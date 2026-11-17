Lezuhant egy An–12-es katonai szállítógép Oroszország Kemerovói területén, a fedélzeten tartózkodók a jelentések szerint mind meghaltak. Az orosz katonai repülőgép a beszámolók alapján repülés közben kigyulladt, majd a Jagunovo település közelében csapódott a földbe.

Orosz katonai repülőgép zuhant le, mindenki meghalt a fedélzeten Fotó: Igor Dvurekov

A 112 Telegram-csatorna szerint a balesetben érintett gép a Kemerovói területen zuhant le. A Baza arról számolt be, hogy a repülőgép már a levegőben lángra kapott. A fedélzeten tartózkodók számáról eltérő információk jelentek meg: a beszámolók 13 és 17 közé teszik az áldozatok számát. A 112 és az REN TV szerint senki sem élte túl a katasztrófát.

Kényszerleszállást kért a repülőgép

Ilja Szeregyuk, a Kuzbass régió kormányzója megerősítette, hogy Jagunovo közelében légiközlekedési baleset történt. Részleteket nem közölt, azt azonban elmondta, hogy a repülőgép tranzitforgalomban haladt át a térségen.

A Baza értesülése szerint az An–12-es Novoszibirszkből Kanyszkba tartott, amikor a személyzet kényszerleszállást kért Kemerovóban. A baleset helyszíne, Jagunovo település néhány kilométerre található a kemerovói repülőtértől.

Három lehetséges okot vizsgálnak

A Baza szerint a hatóságok jelenleg három lehetséges műszaki meghibásodást vizsgálnak. Ezek között szerepel az üzemanyag-szivattyú hibája, a kerozin szivárgása a hajtómű vezérlésénél, amely tüzet okozhatott, valamint a hidraulikus rendszer meghibásodása.

A szerencsétlenség pontos okát egyelőre nem közölték. A vizsgálatnak kell tisztáznia, mi vezetett az orosz katonai repülőgép lezuhanásához.