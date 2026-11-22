Súlyos következményekkel járhatna egy Oroszországgal vívott háború Franciaország számára. Erre figyelmeztetett Jean-Luc Mélenchon francia politikus. A 2027-es elnökválasztásra készülő baloldali politikus szerint egy francia atomerőműveket érő támadás akár nukleáris katasztrófához is vezethetne, amely az ország végét jelenthetné.

Jean-Luc Mélenchon szerint egy Oroszországgal vívott háború nukleáris katasztrófát okozhat Franciaországban Fotó: UMIT DONMEZ / ANADOLU

Franciaország, Oroszország és egy nukleáris katasztrófa

A politikus november 20-án, a párizsi Sciences Po egyetemen beszélt az Oroszországgal kialakuló katonai konfliktus veszélyeiről. Mélenchon hangsúlyozta, hogy Oroszország tizenegy időzónán terül el, ezért egészen más helyzetben van, mint Franciaország. Úgy véli, Moszkva megtámadása sem késztetné meghátrálásra az orosz vezetést, amely minden bizonnyal megvédené országát.

French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: Are we going to war? Certainly not. We will not go to war against Russia. You have the right to vote for people who want to wage war against Russia, but I will not do it. If you vote for me, do not expect that. https://t.co/DJ0rvaO4N6 — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

A francia elnökjelölt egyértelművé tette, hogy nem kíván katonai konfliktusba keveredni Oroszországgal.

Joguk van olyanokra szavazni, akik háborút akarnak vívni Oroszországgal, de én nem fogok így tenni

– jelentette ki.

Mélenchon ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna határai nem képezhetik alku tárgyát. A politikus visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint rokonszenvezne Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.