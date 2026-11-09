Évek óta titkolják az orosz háborús veszteségeket – most sokkoló számok láttak napvilágot

- Hány orosz katona halt meg az ukrajnai háborúban?
- Oroszország katonai veszteségei a háborúban.
- Hackerek törték fel a Roszstat adatait.
Megdöbbentő adatok kerülhettek elő az ukrajnai háború orosz halálos áldozatairól. Két hackercsoport állítása szerint sikerült feltörniük a Roszstat, vagyis az orosz állami statisztikai hivatal rendszerét. A megszerzett dokumentumok alapján az orosz veszteségek jóval nagyobbak lehetnek, mint amennyit a korábban név szerint azonosított halottak száma mutat.
Orosz veszteségek az ukrajnai háború során
A Cyber Partisans BY és a Silent Crow nevű hackercsoportok állítólag mintegy 23 terabájtnyi információhoz jutottak hozzá, köztük belső dokumentumokhoz és demográfiai adatokhoz.
A Cyber Partisans BY számításai szerint 2026. augusztus 27-ig legalább 393 881 orosz állampolgár halhatott meg a háborúban. A Silent Crow ennél is magasabb, 450 100 fős veszteséget becsült.
Az eltérés oka, hogy a két csoport különböző módszerekkel dolgozott. Míg az első elsősorban a harci cselekményekhez kapcsolódó haláleseteket számolta össze, a második a nem harci katonai veszteségeket és több más haláleseti kategóriát is figyelembe vett.
Évek óta nem közlik a pontos orosz veszteségeket
Oroszország 2022 szeptembere óta nem hozza nyilvánosságra a hivatalos katonai veszteségadatokat. A Roszstat pedig 2024-től a halálokokra vonatkozó éves statisztikák közzétételével is felhagyott.
- A BBC orosz szolgálata és a Mediazona november 8-ig mintegy 286 ezer elesett orosz katonát azonosított név szerint. Ez azonban hiányos nyilvántartás.
- Egy másik, a Meduza és a Mediazona által készített elemzés 2025 végére már körülbelül 350 ezer halott orosz katonával számolt.
Még ellenőrzik a kiszivárgott adatokat
A most nyilvánosságra került dokumentumok hitelességét és teljességét egyelőre vizsgálják. A szakembereknek azt is ellenőrizniük kell, hogy nem módosították-e szándékosan az adatokat.
További bizonytalanságot jelent, hogy a hivatalos nyilvántartásokban szereplő halálokok pontatlanok lehetnek, az eltűnt katonákat pedig gyakran csak jóval később nyilvánítják halottnak – írja az Euronews.
Az ukrán fegyveres erők vezérkarának december 25-i jelentése szerint Oroszország a 2022. február 24-én megindított teljes körű invázió óta mintegy 1 201 230 katonát veszített az ukrajnai háborúban. Ez az adat azonban nem kizárólag a harctéren elesett katonák számát jelenti.
Az ukrán veszteségstatisztikából ugyanis nem állapítható meg pontosan, hogy a halottak és a sebesültek milyen arányban szerepelnek benne, illetve hogyan számolják el azokat, akik sérülésük után visszatértek a harcokba. A hadifogságba esett katonák beszámításának módja sem egyértelmű. A több mint 1,2 milliós veszteséget ezért nem érdemes az orosz háborús halottak számával azonosítani.