— A Nyugat-Balkán stabilitása közvetlenül érinti Magyarországot, ezért támogatják, hogy azok az országok, amelyek teljesítik a csatlakozás feltételeit, mielőbb közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz – írta közösségi oldalán Orbán Anita.

Orbán Anita a Nyugat-Balkán Barátai csoport találkozóján vett részt hétfőn Athénban

Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU

A csatlakozáshoz gazdasági és intézményi felkészültség, működő jogállam, szabad választások és erős demokratikus intézmények kellenek. Ugyanakkor az EU-nak is készen kell állnia a bővítésre úgy, hogy az új tagállamok ne kerüljenek másodrendű helyzetbe

– írta a külügyminiszter. Hozzátette:

Magyarország következetesen támogatja a Nyugat-Balkán európai integrációját.

Az MTI emlékeztetett, a miniszter még hétfő délelőtt fontos mérföldkőnek nevezte a megbeszélést, mert, mint írta, "júliusban, Rómában csatlakoztunk, azóta aktívan segítjük a Nyugat-Balkán EU-s integrációját".