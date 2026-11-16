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nukleáris baleset

Egyre nagyobb a nukleáris baleset veszélye Ukrajnában, 38 ország adott ki figyelmeztetést

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Az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások egyre nagyobb veszélyt jelentenek az ország atomerőműveinek biztonságos működésére. A nukleáris baleset kockázata különösen a téli hónapokban növekedhet, ezért 38 ország nukleáris biztonsági hatóságainak képviselői közös figyelmeztetést adtak ki.
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nukleáris balesetorosz–ukrán háborúUkrajna

A nukleáris baleset veszélye egyre nagyobb Ukrajnában az ország energetikai infrastruktúráját érő orosz támadások miatt – figyelmeztettek hétfőn 38 ország nukleáris biztonsági hatóságainak képviselői. A szakértők felszólították Oroszországot, hogy hagyjon fel az atomerőművek biztonságos működéséhez szükséges energetikai létesítmények elleni támadásokkal.

A nukleáris baleset veszélye a téli hónapokban tovább növekedhet Ukrajnában. (A képen a zaporizzsjai atomerőmű látható.) Fotó: STRINGER / ANADOLU AGENCY
A nukleáris baleset veszélye a téli hónapokban tovább növekedhet Ukrajnában. (A képen a zaporizzsjai atomerőmű látható.)
Fotó: STRINGER / ANADOLU AGENCY

Moszkva az utóbbi időben fokozta az ukrán erőművek, elektromos vezetékek és alállomások elleni drón- és rakétatámadásokat. Az ország villamosenergia-hálózata a csaknem öt éve tartó háború következtében már így is jelentősen meggyengült.

A hatóságok közös nyilatkozatukban aggodalmukat fejezték ki a nukleáris biztonságot fenyegető növekvő kockázatok miatt. Hangsúlyozták, hogy az atomerőművek biztonságos működéséhez elengedhetetlen a folyamatos áramellátás.

Nukleáris baleset következhet be, ha összeomlik az áramellátás

A szakértők szerint az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a stabil villamosenergia-ellátás megszűnése megnehezítheti az atomerőművekben található nukleáris anyagok hűtését. Ha a hűtőrendszerek tartósan működésképtelenné válnának, szélsőséges esetben a reaktormag megolvadása is bekövetkezhetne. Egy ilyen baleset során radioaktív anyagok juthatnának a környezetbe.

A szakértők az 1986-os csernobili atomkatasztrófára is emlékeztettek, amelynek következtében radioaktív anyagok terjedtek szét Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország egyes területein, valamint Észak- és Közép-Európában.

A figyelmeztetést három nemzetközi szervezet adta ki:

  1. HERCA: az európai sugárvédelmi hatóságok vezetőit tömörítő szervezet.
  2. WENRA: a nyugat-európai nukleáris hatóságok szövetsége.
  3. NORA: az északi országok sugárvédelmi hatóságainak vezetőit képviselő szervezet.

A szervezetek összesen 38 országot képviselnek, köztük az Európai Unió valamennyi tagállamát, az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, Kanadát és Japánt.

Kilenc atomreaktor kerülhet egyszerre veszélybe

Per Strand, a HERCA és a NORA vezetője a Reutersnek elmondta, hogy az orosz támadások az elmúlt hetekben egyre nagyobb károkat okoztak. Az orosz erők nagyobb robbanóanyag-terhet szállító és pontosabb célzásra képes drónokat is bevetnek.

A szakember szerint az új támadási módszerek miatt ezen a télen lehet a legnagyobb a nukleáris baleset kockázata.

A legsúlyosabb forgatókönyv az lenne, ha Ukrajna teljes villamosenergia-hálózata összeomlana, és az ország mind a kilenc működő atomreaktora egyszerre veszítené el külső áramellátását. Strand szerint kilenc reaktor egyidejű érintettsége, a radioaktív anyagok esetleges kiszabadulásával, rendkívül súlyos helyzetet teremtene.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a veszély még megelőzhető, ha időben intézkednek, és sikerül elérni az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások leállítását. Amennyiben ez nem történik meg, az európai országoknak össze kell hangolniuk a nukleáris veszélyhelyzetekre való felkészülésüket.

A zaporizzsjai atomerőmű már 27 alkalommal veszítette el külső áramellátását

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombaton közölte, hogy az ukrajnai katonai tevékenység az előző héten is zavarta az ország villamosenergia-ellátását. Emiatt több működő atomreaktor teljesítményét csökkenteni kellett.

Ukrajnában négy atomerőmű található, amelyek közül jelenleg három termel villamos energiát. Ezek az erőművek biztosítják az ország téli villamosenergia-szükségletének mintegy 80 százalékát.

A negyedik létesítmény, a zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb atomerőműve, amely orosz ellenőrzés alatt áll, a frontvonal közelében. Az erőmű jelenleg nem termel villamos energiát, de a nukleáris anyagok hűtéséhez továbbra is külső áramellátásra van szüksége.

A NAÜ adatai szerint a háború kezdete óta a zaporizzsjai atomerőmű 27 alkalommal veszítette el külső áramellátását, ezért ezekben az esetekben vészhelyzeti dízelgenerátorokat kellett üzembe helyezni. A létesítmény március vége óta mindössze egyetlen külső távvezetékre támaszkodik. Oroszország és Ukrajna kölcsönösen egymást vádolja az atomerőmű elleni támadásokkal és a hozzá vezető elektromos vezetékek megrongálásával.

 

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