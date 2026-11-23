Nyugati hírszerző szolgálatok és katonai szervezetek szerint Oroszország egy nukleáris robbanóeszközzel felszerelhető műhold indítására készül. A német WDR, az NDR és a Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint az értesüléseket több NATO-tagállam képviselői is megosztották egymással.
A jelentésekben szereplő eszköz a Sputnik-S, amely a német újságírók szerint már évek óta indításra kész állapotban lehet valahol Moszkva környékén. A november elején megosztott hírszerzési figyelmeztetések alapján a felbocsátás akár a következő 60 napban megtörténhet. A Bundeswehr Űrparancsnoksága szerint a műhold már decemberben Föld körüli pályára állhat.
A német katonai szakértők a Sputnik-S-ről a német kormány képviselőit, köztük Boris Pistorius védelmi minisztert is tájékoztatták.
Moszkva határozottan visszautasította a vádakat. Az orosz nagykövetség a német sajtó megkeresésére azt közölte, hogy az ország űrkutatási tevékenysége megfelel a nemzetközi kötelezettségeknek, és kizárólag békés célokat szolgál. A diplomaták alaptalannak nevezték az orosz űrprogrammal kapcsolatos állításokat, amelyeket egy propagandakampány részének tartanak.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, nem látta a német sajtó beszámolóit, de azokban annyi az állítólagos lehetőség és az ismeretlen forrásokra való hivatkozás, hogy aligha lehet komolyan venni őket.
Egyetlen robbanás is megbéníthatja a műholdrendszereket
A nyugati országok már évek óta figyelmeztetnek arra, hogy Oroszország nukleáris fegyverek világűrbe juttatásán dolgozhat. Az Egyesült Államok katonai hírszerzése októberi jelentésében is foglalkozott a fenyegetéssel, és úgy értékelte, hogy Moszkva olyan műholdat fejleszthet, amely nukleáris fegyvert hordozhat.
A nukleáris fegyverek Föld körüli pályára állítását az 1967-es Világűrszerződés tiltja. A megállapodás részes államai vállalták, hogy nem helyeznek Föld körüli pályára nukleáris fegyvereket vagy más tömegpusztító fegyvereket hordozó eszközöket. Az amerikai hírszerzés szerint egy ilyen műhold pályára állítása után rendkívül nehéz lenne hatékonyan fellépni ellene.
A szakértők szerint egy világűrben végrehajtott nukleáris robbantás súlyos következményekkel járhat. Az első órákban vagy napokban az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak akár harmada is működésképtelenné válhatna. A robbanás során keletkező törmelékfelhő később más műholdakat is megrongálhatna.
A nukleáris robbanás emellett rendkívül erős elektromágneses impulzust keltene, amely a Földön is kiterjedt műszaki zavarokat okozhatna. Megszakadhatna az áramellátás, a kommunikáció és a navigáció, de a katonai rendszerek működése is súlyosan sérülhetne. A műholdas felderítés és a szövetséges haderők közötti kommunikáció szintén veszélybe kerülhetne.
A nyugati katonai elemzők szerint egy ilyen támadás az Egyesült Államok és szövetségesei számára különösen súlyos következményekkel járna, mivel haderejük jelentős mértékben támaszkodik a műholdas rendszerekre. A Bundeswehr egyik űr- és információs hadviselési szervezetének képviselője szerint az ilyen fegyverek elleni védelem rendkívül költséges lenne. Alternatívaként olyan képességek fejlesztését vetette fel, amelyekkel az ellenséges műholdakat semlegesíteni lehetne.
Nem ez az első gyanús orosz műhold
Az Egyesült Államok már korábban is azzal vádolta Moszkvát, hogy nukleáris fegyverek világűrbe juttatásán dolgozik. A figyelem középpontjába került a Kozmosz–2553 nevű orosz műhold is, amelyet 2022 februárjában, röviddel az ukrajnai háború kirobbanása előtt állítottak pályára.
Moszkva hivatalosan azt közölte, hogy az eszköz olyan berendezéseket hordoz, amelyek a sugárzásnak és a nagy energiájú töltött részecskéknek kitett környezetben való működést tesztelik. Az Egyesült Államok azonban úgy véli, hogy a műhold kapcsolatban állhat az orosz űrbeli nukleáris fegyverprogrammal, és amerikai műholdak megsemmisítésére alkalmas rendszer fejlesztését szolgálhatja.
A Reuters 2025 áprilisában arról számolt be, hogy a Kozmosz–2553 a 2024-es év végén elveszíthette az irányíthatóságát. A mostani értesülések szerint a Sputnik-S egy másik, újabb fejezetet jelenthet az orosz űrfegyverkezési programban, ám a műhold tényleges képességeiről és tervezett feladatáról egyelőre nem állnak rendelkezésre nyilvánosan ellenőrizhető részletek.