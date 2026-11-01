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nukleáris fegyver

Putyin új fegyvere az egész világot térdre kényszerítheti

45 perce
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Oroszország olyan nukleáris fegyver hordozására alkalmas műholdat fejleszthet, amelynek segítségével akár több ezer műhold működését is megbéníthatnák. Az amerikai katonai hírszerzés szerint egy világűrben végrehajtott nukleáris robbantás a kommunikációtól a navigáción át a világgazdaságig számos területen súlyos következményekkel járhatna.
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nukleáris fegyverputyinpentagon

Az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) jelentése szerint Oroszország olyan műhold fejlesztésén dolgozhat, amely nukleáris fegyvert juttathatna Föld körüli pályára. A Pentagonhoz tartozó szervezet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen fegyver bevetése több ezer műholdat tehetne működésképtelenné.

orosz nukleáris űrfegyver
Orosz nukleáris űrfegyver: több ezer műholdat pusztíthat el Putyin új fegyvere. Fotó: STRINGER / cnsphoto

A fejlesztés sértené az 1967-es világűrszerződést, amely tiltja nukleáris és más tömegpusztító fegyverek Föld körüli pályára állítását.

Az orosz nukleáris űrfegyver globális káoszt okozhatna

A jelentés szerint egy világűrben végrehajtott nukleáris robbantás elektromágneses impulzust hozhatna létre, amely a detonáció helyszínétől nagy távolságban keringő műholdakat is károsíthatná.

A következmények hosszú távon is jelentkezhetnének: a robbanás nyomán kialakuló sugárzási övezetek akár évekig fennmaradhatnának, és később is tönkretehetnének műholdakat.

Egy ilyen támadás világszerte súlyos fennakadásokat idézhetne elő a kommunikációban, a navigációban, az időjárás-előrejelzésben és a pénzügyi szolgáltatásokban.

Egyelőre nem világos, Oroszország pontosan hogyan alkalmazná a feltételezett fegyvert. Az egyik lehetőség szerint Föld körüli pályán keringő műholdról, egy másik forgatókönyv alapján pedig a felszínről indíthatnák.

Paul Godfrey brit légimarsall arra figyelmeztetett, hogy a társadalmak egyre nagyobb mértékben függnek a műholdas szolgáltatásoktól. Egy esetleges támadás ezért a világgazdaságot is súlyosan megrázhatná.

A brit katonai vezetés korábban több orosz műhold szokatlan manővereiről, valamint a GPS-rendszereket érintő zavarásokról is beszámolt.

A hírszerzési figyelmeztetés egy olyan időszakban érkezett, amikor a világűr egyre fontosabb szerepet kap a nagyhatalmak katonai versengésében.

 

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