezethetnek.
Ön azonban egy nagyon fontos kérdést érintett: hol húzódik az a küszöb, amelynek átlépése ezt indokolja? A NATO nem hozza nyilvánosságra ennek a pontos határát. Fontos megérteni, miért.
Elsőre azt gondolhatnánk, hogy az elrettentés érdekében éppen ellenkezőleg kellene eljárni, és világosan meg kellene mondani, hol húzódik a vörös vonal. A probléma az, hogy ezzel lehetőséget adnánk az ellenfélnek arra, hogy éppen a határ közelében maradjon, majd azt mondhassa: nem léptem át a vonalat, ezért nem indokolt a válaszlépés.
Minden ilyen döntés politikai egyeztetést igényel. Figyelembe kell venni a körülményeket, a rendelkezésre álló bizonyítékokat és a lehetséges válaszokat. Minden tagállamnak részt kell vennie a döntéshozatalban.
A hibrid agresszió megnehezíti a hagyományos különbségtételt háború és béke között. A NATO-nak ezért szerintem egységesebb megközelítésre van szüksége a felelősség megállapításában, az ellenálló képesség növelésében, a következmények meghatározásában és az eszkaláció kezelésében. Pontosabban meg kellene határozni, milyen eszközöket alkalmazhat a szövetség, kikkel működhet együtt, és milyen hozzájárulást várhat el az egyes tagállamoktól. Azt is részletesebben meg kellene vitatni, milyen feltételek mellett hozhatnak közös döntést és léphetnek fel együtt.
Origo: Lengyelország hatalmas összegeket költ a hagyományos katonai képességek fejlesztésére, harckocsikat és más eszközöket vásárol. A balti államok kerítéseket építenek, és a drónok elleni védekezésre is készülnek. Közben lehetséges, hogy nem fordítanak elegendő figyelmet a kibertámadásokra és az interneten keresztül végrehajtható műveletekre?
David Cattler: Nem tartozom azok közé az elemzők közé, akik szerint az új technológiák megjelenése automatikusan elavulttá teszi a korábbiakat. A háború elején is voltak olyanok, akik azt állították, hogy a harckocsiknak már nincs jelentőségük, mert a drónok egyre nagyobb szerepet kapnak. Ma már azonban azt látjuk, hogy a harckocsik továbbra is fontosak.
A legfontosabb kérdés az, hogyan használjuk és illesztjük be a drónokat a katonai műveletekbe. Gondoljunk csak a harckocsik történetére: az első világháborúban is fontos szerepük volt, de a második világháborúban a németek által alkalmazott villámháborús hadviselés mutatta meg igazán, milyen hatékonyan lehet őket bevetni.
Ugyanez igaz a repülőgépekre, a kétéltű partraszálló eszközökre és más technológiákra is. A mostani korszakban a kibertér és a drónok mellett a lézertechnológia és az űrképességek is egyre fontosabbá válnak. Fel kell készülnünk arra, hogyan használhatják ezeket a technológiákat, és ennek megfelelően kell fejlesztenünk a saját képességeinket.
A kulcsszó nem a választás, hanem az együttes alkalmazás. Nem vagy-vagy, hanem is-is. A páncéltörő akadályoknak továbbra is van létjogosultságuk, ahogyan a lövészárkoknak és a kerítéseknek is. A kerítések továbbra is képesek feltartóztatni az embereket, a drónelhárító technológiák pedig a drónok gyors terjedése és nagy gyártási mennyisége miatt különösen fontosak. Az országoknak széles körben kell beruházniuk a katonai képességekbe, és folyamatosan vizsgálniuk kell, merre fejlődhetnek a technológiák, illetve hogyan alkalmazhatják őket a jövőben.
Origo: Ha Oroszország megtámadná valamelyik balti államot, és ez a kollektív védelem alkalmazásához vezetne, valóban minden NATO-tagállam részt venne a konfliktusban? Egyesek vitatják a szövetség egységét, és felmerül az is, hogy egyes országok túl kicsik vagy jelentéktelenek ahhoz, hogy miattuk a többi tagállam akár egy világháborút is kockáztasson.
David Cattler: A NATO működése egyáltalán nem ilyen. Még fontosabb, hogy a szövetség sem így tekint önmagára és a tagállamaira. A NATO-ban minden szövetséges egyenlő, ezt a Washingtoni Szerződés is rögzíti. Minden tagállamnak egyenlő szavazati joga és beleszólása van a döntésekbe.
A szövetség konszenzus alapján működik, vagyis a NATO közös döntéseit a tagállamok egyetértésével hozzák meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden országnak ugyanazt kell tennie. Ez az 5. cikkely működésével kapcsolatban is gyakori félreértés.
Az 5. cikkely kötelező kollektív védelmi kötelezettséget rögzít, a Washingtoni Szerződés egyik legfontosabb elemeként. Fontos azonban különbséget tenni a szövetség közös döntéshozatala és az egyes tagállamok által nyújtandó konkrét segítség között. A szerződés értelmében minden tagállam olyan intézkedést tesz, amelyet szükségesnek tart a megtámadott szövetséges megsegítésére, ideértve a fegyveres erő alkalmazását is.
