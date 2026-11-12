Véres merénylet Szentpéterváron: pokolgéppel végeztek egy magas rangú katonatiszttel

Halálos merénylet történt csütörtök reggel Szentpéterváron. Egy orosz ezredes autója felrobbant, miközben a katonatiszt éppen kihajtott egy udvarból. A robbanásban a férfi életét vesztette.
Felrobbantották egy orosz ezredes autóját: a katonatiszt életét vesztette a merényletben
A pokolgépet az autó aljára erősítették, és akkor hozták működésbe, amikor a jármű elindult. A robbantás a város Susari nevű kerületében, a Kolpinszkoje országúton történt.
Az orosz ezredes mellett egyik családtagja is az autóban tartózkodott. Ő túlélte a bombatámadást, de megsérült.
A merénylet helyszínén a hatóságok lezárták a Kolpinszkoje országút érintett szakaszát. A robbantás elkövetőjéről és indítékáról egyelőre nem közöltek információt – írja a Meduza.
Merénylet Moszkvában: kiderült, kinek az autóját robbantották fel, ez durva
Orosz és ukrán források szerint Damir Davidov, az orosz védelmi minisztérium Fő Rakéta- és Tüzérségi Igazgatóságának vezetője vesztette életét ma hajnalban egy autós robbantás során. A feltételezett merénylet a Moszkva melletti Balasiha városában történt.