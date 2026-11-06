A Kreml szerint áttörést hozhat Putyin telefonbeszélgetése az északi országok vezetőivel

Vlagyimir Putyin október 26-án beszélt telefonon Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel. A két politikus az ukrán vezetés álláspontját közvetítette az orosz elnöknek a tárgyalások esetleges újraindítása előtt. A telefonbeszélgetés Kijevvel egyeztetve történt.

Putyin pozitívan fogadta a finn és a norvég vezető telefonhívását

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

A Kremlhez közel álló, a tárgyalásokra rálátó forrás a Vlast hírlevelének azt mondta, Putyin kedvezően fogadta a kezdeményezést. Moszkvában úgy látják, Finnország és Norvégia kevésbé elutasító Oroszországgal szemben, mint a nagyobb európai országok, például Németország, Franciaország vagy Nagy-Britannia.

A forrás szerint Helsinki és Oslo nem egyszeri találkozókban gondolkodik, hanem állandó és rendszeres párbeszédet szeretne kialakítani Moszkvával. A Kremlben ezért úgy vélik, a kapcsolatfelvétel egy szélesebb körű diplomáciai folyamat kezdete lehet.

Területi kérdésekről is szó lehet

Az ukrán külügyminisztérium október 29-én közölte, hogy Volodimir Zelenszkij a két északi vezetőn keresztül azt is üzente Putyinnak: személyes találkozón kész tárgyalni a területi kérdésekről.

A Financial Times korábban arról írt, hogy Putyin a telefonbeszélgetés jelentős részében a szláv népek középkori történelméről beszélt. Støre nyilvánosan cáfolta ezt az állítást, és kérte a lapot a beszámoló helyesbítésére, de az újság erre nem volt hajlandó.

A finn és a norvég vezető kapcsolatfelvétele azért is jelentős, mert 2025 júliusa óta ez volt az első alkalom, hogy Ukrajnát támogató európai vezetők telefonon egyeztettek az orosz elnökkel. Akkor Emmanuel Macron francia államfő beszélt Putyinnal.