Boris Pistorius német védelmi miniszter elismerte, hogy nem megfelelő kifejezést használt, amikor az ukrán hadsereg oroszországi célpontok elleni támadásait bíráló amerikai álláspontról beszélt. A politikus a Politicónak adott interjúban elmondta: szerdán telefonon kért elnézést Elbridge Colbytól, a Pentagon politikai ügyekért felelős vezetőjétől.

Boris Pistorius, szövetségi védelmi miniszter és Holger Neumann, a Német Légierő altábornagya és a Légierő 17. főfelügyelője

Fotó: AFP

Pistorius bocsánatot kért, miután lehülyézte a Pentagon vezetőjét

Pistorius szerint utólag úgy látja, hogy a szóhasználata helytelen volt, és már közvetlenül a kijelentése után is úgy érezte, nem kellett volna így fogalmaznia.

„Nem kellett volna ezt tennem” – ismerte el a német miniszter. Hozzátette ugyanakkor, hogy a telefonbeszélgetés során világossá tette: a nézeteltérésük az ukrajnai háború katonai stratégiájáról továbbra is fennáll.

„Elnézést kértem a szóhasználatomért, de azt is egyértelművé tettem – és ő is ugyanígy látja –, hogy egyszerűen eltérő véleményen vagyunk az ügyben” – fogalmazott.

Az ukrán csapások miatt robbant ki a vita

A konfliktus a NATO brüsszeli központjában, a Ramstein-csoport ülését követően éleződött ki. A katonai támogatást nyújtó országok képviselői az Ukrajnának szánt további fegyverszállításokról tárgyaltak, miközben Oroszország a tél közeledtével fokozta az ukrán polgári infrastruktúra elleni támadásait.

Elbridge Colby az ülésen bírálta az ukrán hadsereg Oroszország területén végrehajtott nagy hatótávolságú csapásait. Szerinte ezek a támadások nem segítették elő a háború lezárását, és az orosz csapatok fronton elért előrenyomulását sem lassították.

Az amerikai tisztviselő arra is figyelmeztetett, hogy az orosz infrastruktúra, köztük a Wildberries internetes kereskedelmi vállalat raktárai elleni támadások akár erősíthetik is az orosz társadalom háború melletti támogatását.

Pistorius kedden élesen visszautasította ezt az érvelést. A német védelmi miniszter szerint nem az ukránok oroszországi, stratégiai katonai célpontok elleni támadásait kellene bírálni, hanem az ukrán energia-, víz- és fűtési infrastruktúrát érő orosz csapásokat.

„Ahelyett, hogy ezt kritizálnánk, inkább az Ukrajna ellen minden éjjel és minden nap végrehajtott terrorista támadásokról kellene beszélnünk” – mondta.

A vita jól mutatja az Egyesült Államok és az európai szövetségesek közötti nézetkülönbségeket arról, hogyan kellene Ukrajnának folytatnia a háborút, különösen az orosz területek elleni nagy hatótávolságú támadások kérdésében. A Pentagon és Colby egyelőre nem kommentálta Pistorius bocsánatkérését.