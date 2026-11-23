Nyugati hírszerző szolgálatok és katonai szervezetek szerint Oroszország egy nukleáris robbanóeszközzel felszerelhető műhold indítására készül. A német WDR, az NDR és a Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint az értesüléseket több NATO-tagállam képviselői is megosztották egymással.

Oroszország már decemberben atomfegyvert juttathat a világűrbe

Fotó: AFP

A jelentésekben szereplő eszköz a Sputnik-S, amely a német újságírók szerint már évek óta indításra kész állapotban lehet valahol Moszkva környékén. A november elején megosztott hírszerzési figyelmeztetések alapján a felbocsátás akár a következő 60 napban megtörténhet. A Bundeswehr Űrparancsnoksága szerint a műhold már decemberben Föld körüli pályára állhat.

A német katonai szakértők a Sputnik-S-ről a német kormány képviselőit, köztük Boris Pistorius védelmi minisztert is tájékoztatták.

Moszkva határozottan visszautasította a vádakat. Az orosz nagykövetség a német sajtó megkeresésére azt közölte, hogy az ország űrkutatási tevékenysége megfelel a nemzetközi kötelezettségeknek, és kizárólag békés célokat szolgál. A diplomaták alaptalannak nevezték az orosz űrprogrammal kapcsolatos állításokat, amelyeket egy propagandakampány részének tartanak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, nem látta a német sajtó beszámolóit, de azokban annyi az állítólagos lehetőség és az ismeretlen forrásokra való hivatkozás, hogy aligha lehet komolyan venni őket.