Véget értek a béketárgyalások, most Putyinon a sor – újabb döntő egyeztetés jöhet

- Tárgyalások voltak Abu-Dzabiban az ukrajnai háború megoldásáról.
- Amerikai, orosz, ukrán és sok európai küldött egyeztetett.
- Mi lett az eredménye a orosz–ukrán béketárgyalásoknak?
- Mit akar elérni Donald Trump két megbízottja a Putyinnal tervezett moszkvai találkozón?
- Európa és Oroszország viszonya, és biztonsági követelései.
Hiába ültek két napon át tárgyalóasztalhoz az orosz, az ukrán és az amerikai küldöttek Abu-Dzabiban, a háború lezárásáról továbbra sem sikerült megállapodni. Az orosz–ukrán béketárgyalások november 11-én áttörés nélkül zárultak a legfontosabb kérdésben: Moszkva és Kijev változatlanul nem tud megegyezni a vitatott területek sorsáról – számolt be a Reuters.
Az amerikai közvetítők azonban nem adják fel. Jared Kushner és Steve Witkoff csütörtökön már Vlagyimir Putyinnal egyeztet Moszkvában, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkoznak Írországban.
A kilenc hónapos szünet után újraindult békeegyeztetések egyik legnagyobb akadálya továbbra is a bizalom hiánya. Kushner a tárgyalások után elismerte, hogy a felek között jelenleg nincs bizalom, és a területi követelések rendezése lesz a legnehezebb feladat.
Az amerikai küldött szerint ugyanakkor bizonyos kérdésekben már körvonalazódnak a kompromisszum lehetőségei. A biztonsági garanciákról folytatott egyeztetéseken előrelépés történt, de ennek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Mi akadályozza az orosz–ukrán békemegállapodást?
A legélesebb ellentét továbbra is a Donbasz körül húzódik. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a térség még ellenőrzése alatt álló területeiről is. Kijev ezzel szemben a jelenlegi frontvonal befagyasztását szeretné elérni.
Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője a tárgyalások után kijelentette, hogy Oroszország minden talpalatnyi, általa sajátjának tekintett területet vissza akar szerezni
– idézte a politikust a Meduza.
A tárgyalások középpontjába végül az európai biztonsági rendszer átalakítása került. Megyinszkij szerint egyes kérdésekben sikerült közös nevezőre jutni, másokban azonban változatlanok az ellentétek.
Különös helyzetet teremtett, hogy miközben Európa jövőbeli biztonságáról egyeztettek, az orosz küldöttség nem tárgyalt az Abu-Dzabiban jelen lévő európai képviselőkkel. Az Al Jazeera információi szerint az ukrán fél azt szeretné, hogy a következő fordulóba már az európai országokat is bevonják.
Nagyszabású orosz–ukrán hadifogolycsere jöhet
A kétnapos béketárgyalások legkézzelfoghatóbb eredménye egy újabb hadifogolycsere előkészítése. Moszkva és Kijev elvi megállapodásra jutott a foglyok szabadon engedéséről, a részleteket azonban még véglegesíteni kell.
David Arahamija, az ukrán tárgyalók egyike szerint akár az eddigi legnagyobb fogolycserére is sor kerülhet. A TASZSZ orosz állami hírügynökség úgy értesült, hogy a cserét két-három héten belül végrehajthatják.
A háború során korábban is történtek jelentős fogolycserék, tavaly májusban például mindkét fél ezer-ezer foglyot engedett szabadon. Az új megállapodás pontos létszáma egyelőre nem ismert.
Putyinnal folytatódnak a béketárgyalások – sikerülhet közelebb kerülni az ukrajnai békéhez?
A diplomáciai egyeztetések már csütörtökön folytatódnak. Donald Trump amerikai elnök két megbízottja, Jared Kushner és Steve Witkoff Moszkvába utazik, hogy személyesen tájékoztassa Putyint az Abu-Dzabiban történtekről, és megpróbáljon előrelépést elérni a vitás kérdésekben.
Ezt követően Dublinban találkoznak Zelenszkijjel. Az amerikaiak azt is szeretnék elérni, hogy az európai országok a következő tárgyalási fordulóban már közvetlenül részt vehessenek.
Az ukrán delegáció rendkívül nehéznek nevezte a mostani egyeztetéseket. A BBC által idézett Arahamija szerint az orosz tárgyalók szigorú utasításokkal érkeztek, ennek ellenére úgy véli, hogy akár az év vége előtt is sikerülhet megoldást találni.
A tárgyalóasztal mellett azonban továbbra is dúl a háború. A békeegyeztetések idején is folytatódtak a támadások: Oroszország ukrán energetikai létesítményeket támadott, az odesszai régió egyik piacát ért csapásban pedig hárman meghaltak. Oroszország belgorodi régiójában egy ukrán dróntámadás követelt halálos áldozatot.