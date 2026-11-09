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oroszország

Évek óta titkolják az orosz háborús veszteségeket – most sokkoló számok láttak napvilágot

3 órája
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Két hackercsoport arról számolt be, hogy feltörte a Roszstat, vagyis az orosz állami statisztikai hivatal rendszerét. Az állítólag megszerzett adatok alapján kiszámolták, mekkorák lehetnek Oroszország veszteségei az ukrajnai háborúban. A nyilvánosságra hozott számok megdöbbentőek, a dokumentumok hitelességét azonban még vizsgálják.
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oroszországukrajnai háborúveszteségháború
  • Hány orosz katona halt meg az ukrajnai háborúban?
  • Oroszország katonai veszteségei a háborúban.
  • Hackerek törték fel a Roszstat adatait.

Megdöbbentő adatok kerülhettek elő az ukrajnai háború orosz halálos áldozatairól. Két hackercsoport állítása szerint sikerült feltörniük a Roszstat, vagyis az orosz állami statisztikai hivatal rendszerét. A megszerzett dokumentumok alapján az orosz veszteségek jóval nagyobbak lehetnek, mint amennyit a korábban név szerint azonosított halottak száma mutat.

Két hackercsoport azt állítja, feltörték a Roszstat rendszerét. A megszerzett adatokból kiszámolták, hány orosz halhatott meg az ukrajnai háborúban, Orosz-ukrán háború, oroszukránháború, ukrajnai háború,ukrajnaiháború, Ukrajna, Oroszország, 2026, Itt van Putyin véres bosszúja, az egész világ sokkban - megrázó felvételek, megrázófelvételek, 2026.06.02.
Két hackercsoport azt állítja, feltörték a Roszstat rendszerét. A megszerzett adatokból kiszámolták, hány orosz halhatott meg az ukrajnai háborúban (a képen: Drón- és rakétatámadások során bekövetkezett robbanások Kijevben 2026. június 2-án)
Fotó: AFP/Eugene Kotenko / AFP/Eugene Kotenko

Orosz veszteségek az ukrajnai háború során

A Cyber Partisans BY és a Silent Crow nevű hackercsoportok állítólag mintegy 23 terabájtnyi információhoz jutottak hozzá, köztük belső dokumentumokhoz és demográfiai adatokhoz.

A Cyber Partisans BY számításai szerint 2026. augusztus 27-ig legalább 393 881 orosz állampolgár halhatott meg a háborúban. A Silent Crow ennél is magasabb, 450 100 fős veszteséget becsült.

Az eltérés oka, hogy a két csoport különböző módszerekkel dolgozott. Míg az első elsősorban a harci cselekményekhez kapcsolódó haláleseteket számolta össze, a második a nem harci katonai veszteségeket és több más haláleseti kategóriát is figyelembe vett.

Évek óta nem közlik a pontos orosz veszteségeket

Oroszország 2022 szeptembere óta nem hozza nyilvánosságra a hivatalos katonai veszteségadatokat. A Roszstat pedig 2024-től a halálokokra vonatkozó éves statisztikák közzétételével is felhagyott.

  • A BBC orosz szolgálata és a Mediazona november 8-ig mintegy 286 ezer elesett orosz katonát azonosított név szerint. Ez azonban hiányos nyilvántartás.
  • Egy másik, a Meduza és a Mediazona által készített elemzés 2025 végére már körülbelül 350 ezer halott orosz katonával számolt.

Még ellenőrzik a kiszivárgott adatokat

A most nyilvánosságra került dokumentumok hitelességét és teljességét egyelőre vizsgálják. A szakembereknek azt is ellenőrizniük kell, hogy nem módosították-e szándékosan az adatokat.

További bizonytalanságot jelent, hogy a hivatalos nyilvántartásokban szereplő halálokok pontatlanok lehetnek, az eltűnt katonákat pedig gyakran csak jóval később nyilvánítják halottnak – írja az Euronews.

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának december 25-i jelentése szerint Oroszország a 2022. február 24-én megindított teljes körű invázió óta mintegy 1 201 230 katonát veszített az ukrajnai háborúban. Ez az adat azonban nem kizárólag a harctéren elesett katonák számát jelenti.

Az ukrán veszteségstatisztikából ugyanis nem állapítható meg pontosan, hogy a halottak és a sebesültek milyen arányban szerepelnek benne, illetve hogyan számolják el azokat, akik sérülésük után visszatértek a harcokba. A hadifogságba esett katonák beszámításának módja sem egyértelmű. A több mint 1,2 milliós veszteséget ezért nem érdemes az orosz háborús halottak számával azonosítani.

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