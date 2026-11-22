Súlyos következményekkel járhatna egy Oroszországgal vívott háború Franciaország számára. Erre figyelmeztetett Jean-Luc Mélenchon francia politikus. A 2027-es elnökválasztásra készülő baloldali politikus szerint egy francia atomerőműveket érő támadás akár nukleáris katasztrófához is vezethetne, amely az ország végét jelenthetné.
Franciaország, Oroszország és egy nukleáris katasztrófa
A politikus november 20-án, a párizsi Sciences Po egyetemen beszélt az Oroszországgal kialakuló katonai konfliktus veszélyeiről. Mélenchon hangsúlyozta, hogy Oroszország tizenegy időzónán terül el, ezért egészen más helyzetben van, mint Franciaország. Úgy véli, Moszkva megtámadása sem késztetné meghátrálásra az orosz vezetést, amely minden bizonnyal megvédené országát.
A francia elnökjelölt egyértelművé tette, hogy nem kíván katonai konfliktusba keveredni Oroszországgal.
Joguk van olyanokra szavazni, akik háborút akarnak vívni Oroszországgal, de én nem fogok így tenni
– jelentette ki.
Mélenchon ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna határai nem képezhetik alku tárgyát. A politikus visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint rokonszenvezne Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Hozzátette, hogy az általa vezetett Engedetlen Franciaország mozgalom orosz baloldali menekülteket is befogad, akik hazájukban politikai üldöztetésnek vannak kitéve – derül ki a Clash Report cikkéből.
Kijárási tilalmat vezettek be több francia városban
Több francia városban szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be a hétvégi zavargások és fosztogatások után. A kijárási tilalom mellett egyes helyeken a tüntetéseket is betiltották.
Az Engedetlen Franciaország (La France insoumise, LFI) egy radikális baloldali politikai mozgalom, amelyet Jean-Luc Mélenchon francia politikus alapított 2016-ban. A mozgalom célja a francia politikai rendszer átalakítása és egy új, hatodik köztársaság létrehozása. Ennek érdekében alkotmányozó nemzetgyűlést hívnának össze, amely kidolgozná az új alkotmányt – olvasható a magyar nyelvű Wikipedia szócikkében.