Kínos helyzetbe került Trump védelmi minisztere, egy katona utasította rendre – videó

Kínos jelenet játszódott le az arlingtoni katonai temetőben, amikor egy amerikai katona rákiáltott Pete Hegseth védelmi miniszter társaságára. A csoport több tagja nevetgélt és beszélgetett az ismeretlen katona sírjánál, ezért az őrszem közbelépett. Az incidens a november 11-i, veteránok napi megemlékezés után történt – számolt be róla a CNN.

Pete Hegseth Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pete Hegseth társaságának esete az arlingtoni temetőben

Az amerikai védelmi miniszter feleségével, Jenniferrel és több vezető munkatársával fényképezkedett a síremléknél. Amikor a társaság távozni készült, a szolgálatot teljesítő katona megszakította járőrözését, feléjük fordult, és hangosan rendre utasította őket.

Az őrszem hangosan figyelmeztette a társaságot, hogy a síremléknél mindenkinek csendben és tisztelettudóan kell viselkednie.

A Pentagon szóvivője, Sean Parnell később elismerte, hogy

a katona helyesen és tisztelettudóan járt el, amikor figyelmeztette a társaságot.

Az ismeretlen katona sírja az Egyesült Államok egyik legfontosabb katonai emlékhelye, amelyet 1948 óta éjjel-nappal őriznek. A megemlékezésen Donald Trump amerikai elnök és JD Vance alelnök is részt vett.

Videón, ahogy Pete Hegseth társaságára ráüvölt egy amerikai katona:

Pete Hegseth az elmúlt napokban komoly politikai nyomás alá került, miután Thomas Massie republikánus képviselő kezdeményezte alkotmányos felelősségre vonását. A republikánusok azonban kedden megakadályozták az eljárás továbbvitelét.