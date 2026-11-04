ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ma megnyitják az ügynökaktákat – kövesse az Origón élőben!

Rendkívüli

Elemző az Origónak: ez áll a legfőbb ügyész megválasztásának hátterében

ukrajna

Újabb orosz–ukrán tárgyalás jön, Moszkva már a főtárgyaló személyéről is döntött

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
November 10-én és 11-én újabb egyeztetést tartanak az orosz és az ukrán fél képviselői Abu-Dzabiban, az Egyesült Államok közvetítésével. Moszkva már azt is megerősítette, hogy ki vezeti majd az orosz küldöttséget.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnavlagyimir putyindonald trumpegyesült államok

Oroszország és Ukrajna képviselői az Egyesült Államok közvetítésével folytatják a tárgyalásokat november 10-én és 11-én az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban. A találkozó időpontját Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff jelentette be. Hangsúlyozta, hogy nem háromoldalú egyeztetésről lesz szó: az orosz és az ukrán küldöttség tárgyal egymással, az amerikaiak pedig közvetítőként vesznek részt a folyamatban.

Oroszország és Ukrajna november 10-én tárgyal, Moszkva bejelentette a főtárgyalót
Oroszország és Ukrajna november 10-én tárgyal, Moszkva bejelentette a főtárgyalót
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

A Kreml megerősítette a találkozó tervezett időpontját. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Moszkvát továbbra is Vlagyimir Medinszkij, Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója képviseli a tárgyalásokon. Medinszkij korábban is vezette az orosz delegációt az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott egyeztetéseken.

Witkoff szerint a megbeszélések középpontjában a háború utáni biztonsági garanciák, a feszültség csökkentése, a humanitárius kérdések és a béke felé vezető következő lépések állnak. Az amerikai különmegbízott úgy fogalmazott, hogy a tartós békemegállapodás érdekében folytatni kell a munkát.

A háború utáni biztonsági garanciákról is egyeztetnek

Witkoff arról is beszélt, hogy az amerikai közvetítők a héten Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, az Európai Unió és a NATO képviselőivel is tárgyalnak. A megbeszélések témája Ukrajna háború utáni biztonságának garantálása, Európa jövőbeli biztonsági rendszere és az ország újjáépítése lesz.

Az amerikai különmegbízott szerint a Kijevben, Oslóban és Szentpéterváron tartott találkozókon előrelépést értek el. Hozzátette, hogy most a tartós békemegállapodás felé kell haladni.

Korábban mind az orosz, mind az ukrán fél jelezte, hogy kész részt venni az abu-dzabi találkozón. Mindkét oldal munkamegbeszélésként tekint az egyeztetésre, amelytől egyelőre nem várnak áttörést jelentő megállapodást.

Moszkva továbbra is ragaszkodik követeléseihez, köztük a területi kérdésekben megfogalmazott álláspontjához, amelyet Kijev elfogadhatatlannak tart. Az orosz vezetés emellett elutasítja a tűzszünetet, akár teljes formájában, akár részleges megállapodásként, például az energetikai létesítmények elleni támadások vagy a hajók és kikötők kölcsönös célba vételének felfüggesztésével.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november elején ismét jelezte, hogy kész háromoldalú találkozóra Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökkel. Szerinte a háború lezárásának feltételeiről szóló egyes kérdéseket kizárólag az államfők tudják rendezni.

 

Szóljon hozzá!