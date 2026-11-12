Véres merénylet Szentpéterváron: pokolgéppel végeztek egy magas rangú katonatiszttel

Halálos merénylet történt csütörtök reggel Szentpéterváron. Egy orosz ezredes autója felrobbant, miközben a katonatiszt éppen kihajtott egy udvarból. A robbanásban a férfi életét vesztette.

Merénylet történt Szentpéterváron: felrobbantották egy orosz ezredes autóját (Egy katona sétál a halálos autórobbanás helyszínén Szentpéterváron, 2026. november 12-én) Fotó: STRINGER / AFP

Felrobbantották egy orosz ezredes autóját: a katonatiszt életét vesztette a merényletben

A pokolgépet az autó aljára erősítették, és akkor hozták működésbe, amikor a jármű elindult. A robbantás a város Susari nevű kerületében, a Kolpinszkoje országúton történt.

Az orosz ezredes mellett egyik családtagja is az autóban tartózkodott. Ő túlélte a bombatámadást, de megsérült.

A merénylet helyszínén a hatóságok lezárták a Kolpinszkoje országút érintett szakaszát. A robbantás elkövetőjéről és indítékáról egyelőre nem közöltek információt – írja a Meduza.