Óvatos lennék azzal, ha előre megpróbálnánk megjósolni, hogy egy adott ország miként reagálna egy támadásra. Minden fővárosnak megvan a saját történelmi háttere, politikai helyzete és sajátos megfontolásai. A kollektív döntések azonban politikai egyeztetésen alapulnak, az 5. cikkely pedig kötelezettségeket és elvárásokat is meghatároz az egyes tagállamok számára. Félrevezető lenne azt állítani, hogy egy politikai nézeteltérés automatikusan megszünteti bármelyik szövetséges segítségnyújtási kötelezettségét.
Origo: Donald Trump korábban többször is kijelentette, hogy egyes országok nem költenek eleget a NATO védelmi kiadásaira, és felvetette, hogy ezek az államok a jövőben nem számíthatnak az 5. cikkely szerinti védelemre. Reális lehetőség, hogy az Egyesült Államok egyszerűen azt mondja egy országnak: évtizedeken át nem fizettél eleget, most miért várnád el, hogy megvédjünk?
David Cattler: Nem szeretnék találgatni arról, hogy a politikai döntéshozók pontosan mit gondolnak, vagy milyen belső egyeztetéseket folytatnak. Az Egyesült Államok politikáját a nyilvános vállalásai, a konkrét intézkedései, a katonai jelenléte, az erőforrásai és a tényleges hozzájárulása alapján kell megítélni. Nem érdemes egy-egy beszélgetésből vagy kijelentésből szélesebb stratégiai következtetéseket levonni.
Azt is figyelembe kell venni, hogy az elmúlt 15-20 évben a szövetség több döntést hozott a védelmi kiadások növeléséről. Először a GDP 2 százalékát határozták meg célként, most pedig 5 százalékos vállalásban állapodtak meg. Fontos azonban különbséget tenni ennek két eleme között: a 3,5 százalék a szűken vett védelmi kiadásokat jelenti, míg a további 1,5 százalékot szélesebb körű védelmi és biztonsági célokra, például a kritikus infrastruktúra védelmére és a biztonsággal kapcsolatos beruházásokra lehet fordítani. Ez nagyon fontos fejlemény.
A vita arról, hogy melyik tagállam mennyit költ, végül ahhoz vezetett, hogy a szövetségesek megállapodtak a magasabb célkitűzésben. Mindegyikük bemutatta a saját tervét arra vonatkozóan, hogyan éri el az 5 százalékot, milyen ütemezéssel növeli a kiadásait, és milyen képességekbe fektet be.
A politikai retorika is fontos lehet, hiszen arra ösztönözheti az országokat, hogy változtassanak az álláspontjukon és cselekedjenek. Ebben az esetben is ez történt. A kérdésének két része volt: az Egyesült Államok a szövetségben marad-e, és részt vesz-e a közös védelemben? A bizonyítékok alapján azt mondhatom, hogy igen. Az Egyesült Államok továbbra is vállalja a kötelezettségeit, katonai és egyéb erőforrásokkal járul hozzá a szövetség működéséhez.
Ugyanakkor a NATO egészének és az egyes tagállamoknak is többet kellett költeniük a védelemre. A szövetségesek vállalták, hogy ezt megteszik. Mindkét fejleményt fontos megérteni.
Origo: Oroszország és a nyugati országok egészen eltérően értelmezik a NATO bővítését. Az orosz politikusok és elemzők gyakran a szövetség keleti terjeszkedését nevezik az Oroszország és a Nyugat közötti konfliktus egyik fő okának. Ön szerint a NATO bővítése hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához, vagy a szövetség egyszerűen élt a jogával, és az érintett országok saját akaratukból csatlakoztak?
David Cattler: Nagyon komoly történelmi és stratégiai kérdésről van szó, amelyen sokat gondolkodtam. Nem fogadom el azonban azt az állítást, hogy a NATO bővítése elkerülhetetlenné vagy jogszerűvé tette volna az orosz agressziót. Az agresszió egyértelműen jogellenes volt.
Emlékeztetnék arra, hogy a 2008-as bukaresti nyilatkozat kimondta: Ukrajna és Grúzia a jövőben a NATO tagja lesz. Ez azonban egyik országnak sem biztosított azonnali tagságot vagy az 5. cikkely szerinti védelmet. A csatlakozás további lépései és feltételei nyitva maradtak.
A nyilatkozat hosszú távú politikai elköteleződést jelentett, de nem terjesztette ki azonnal a NATO védelmét erre a két országra. Lehet vitatkozni arról, hogy ennek a bizonytalanságnak milyen stratégiai következményei voltak, akár pozitív, akár negatív értelemben. Ebből azonban nem következik, hogy a NATO okozta volna Oroszország döntését Ukrajna megtámadásáról.
