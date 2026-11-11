Véget értek a béketárgyalások, most Putyinon a sor – újabb döntő egyeztetés jöhet

Különös helyzetet teremtett, hogy miközben Európa jövőbeli biztonságáról egyeztettek, az orosz küldöttség nem tárgyalt az Abu-Dzabiban jelen lévő európai képviselőkkel. Az Al Jazeera információi szerint az ukrán fél azt szeretné, hogy a következő fordulóba már az európai országokat is bevonják.

Nagyszabású orosz–ukrán hadifogolycsere jöhet

A kétnapos béketárgyalások legkézzelfoghatóbb eredménye egy újabb hadifogolycsere előkészítése. Moszkva és Kijev elvi megállapodásra jutott a foglyok szabadon engedéséről, a részleteket azonban még véglegesíteni kell.

David Arahamija, az ukrán tárgyalók egyike szerint akár az eddigi legnagyobb fogolycserére is sor kerülhet. A TASZSZ orosz állami hírügynökség úgy értesült, hogy a cserét két-három héten belül végrehajthatják.

A háború során korábban is történtek jelentős fogolycserék, tavaly májusban például mindkét fél ezer-ezer foglyot engedett szabadon. Az új megállapodás pontos létszáma egyelőre nem ismert.

Putyinnal folytatódnak a béketárgyalások – sikerülhet közelebb kerülni az ukrajnai békéhez?

A diplomáciai egyeztetések már csütörtökön folytatódnak. Donald Trump amerikai elnök két megbízottja, Jared Kushner és Steve Witkoff Moszkvába utazik, hogy személyesen tájékoztassa Putyint az Abu-Dzabiban történtekről, és megpróbáljon előrelépést elérni a vitás kérdésekben.

Ezt követően Dublinban találkoznak Zelenszkijjel. Az amerikaiak azt is szeretnék elérni, hogy az európai országok a következő tárgyalási fordulóban már közvetlenül részt vehessenek.

Az ukrán delegáció rendkívül nehéznek nevezte a mostani egyeztetéseket. A BBC által idézett Arahamija szerint az orosz tárgyalók szigorú utasításokkal érkeztek, ennek ellenére úgy véli, hogy akár az év vége előtt is sikerülhet megoldást találni.

A tárgyalóasztal mellett azonban továbbra is dúl a háború. A békeegyeztetések idején is folytatódtak a támadások: Oroszország ukrán energetikai létesítményeket támadott, az odesszai régió egyik piacát ért csapásban pedig hárman meghaltak. Oroszország belgorodi régiójában egy ukrán dróntámadás követelt halálos áldozatot.