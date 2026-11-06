Meghiúsulhat Trump orosz olajüzlete, máris másfelé tartanak a tankerek

Meghiúsulni látszik Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök megállapodása, amelynek keretében orosz dízel érkezett volna az Egyesült Államokba. A Financial Times beszámolója szerint a három érintett olajszállító tanker közül kettő már biztosan más célállomás felé tart, a harmadik hajó úti célja pedig egyelőre bizonytalan.

Orosz dízel: meghiúsulhat Trump és Putyin megállapodása, irányt változtattak a tankerek

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

A Talisman nevű orosz tanker a Szentpétervár környéki kikötőből indult, majd a La Manche csatornán áthaladva dél felé fordult, és a Földközi-tenger irányába vette az útját. A hajó szerepel a nemzetközi szankciós listákon. A szintén szankciók alatt álló Leruo eközben az Atlanti-óceánon halad, de az Egyesült Államok helyett már Brazília szerepel hivatalos célállomásként.

Az Agioi Fanendes nevű, máltai zászló alatt közlekedő tanker 40 ezer tonna dízelt szállít. Ez volt az utolsó hajó, amely még az amerikai partok felé tarthatott, de a pénteki hajókövetési adatok szerint már csak további utasításokra vár. A szakértők szerint valószínű, hogy a rakományt végül egy másik országban értékesítik.

Politikai megállapodásból lett kudarc

Trump október 9-én jelentette be az orosz dízel amerikai importjáról szóló megállapodást, amelyet az üzemanyagárak emelkedésével és a megélhetési költségek növekedésével indokolt. Az amerikai elnök azt ígérte, hogy az orosz szállítások csökkentik majd az árakat, különösen a gazdák, a mezőgazdasági termelők és a fuvarozók számára.

A megállapodás részeként az amerikai pénzügyminisztérium engedélyezte az orosz dízel megvásárlását, szállítását és importját, annak ellenére, hogy az országot korábban szankciók sújtották. Moszkva erre válaszul feloldotta a dízelexportra korábban bevezetett korlátozásokat.

Az üzlet azonban már a bejelentésekor komoly ellenállást váltott ki. Mikie Sherrill, New Jersey demokrata kormányzója jogi lépésekkel és többmillió dolláros bírságokkal fenyegette meg azokat a kikötőket, amelyek orosz dízelt fogadnak. Az egyik tanker eredetileg a New York és New Jersey közös kikötőjébe érkezett volna.

A szállításokat az európai és a brit szankciók is akadályozhatták. Maximilian Hess Oroszország gazdaságával foglalkozó szakértő szerint az első két hajó rakományára azért sem találhattak amerikai vevőt, mert a tranzakcióban részt vevő európai biztosítók, bankok és közvetítők szankciós kockázatot vállaltak volna.

A november 3-i időközi választások után ráadásul a demokraták jelentős győzelmet arattak, ami tovább növelhette a politikai kockázatokat. Kevin Rowlands, a brit Royal United Services Institute szakértője szerint Moszkva arra juthatott, hogy Trump politikai mozgástere beszűkült, ezért megnőtt annak veszélye, hogy az amerikai kikötőkben lefoglalják a szállítmányokat.

Dirk Siebels tengeri biztonsági szakértő egy másik lehetőséget is felvetett: szerinte a tankerek már eredetileg sem feltétlenül akartak eljutni az Egyesült Államokba. A bejelentés elsősorban politikai célt szolgálhatott, vagyis az üzemanyagárak mérséklésének ígéretével próbálhatott segítséget nyújtani Trumpnak a választások előtt. A választási vereség után Moszkvának már nem volt oka fenntartani ezt a látszatot.