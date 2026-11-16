Egyre nagyobb a nukleáris baleset veszélye Ukrajnában, 38 ország adott ki figyelmeztetést

A nukleáris baleset veszélye egyre nagyobb Ukrajnában az ország energetikai infrastruktúráját érő orosz támadások miatt – figyelmeztettek hétfőn 38 ország nukleáris biztonsági hatóságainak képviselői. A szakértők felszólították Oroszországot, hogy hagyjon fel az atomerőművek biztonságos működéséhez szükséges energetikai létesítmények elleni támadásokkal.

A nukleáris baleset veszélye a téli hónapokban tovább növekedhet Ukrajnában. (A képen a zaporizzsjai atomerőmű látható.)

Fotó: STRINGER / ANADOLU AGENCY

Moszkva az utóbbi időben fokozta az ukrán erőművek, elektromos vezetékek és alállomások elleni drón- és rakétatámadásokat. Az ország villamosenergia-hálózata a csaknem öt éve tartó háború következtében már így is jelentősen meggyengült.

A hatóságok közös nyilatkozatukban aggodalmukat fejezték ki a nukleáris biztonságot fenyegető növekvő kockázatok miatt. Hangsúlyozták, hogy az atomerőművek biztonságos működéséhez elengedhetetlen a folyamatos áramellátás.

Nukleáris baleset következhet be, ha összeomlik az áramellátás A szakértők szerint az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a stabil villamosenergia-ellátás megszűnése megnehezítheti az atomerőművekben található nukleáris anyagok hűtését. Ha a hűtőrendszerek tartósan működésképtelenné válnának, szélsőséges esetben a reaktormag megolvadása is bekövetkezhetne. Egy ilyen baleset során radioaktív anyagok juthatnának a környezetbe. A szakértők az 1986-os csernobili atomkatasztrófára is emlékeztettek, amelynek következtében radioaktív anyagok terjedtek szét Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország egyes területein, valamint Észak- és Közép-Európában.

A figyelmeztetést három nemzetközi szervezet adta ki:

HERCA: az európai sugárvédelmi hatóságok vezetőit tömörítő szervezet. WENRA: a nyugat-európai nukleáris hatóságok szövetsége. NORA: az északi országok sugárvédelmi hatóságainak vezetőit képviselő szervezet.

A szervezetek összesen 38 országot képviselnek, köztük az Európai Unió valamennyi tagállamát, az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, Kanadát és Japánt.

Kilenc atomreaktor kerülhet egyszerre veszélybe

Per Strand, a HERCA és a NORA vezetője a Reutersnek elmondta, hogy az orosz támadások az elmúlt hetekben egyre nagyobb károkat okoztak. Az orosz erők nagyobb robbanóanyag-terhet szállító és pontosabb célzásra képes drónokat is bevetnek.

A szakember szerint az új támadási módszerek miatt ezen a télen lehet a legnagyobb a nukleáris baleset kockázata.

A legsúlyosabb forgatókönyv az lenne, ha Ukrajna teljes villamosenergia-hálózata összeomlana, és az ország mind a kilenc működő atomreaktora egyszerre veszítené el külső áramellátását. Strand szerint kilenc reaktor egyidejű érintettsége, a radioaktív anyagok esetleges kiszabadulásával, rendkívül súlyos helyzetet teremtene.