Újabb orosz–ukrán tárgyalás jön, Moszkva már a főtárgyaló személyéről is döntött

Oroszország és Ukrajna képviselői az Egyesült Államok közvetítésével folytatják a tárgyalásokat november 10-én és 11-én az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban. A találkozó időpontját Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff jelentette be. Hangsúlyozta, hogy nem háromoldalú egyeztetésről lesz szó: az orosz és az ukrán küldöttség tárgyal egymással, az amerikaiak pedig közvetítőként vesznek részt a folyamatban.

Oroszország és Ukrajna november 10-én tárgyal, Moszkva bejelentette a főtárgyalót

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

A Kreml megerősítette a találkozó tervezett időpontját. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Moszkvát továbbra is Vlagyimir Medinszkij, Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója képviseli a tárgyalásokon. Medinszkij korábban is vezette az orosz delegációt az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott egyeztetéseken.

Witkoff szerint a megbeszélések középpontjában a háború utáni biztonsági garanciák, a feszültség csökkentése, a humanitárius kérdések és a béke felé vezető következő lépések állnak. Az amerikai különmegbízott úgy fogalmazott, hogy a tartós békemegállapodás érdekében folytatni kell a munkát.

A háború utáni biztonsági garanciákról is egyeztetnek

Witkoff arról is beszélt, hogy az amerikai közvetítők a héten Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, az Európai Unió és a NATO képviselőivel is tárgyalnak. A megbeszélések témája Ukrajna háború utáni biztonságának garantálása, Európa jövőbeli biztonsági rendszere és az ország újjáépítése lesz.

Az amerikai különmegbízott szerint a Kijevben, Oslóban és Szentpéterváron tartott találkozókon előrelépést értek el. Hozzátette, hogy most a tartós békemegállapodás felé kell haladni.

Korábban mind az orosz, mind az ukrán fél jelezte, hogy kész részt venni az abu-dzabi találkozón. Mindkét oldal munkamegbeszélésként tekint az egyeztetésre, amelytől egyelőre nem várnak áttörést jelentő megállapodást.

Moszkva továbbra is ragaszkodik követeléseihez, köztük a területi kérdésekben megfogalmazott álláspontjához, amelyet Kijev elfogadhatatlannak tart. Az orosz vezetés emellett elutasítja a tűzszünetet, akár teljes formájában, akár részleges megállapodásként, például az energetikai létesítmények elleni támadások vagy a hajók és kikötők kölcsönös célba vételének felfüggesztésével.