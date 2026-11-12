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Kínos helyzetbe került Trump védelmi minisztere, egy katona utasította rendre – videó

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Kínos incidens történt 2026. november 11-én, a veteránok napján az arlingtoni katonai temetőben. Egy amerikai katona hangosan rendre utasította a védelmi miniszter társaságát. Pete Hegseth és kísérete az ismeretlen katona sírjánál tartózkodott, amikor az őrszem a nevetgélés és a beszélgetés miatt közbelépett.
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egyesült államokpete hegsethminiszterkatona

Kínos jelenet játszódott le az arlingtoni katonai temetőben, amikor egy amerikai katona rákiáltott Pete Hegseth védelmi miniszter társaságára. A csoport több tagja nevetgélt és beszélgetett az ismeretlen katona sírjánál, ezért az őrszem közbelépett. Az incidens a november 11-i, veteránok napi megemlékezés után történt – számolt be róla a CNN.

ARLINGTON, VIRGINIA - NOVEMBER 11: U.S. Secretary of War Pete Hegseth attends a ceremony at Arlington National Cemetery to mark Veterans Day on November 11, 2026 in Arlington, Virginia. Members of the Trump administration visited Arlington National Cemetery to observe the federal holiday honoring military service members. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Pete Hegseth Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pete Hegseth társaságának esete az arlingtoni temetőben

Az amerikai védelmi miniszter feleségével, Jenniferrel és több vezető munkatársával fényképezkedett a síremléknél. Amikor a társaság távozni készült, a szolgálatot teljesítő katona megszakította járőrözését, feléjük fordult, és hangosan rendre utasította őket.

Az őrszem hangosan figyelmeztette a társaságot, hogy a síremléknél mindenkinek csendben és tisztelettudóan kell viselkednie.

A Pentagon szóvivője, Sean Parnell később elismerte, hogy 

a katona helyesen és tisztelettudóan járt el, amikor figyelmeztette a társaságot.

Az ismeretlen katona sírja az Egyesült Államok egyik legfontosabb katonai emlékhelye, amelyet 1948 óta éjjel-nappal őriznek. A megemlékezésen Donald Trump amerikai elnök és JD Vance alelnök is részt vett.

Videón, ahogy Pete Hegseth társaságára ráüvölt egy amerikai katona:

Pete Hegseth az elmúlt napokban komoly politikai nyomás alá került, miután Thomas Massie republikánus képviselő kezdeményezte alkotmányos felelősségre vonását. A republikánusok azonban kedden megakadályozták az eljárás továbbvitelét.

 

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