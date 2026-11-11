Meglepő ajánlattal állt elő Moszkva: komoly döntés várhat a NATO-tagállamokra

- Oroszország és a NATO kapcsolata: új biztonsági megállapodásokat vetett fel Moszkva.
- Milyen megállapodásokat köthetne Oroszország a NATO-tagállamokkal?
- Európa biztonságpolitikájának kérdései kerültek a középpontba.
Jelentős változás jöhet Oroszország és a NATO kapcsolatában: Moszkva ugyanis olyan biztonsági megállapodások lehetőségét vetette fel, amelyeket akár külön-külön is megköthetne a katonai szövetség egyes tagállamaival. Az elképzelés Európa biztonságának jövőjét is érintheti.
Alekszej Drobinyin, az orosz külügyminisztérium magas rangú diplomatája november 11-én, egy moszkvai biztonsági konferencián három lehetséges megállapodási formát ismertetett – számolt be róla a UNN (Ukrainian National News) a Reuters alapján.
Három forgatókönyvet vázolt fel Oroszország Európa biztonságáról
- Az első lehetőség egy kollektív védelmi szövetség létrehozása vagy kétoldalú kölcsönös segítségnyújtási megállapodások megkötése lenne, hasonlóan Oroszország Fehéroroszországgal és Észak-Koreával fennálló egyezményeihez.
- A második javaslat szerint a szerződő országok vállalnák, hogy konfliktus esetén nem támogatják egymás ellenfeleit. Erre Moszkva Iránnal kötött megállapodása szolgálhatna mintaként.
- A harmadik lehetőség kétoldalú megnemtámadási szerződések megkötése lenne, akár egyes NATO-tagállamokkal is. Drobinyin szerint ezek az országok további, egyéni biztonsági garanciákat kaphatnának Oroszországtól.
A diplomata konkrét NATO-országokat nem nevezett meg, és arról sem számolt be, hogy bármelyikükkel tárgyalások kezdődtek volna.
Az ukrajnai béketárgyalásokon Európa jövője is napirendre került
Az új európai biztonsági rendszer az Abu-Dzabiban november 10–11-én tartott orosz–ukrán béketárgyalások központi témája volt. Ezt Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője közölte, a részleteket azonban nem ismertette.
Az elképzelések megvitatásának sorrendjében továbbra is eltérnek az álláspontok. Több európai politikus szerint először az ukrajnai tűzszünetről kellene megállapodni, és csak utána lehetne az európai biztonság hosszú távú átalakításáról tárgyalni. Az Egyesült Államok ugyanakkor már most kész az átfogó biztonsági kérdések napirendre vételére.
A NATO már Szentpétervár és Kalinyingrád elleni csapásokkal számol egy orosz támadás esetén
A NATO kidolgozta annak a forgatókönyvét, hogyan verné vissza az Oroszország felől érkező támadást, és miként bénítaná meg az ellenséges haderőt. Alexus Grinkevich tábornok, a szövetség európai főparancsnoka egy varsói biztonságpolitikai fórumon arról beszélt, hogy szükség esetén az orosz katonai irányítás központjait és légvédelmi rendszereit is célba vennék, többek között Szentpétervár térségében és Kalinyingrádban.
Újabb háborús válság robbanhat ki Európában? Putyin aggasztó kijelentést tett
Miközben Európa továbbra is az ukrajnai háború lezárásában reménykedik, egy másik térségben is súlyos válság kialakulásának lehetősége merült fel. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Balti-tengerrel kapcsolatban tett figyelmeztető kijelentést, és a Hormuzi-szoros helyzetét emlegette.