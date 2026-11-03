Fosztogatás, utcai harcok és lángoló barikádok: képeken a németországi zavargások

Németország több nagyvárosában is zavargások törtek ki szombat este, miután a megélhetési válság és a kormányzati megszorítások ellen tiltakozó tömeg egy része összecsapott a rendőrökkel. Frankfurt belvárosában üzleteket fosztogattak, kirakatokat törtek be, a rendfenntartókat pedig petárdákkal, kövekkel és palackokkal támadták. A rendőrség vízágyúkat is bevetett a tömeg feloszlatására.
A demonstrációkat a Gen Z regelt, vagyis „A Z generáció kezébe veszi az irányítást” nevű mozgalom szervezte. A résztvevők az iskolák és a közszolgáltatások alulfinanszírozottsága, a magas megélhetési költségek, az állami kiadások csökkentése és a katonai szolgálat ellen tiltakoztak.
A nap folyamán több ezren vonultak utcára, a demonstrációk kezdetben jórészt békésen zajlottak.
A zavargások Frankfurt mellett Berlinben, Kölnben és Hamburgban is erőszakos eseményekbe torkolltak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter vasárnap a Bildnek azt mondta, hogy a rendőrségnek sikerült megakadályoznia a Párizsban az elmúlt hetekben látott mértékű erőszakot. Egyúttal szigorú büntetéseket sürgetett a zavargások és fosztogatások résztvevőivel szemben.
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Üzleteket fosztogattak Frankfurtban, rendőrökre támadtak
Frankfurtban a rendőrség szombat éjszaka lezárta a város fő bevásárlóutcájának jelentős részét. A hatóságok szerint több embert őrizetbe vettek, miután a belvárosban erőszakos zavargások törtek ki. Több üzlet kirakatát betörték, egyes boltokba behatoltak, és sportcipőket is elvittek. Egy fegyverüzlet ablakát szintén betörték, a rendőrök pedig két fegyvert foglaltak le egy gyanúsított elfogása után.
A hesseni tartományi belügyminiszter, Roman Poseck szerint mintegy száz, egyértelműen azonosítható szélsőbaloldali aktivista szivárgott be a frankfurti demonstrációba. A politikus szégyenletesnek nevezte, ahogyan a tüntetések véget értek.
Figyelmeztetett arra is, hogy Németországnak nem szabad példaként tekintenie a franciaországi zavargásokra, ahol üzleteket és épületeket gyújtottak fel, valamint rendőrökre támadtak.
A rendőrség szerint Kölnben a főpályaudvar közelében támadtak rá a rendőrökre, akiket palackokkal dobáltak meg, és egy kerékpárt is feléjük hajítottak. Johannes Hermanns kölni rendőrfőnök sajnálatosnak nevezte, hogy a békés demonstrációra érkező fiatalok közé olyan szélsőségesek vegyültek, akiknek szerinte kizárólag az erőszak volt a céljuk.
Berlinben egy kisebb esti demonstráció során 27 rendőr sérült meg, és a hatóságok legfeljebb 56 embert vettek ideiglenesen őrizetbe. Hamburgban feketébe öltözött tüntetők petárdákat robbantottak, és barikádokat gyújtottak fel. Az NDR közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint a városban 120 embert vettek őrizetbe.
A frankfurti, müncheni és berlini hatóságok összesen akár 18 ezer demonstrálóról számoltak be, ami nagyjából fele a szervezők által előzetesen becsült létszámnak. A német sajtó ugyanakkor több tízezer résztvevőről írt a szombati megmozdulások kapcsán.
Európa több országában is utcára vonultak a fiatalok
A Gen Z regelt szóvivője, Lina Friedrich szerint a demonstrációk célja az volt, hogy a fiatalok a békéért és a szabadságért álljanak ki, ne pedig a háború és a kényszer ellen. A szervezet elsősorban az egészségügyi és oktatási rendszer támogatásának növelését, a katonai szolgálat eltörlését és a társadalmi terhek igazságosabb elosztását követeli.
A németországi események egy szélesebb európai tiltakozási hullám részei. Franciaországban szombaton több mint 320 ezren vettek részt a harmadik egymást követő hétvégén tartott demonstrációkon. A tüntetők a magas megélhetési költségek és a romló közszolgáltatások, különösen az oktatási rendszer problémái ellen tiltakoztak. A francia belügyminisztérium szerint több mint 770 embert vettek őrizetbe.
A demonstrációk során Franciaország több városában könnygázt vetettek be, Párizsban pedig több száz zavargó támadt a biztonsági erőkre. Laurent Nuñez francia belügyminiszter közlése szerint egy rendőr megsérült egy Molotov-koktéltól, az ügyben később emberölési kísérlet miatt indult nyomozás.
Tüntetésekre került sor Olaszországban is, Rómában és Torinóban összecsapások történtek a rendőrök és a demonstrálók között. Portugáliában a rendőrség egy újonnan kialakított sátortábort számolt fel, miután ezrek tiltakoztak egy olyan lakhatási törvényjavaslat ellen, amely szerintük tovább súlyosbíthatja az ország lakhatási válságát.
Az utóbbi időszakban Franciaországban, Belgiumban, Írországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Szerbiában és Albániában is fiatalok vonultak utcára. Bár az egyes országokban eltérő követelésekkel lépnek fel, a tiltakozások középpontjában többnyire a megélhetés, a lakhatás, az oktatás helyzete és a közszolgáltatások leépítése áll.