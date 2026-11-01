Putyin új fegyvere az egész világot térdre kényszerítheti

Az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) jelentése szerint Oroszország olyan műhold fejlesztésén dolgozhat, amely nukleáris fegyvert juttathatna Föld körüli pályára. A Pentagonhoz tartozó szervezet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen fegyver bevetése több ezer műholdat tehetne működésképtelenné.
A fejlesztés sértené az 1967-es világűrszerződést, amely tiltja nukleáris és más tömegpusztító fegyverek Föld körüli pályára állítását.
Az orosz nukleáris űrfegyver globális káoszt okozhatna
A jelentés szerint egy világűrben végrehajtott nukleáris robbantás elektromágneses impulzust hozhatna létre, amely a detonáció helyszínétől nagy távolságban keringő műholdakat is károsíthatná.
A következmények hosszú távon is jelentkezhetnének: a robbanás nyomán kialakuló sugárzási övezetek akár évekig fennmaradhatnának, és később is tönkretehetnének műholdakat.
Egy ilyen támadás világszerte súlyos fennakadásokat idézhetne elő a kommunikációban, a navigációban, az időjárás-előrejelzésben és a pénzügyi szolgáltatásokban.
Egyelőre nem világos, Oroszország pontosan hogyan alkalmazná a feltételezett fegyvert. Az egyik lehetőség szerint Föld körüli pályán keringő műholdról, egy másik forgatókönyv alapján pedig a felszínről indíthatnák.
Paul Godfrey brit légimarsall arra figyelmeztetett, hogy a társadalmak egyre nagyobb mértékben függnek a műholdas szolgáltatásoktól. Egy esetleges támadás ezért a világgazdaságot is súlyosan megrázhatná.
A brit katonai vezetés korábban több orosz műhold szokatlan manővereiről, valamint a GPS-rendszereket érintő zavarásokról is beszámolt.
A hírszerzési figyelmeztetés egy olyan időszakban érkezett, amikor a világűr egyre fontosabb szerepet kap a nagyhatalmak katonai versengésében.