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merénylet

Véres merénylet Szentpéterváron: pokolgéppel végeztek egy magas rangú katonatiszttel

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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2026. november 12-én súlyos merénylet történt Szentpéterváron. Sajtóértesülések szerint felrobbantották egy orosz ezredes autóját. A katonatiszt meghalt, egyik családtagja azonban sérülésekkel túlélte a robbanást.
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Halálos merénylet történt csütörtök reggel Szentpéterváron. Egy orosz ezredes autója felrobbant, miközben a katonatiszt éppen kihajtott egy udvarból. A robbanásban a férfi életét vesztette.

Merénylet történt Szentpéterváron: felrobbantották egy orosz ezredes autóját. A katonatiszt meghalt, családtagja megsérült a pokolgépes támadásban., A serviceman walks at the scene of a car explosion in Saint Petersburg on November 12, 2026. A Russian serviceman was killed on November 12, 2026 in a car explosion -- the cause of which remains undetermined -- in Saint Petersburg, the local Investigative Committee reported, announcing the opening of a murder investigation. The blast came as Kyiv has been accused of carrying out a string of killings of Russian military officials since Moscow's offensive in Ukraine began more than four years ago. (Photo by AFP)
Merénylet történt Szentpéterváron: felrobbantották egy orosz ezredes autóját (Egy katona sétál a halálos autórobbanás helyszínén Szentpéterváron, 2026. november 12-én)  Fotó: STRINGER / AFP

Felrobbantották egy orosz ezredes autóját: a katonatiszt életét vesztette a merényletben

A pokolgépet az autó aljára erősítették, és akkor hozták működésbe, amikor a jármű elindult. A robbantás a város Susari nevű kerületében, a Kolpinszkoje országúton történt.

Az orosz ezredes mellett egyik családtagja is az autóban tartózkodott. Ő túlélte a bombatámadást, de megsérült.

A merénylet helyszínén a hatóságok lezárták a Kolpinszkoje országút érintett szakaszát. A robbantás elkövetőjéről és indítékáról egyelőre nem közöltek információt – írja a Meduza.

Merénylet Moszkvában: kiderült, kinek az autóját robbantották fel, ez durva

Orosz és ukrán források szerint Damir Davidov, az orosz védelmi minisztérium Fő Rakéta- és Tüzérségi Igazgatóságának vezetője vesztette életét ma hajnalban egy autós robbantás során. A feltételezett merénylet a Moszkva melletti Balasiha városában történt.

 

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