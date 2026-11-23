A Meduza és a Mediazona közös elemzése szerint 2026 őszére legalább 720 ezerre emelkedhetett az ukrajnai háborúban meghalt orosz katonák száma. Az orosz katonai veszteségek új becslése azért is jelentős, mert a kutatók most először az eltűntként nyilvántartott katonákat is bevonták a számításba.

Orosz katonai veszteségek: már 720 ezren halhattak meg a háborúban Fotó: - / MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

A két orosz független médium matematikai és járványtani modelleken alapuló módszerrel próbálta megbecsülni azoknak a katonáknak a számát, akiknek a halálát még nem rögzítették hivatalosan. Az elemzéshez új adatforrásokat is felhasználtak, mindenekelőtt az orosz állami statisztikai hivatal, a Roszsztat adatbázisát.

Az eltűnt katonákat is beleszámították

A Roszsztat adatbázisához hackerek jutottak hozzá 2026 novemberének elején. Az adatokat a belarusz Cyber Partisans és a Silent Crow nevű csoportok szerezték meg, a kiszivárgott információkat pedig több független szerkesztőség is vizsgálta.

A Meduza és a Mediazona korábbi becslései elsősorban azokat a haláleseteket vették figyelembe, amelyeket már hivatalosan is nyilvántartásba vettek. Az eltűntként szereplő katonák esetében azonban gyakran hosszú idő telik el a haláluk és annak hivatalos elismerése között.

Az új elemzés szerint, ha az eltűnt katonákat nem számítják bele, akkor 2026 szeptemberének végéig több mint 490 ezer orosz katona halálával lehet számolni. A 720 ezres becslés ehhez képest már azokat is tartalmazza, akiknek a halálát még nem regisztrálták, de a kutatók modellje alapján az áldozatok közé sorolhatók.

A Meduza és a Mediazona hangsúlyozta, hogy az új számítás lehetővé teszi az orosz katonai veszteségek korábbinál teljesebb felmérését, mivel az eltűntek figyelembevétele nélkül a hivatalos nyilvántartások nem mutatják meg a háború valódi emberi veszteségeit.