Nagyszabású orosz rakétatámadás érte Ukrajnát az éjszaka folyamán, amelynek során Kijev három fontos hídját és több vasúti létesítményt is célba vettek. A csapásokban legalább nyolcan életüket vesztették, 28-an pedig megsérültek. A támadás néhány nappal azután történt, hogy Ukrajna súlyosan megrongálta a stratégiai jelentőségű krími hidat – számolt be róla a BBC.

Az orosz rakétatámadás Ukrajna több városában is károkat okozott

Fotó: Telgram/Андрій Садовий

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború eddigi egyik legnagyobb szabású támadásának nevezte az éjszakai csapásokat. Közlése szerint az orosz erők több mint 110 rakétát és 400-nál is több támadó drónt indítottak Ukrajna ellen. A támadások több várost és régiót érintettek, lakóépületek és energetikai létesítmények is megrongálódtak.

Három hidat zártak le az orosz rakétatámadás után Kijevben a Podilszko–Voszkreszenszkij hidat, a Darnicai hidat és a Déli hidat is lezárták a forgalom elől. Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot, hogy csak feltétlenül szükséges esetben közlekedjenek személyautóval a fővárosban. A támadásokban hét egészségügyi dolgozó is megsérült. A légiriadó egész éjszaka tartott, és reggel sem ért véget. Az eddigi adatok szerint Kijevben hatan, a nyugat-ukrajnai Lvivben pedig ketten haltak meg. Lvivben súlyosan megrongálódott a Szkniliv vasútállomás is, amelynek jegyértékesítő termináljáról Andrij Szadovij polgármester fényképet tett közzé.

A Krími híd elleni támadás után érkeztek az újabb csapások

Az ukrán erők a hét elején műveletet hajtottak végre a krími híd közúti szakasza ellen. Zelenszkij szerint az akciót már hetek óta előkészítették.

A hidat Oroszország a 2014-ben jogellenesen annektált Krím félszigettel való összeköttetés biztosítására építette. Az átkelő katonai szempontból is jelentős, mivel az orosz erők utánpótlásának egyik fontos útvonala. Vlagyimir Putyin orosz elnök a híd elleni ukrán támadást követően megtorlást helyezett kilátásba.

Az újabb orosz csapások idején Berlinben az ukrajnai háború lezárásáról és a lehetséges biztonsági garanciákról folytak egyeztetések. Moszkva ugyanakkor elutasította, hogy Ukrajna a NATO kollektív védelmi rendszeréhez hasonló garanciákat kapjon.

A támadássorozat Lengyelországot is érintette: egy orosz manőverező robotrepülőgép az ukrán határtól mintegy 50 kilométerre csapódott be. A lengyel hatóságok szerint további két azonosítatlan repülőeszköz is földet ért, személyi sérülés azonban nem történt.