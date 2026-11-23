Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke emellett olyan intézkedéseket is felvázolt, amelyek az orosz pénzintézeteket és kriptoplatformokat célozzák meg a Bizottság 22. szankciócsomagjában, amelyet Moszkva 2022-es teljes körű inváziója miatt vezettek be. A szankciók elfogadásához az EU-tagállamok egyhangú beleegyezése szükséges.

"A sportesemények nem szolgálhatnak propaganda tevékenységek fórumaként. Ma az EU-ban megrendezett bármely sporteseményre vonatkozóan bevezetjük az orosz zászló alatt versenyző orosz csapatok és sportolók részvételi tilalmát” – mondta Ursula von der Leyen videóüzenetében.



Az Európai Bizottság emellett javaslatot tesz az orosz volt harcosokra vonatkozó uniós vízumtilalom végrehajtásának módjára is, amelyről a korábbi csomagban – a megvalósíthatóság függvényében – már megállapodtak.

Emellett egy kriptovaluta-szankciókkal foglalkozó munkacsoport is létrejött, az Európai Bizottság pedig új korlátozásokat vezetett be 60 orosz bank és további kriptovaluta-platformok ellen.

Keményebben lépünk fel Oroszország háborús finanszírozási módszerei ellen azáltal, hogy célba vesszük a bankjait és kriptovaluta-platformjait

– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke, hozzátéve: „Oroszországra fogunk összpontosítani, de bevonjuk azokat a harmadik országokat is, amelyek segítenek Oroszországnak kijátszani szankcióinkat. Ez az új csomagunk egyik fő hangsúlya.”

Az új szankciók emellett először célba veszik az áramszolgáltató vállalatokat is, és megtiltják az európai polgároknak, hogy tisztséget töltsenek be oroszországi vállalatoknál.