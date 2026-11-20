Putyin egy Emir Kusturica szerb rendezővel készült interjúban beszélt az ukránokról, amely az orosz Első Csatorna A mi keresztelkedésünk. Az egyházfő című dokumentumfilmjéhez készült. A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint az elnök arra kérte az ukránokat, hogy a jelenlegi tragédiák ellenére is gondoljanak a jövőre.
Bármi történjék is, bármilyen tragédiák zajlanak ma, a jövőre, a gyermekeink jövőjére kell gondolnunk
– fogalmazott Putyin. Szerinte a két népnek együtt kell működnie, ha erős akar lenni, és biztosítani akarja a fejlődés feltételeit.
Azt szeretném mondani: álljatok át a mi oldalunkra, mert ez a mi közös oldalunk. A közös, a történelem helyes oldalára álljatok át
– jelentette ki az orosz elnök.
Putyin szerint nem feltétlenül egyetlen államról van szó
A Vedomosztyi beszámolója szerint az orosz elnök pontosította, hogy nem feltétlenül Oroszország és Ukrajna egyetlen állammá történő egyesítéséről beszél. A hangsúlyt inkább a két ország és nép erőfeszítéseinek egyesítésére helyezte. Putyin a jelenlegi szembenállást külső erők azon törekvésével is összefüggésbe hozta, amelyek szerinte meg akarják gyengíteni és alá akarják rendelni Oroszországot.
Az orosz elnök már a teljes körű invázió kezdetén is közvetlenül az ukránokhoz fordult. 2022. február 24-én az ukrán katonákat fegyverletételre szólította fel, másnap pedig arra biztatta őket, hogy vegyék át a hatalmat az országban. Akkor azt állította, hogy velük könnyebb lenne megállapodni, mint az általa bűnözőknek és neonáciknak nevezett ukrán vezetéssel.
Az interjú Emir Kusturica dokumentumfilmjében hangzott el, amely Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház vezetőjének 80. születésnapjára készült. A filmet november 20-án este mutatják be az orosz Első Csatornán.