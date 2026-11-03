Fosztogatás, utcai harcok és lángoló barikádok: képeken a németországi zavargások

Németország több nagyvárosában is zavargások törtek ki szombat este, miután a megélhetési válság és a kormányzati megszorítások ellen tiltakozó tömeg egy része összecsapott a rendőrökkel. Frankfurt belvárosában üzleteket fosztogattak, kirakatokat törtek be, a rendfenntartókat pedig petárdákkal, kövekkel és palackokkal támadták. A rendőrség vízágyúkat is bevetett a tömeg feloszlatására.

Németország: üzleteket fosztogattak, összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Fotó: STIEN HOHN / Hans Lucas

A demonstrációkat a Gen Z regelt, vagyis „A Z generáció kezébe veszi az irányítást” nevű mozgalom szervezte. A résztvevők az iskolák és a közszolgáltatások alulfinanszírozottsága, a magas megélhetési költségek, az állami kiadások csökkentése és a katonai szolgálat ellen tiltakoztak.

A nap folyamán több ezren vonultak utcára, a demonstrációk kezdetben jórészt békésen zajlottak.

A zavargások Frankfurt mellett Berlinben, Kölnben és Hamburgban is erőszakos eseményekbe torkolltak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter vasárnap a Bildnek azt mondta, hogy a rendőrségnek sikerült megakadályoznia a Párizsban az elmúlt hetekben látott mértékű erőszakot. Egyúttal szigorú büntetéseket sürgetett a zavargások és fosztogatások résztvevőivel szemben.

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