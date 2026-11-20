Putyin egy Emir Kusturica szerb rendezővel készült interjúban beszélt az ukránokról, amely az orosz Első Csatorna A mi keresztelkedésünk. Az egyházfő című dokumentumfilmjéhez készült. A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint az elnök arra kérte az ukránokat, hogy a jelenlegi tragédiák ellenére is gondoljanak a jövőre.

Putyin felszólította az ukránokat: álljanak Oroszország oldalára

Fotó: ZHAI JIANLAN / XINHUA

Bármi történjék is, bármilyen tragédiák zajlanak ma, a jövőre, a gyermekeink jövőjére kell gondolnunk

– fogalmazott Putyin. Szerinte a két népnek együtt kell működnie, ha erős akar lenni, és biztosítani akarja a fejlődés feltételeit.

Azt szeretném mondani: álljatok át a mi oldalunkra, mert ez a mi közös oldalunk. A közös, a történelem helyes oldalára álljatok át

– jelentette ki az orosz elnök.