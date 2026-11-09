Évek óta titkolják az orosz háborús veszteségeket – most sokkoló számok láttak napvilágot

Hány orosz katona halt meg az ukrajnai háborúban?

Oroszország katonai veszteségei a háborúban.

Hackerek törték fel a Roszstat adatait.

Megdöbbentő adatok kerülhettek elő az ukrajnai háború orosz halálos áldozatairól. Két hackercsoport állítása szerint sikerült feltörniük a Roszstat, vagyis az orosz állami statisztikai hivatal rendszerét. A megszerzett dokumentumok alapján az orosz veszteségek jóval nagyobbak lehetnek, mint amennyit a korábban név szerint azonosított halottak száma mutat.

Két hackercsoport azt állítja, feltörték a Roszstat rendszerét. A megszerzett adatokból kiszámolták, hány orosz halhatott meg az ukrajnai háborúban (a képen: Drón- és rakétatámadások során bekövetkezett robbanások Kijevben 2026. június 2-án)

Fotó: AFP/Eugene Kotenko / AFP/Eugene Kotenko

Orosz veszteségek az ukrajnai háború során

A Cyber Partisans BY és a Silent Crow nevű hackercsoportok állítólag mintegy 23 terabájtnyi információhoz jutottak hozzá, köztük belső dokumentumokhoz és demográfiai adatokhoz.

A Cyber Partisans BY számításai szerint 2026. augusztus 27-ig legalább 393 881 orosz állampolgár halhatott meg a háborúban. A Silent Crow ennél is magasabb, 450 100 fős veszteséget becsült.

Az eltérés oka, hogy a két csoport különböző módszerekkel dolgozott. Míg az első elsősorban a harci cselekményekhez kapcsolódó haláleseteket számolta össze, a második a nem harci katonai veszteségeket és több más haláleseti kategóriát is figyelembe vett.