A legfontosabb, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy az invázió megindításáról Moszkvában döntöttek. Különbséget kell tenni azok között a tényezők között, amelyek befolyásolhatták Oroszország stratégiai számításait, és aközött, hogy ki felelős az orosz döntésekért. A NATO bővítése hatással lehetett Moszkva fenyegetésérzetére, de ez nem bizonyítja, hogy a háború elkerülhetetlen volt, vagy hogy Oroszországnak ne lett volna más választása.
Origo: A háború kezdete óta Moszkva folyamatosan újabb és újabb vörös vonalakat jelöl ki. A NATO viszont nem közli nyilvánosan, hogy pontosan milyen lépésekre milyen válaszlépésekkel reagálna. A közelmúltban több szabotázsakció is történt Európában. Nem adott a szövetség eddig elégtelen választ ezekre a támadásokra, és nem bátoríthatja ez az elkövetőket újabb, súlyosabb akciókra?,
David Cattler: A kérdés megfogalmazásában két különböző dolgot érdemes megvizsgálni. Először is a NATO az évek során egyértelműen kifejezte, milyen értékeket képvisel, mit akar megvédeni, és milyen elvek alapján készül az elrettentésre és a védelemre. A szövetség világos álláspontot képvisel az emberi jogok, a demokrácia és az állami szuverenitás kérdésében is.
A NATO-tagállamok azt is világossá tették, hogy milyen intézkedéseket hajlandók megfontolni és végrehajtani, nemcsak a szövetségen belül, hanem más nemzetközi fórumokon, például az ENSZ-ben is. A hatékony diplomácia ugyanakkor nem azt jelenti, hogy minden alkalommal a nemzetközi jog egyes rendelkezéseit idézzük. Sokkal körültekintőbben, stratégiai megfontolások alapján kell megfogalmazni az üzeneteinket.
A kérdés második része viszont a hibrid hadviseléshez vezet vissza. Úgy gondolom, hogy ezen a területen az országoknak világosabban kellene megnevezniük, ki áll egy-egy támadás mögött, pontosan milyen tevékenységet akarnak megállítani, és milyen következményekkel járhat, ha a támadások folytatódnak.
Az elrettentés azonban nemcsak a fenyegetések megfogalmazásáról szól, hanem arról is, hogy rendelkezünk-e azok végrehajtásához szükséges hiteles képességekkel. Ha egy ország kijelenti, hogy egy bizonyos lépésnek következményei lesznek, akkor ezeknek a következményeknek valóban be kell következniük.
Ellenkező esetben olyan vörös vonalat húzott, amelyet valójában nem is szándékozott megvédeni.
Ebben a helyzetben kölcsönösen érthetővé kell tenni, mi történik, és milyen következményekkel járhat. A támadó ugyanis éppen a bizonytalanságot használja fegyverként a hibrid hadviselésben. Ezért olyan nehéz kezelni ezeket a műveleteket: mi történt, ki követte el, hogyan lehet bizonyítani, kinek kell bemutatni a bizonyítékokat, és milyen válaszlépések indokoltak?
Nem minden hibrid támadásnak kell katonai választ kiváltania. Bizonyos esetekben diplomáciai vagy gazdasági intézkedések lehetnek megfelelőek. Ugyanakkor aggasztónak tartom, hogy a hatékony válasz hiánya felbátoríthatja az elkövetőket.
Azt látom, hogy a támadók egyre nagyobb kockázatot vállalnak: több helyen, egyre szélesebb célpontkör ellen hajtanak végre műveleteket. Gondoljunk bele, mi történt volna, ha a robbanóanyagot szállító drón nem egy rakománykezelő létesítmény közelében, hanem egy utasforgalmi terminálnál robban fel. Vagy ha az élelmiszerüzletek ellen végrehajtott, egyelőre nem attribuált kibertámadás helyett kórházakat támadtak volna meg, és betegek haltak volna meg? Mi történt volna, ha a közlekedési irányítórendszereket csapják meg csúcsforgalom idején, vagy a vízellátást támadják?
Ezért elengedhetetlen, hogy hiteles elrettentési és védelmi képességeket építsünk ki a hibrid fenyegetésekkel szemben. Az alapvető képlet három elemből áll: a felelősök azonosítása, a célpontok védelmének megerősítése és a következmények érvényesítése.
David Cattler
David Cattler amerikai biztonságpolitikai szakértő, aki 2019 és 2023 között a NATO hírszerzési és biztonsági főtitkárhelyetteseként dolgozott. A szövetség egyik legmagasabb rangú hírszerzési vezetőjeként a NATO-tagállamok közötti hírszerzési együttműködésért és a biztonsági fenyegetések értékeléséért felelt. Korábban az Egyesült Államok hírszerzési és védelmi területén is több vezető pozíciót töltött be. 2024 és 2025 között az Egyesült Államok Védelmi Elhárítási és Biztonsági Ügynökségének igazgatójaként szolgált.
David Cattler az interjúban a saját álláspontját és véleményét ismertette. Az elhangzottak nem tekinthetők a NATO vagy az Egyesült Államok kormánya hivatalos álláspontjának.