Vlagyimir Putyin orosz elnök szerda hajnalban, helyi idő szerint 2 óra körül érkezett meg a dél-kínai Sencsenbe. A repülőtéren Caj Csi (Cai Qi), a Kínai Kommunista Párt legfelsőbb döntéshozó testületének ötödik legmagasabb rangú tagja, Hszi Csin-ping közeli munkatársa fogadta – számolt be róla a BBC.

Vlagyimir Putyin megérkezett a kínai Sencsenbe

Fotó: ZHAI JIANLAN / XINHUA

Az orosz elnököt ünnepélyes fogadtatás várta: a repülőtéren vörös szőnyeget terítettek elé, kínai katonák és táncosok köszöntötték.

Putyin az APEC-csúcstalálkozóra érkezett Kínába. A látogatás során kétoldalú megbeszélést folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel, csütörtökön pedig Donald Trump amerikai elnök részvételével háromoldalú találkozót tartanak.

Miről tárgyal Putyin és Hszi Csin-ping?

A kínai állami média beszámolója szerint Putyin és Hszi Csin-ping szerdán megkezdte kétoldalú tárgyalását Sencsenben. Az előzetes orosz program szerint a két vezető munkaebéd keretében egyeztet, majd közösen látogat el a Sencseni Egyetemre. Este ünnepi vacsorán vesznek részt.

A találkozón Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország és Kína külpolitikai együttműködése továbbra is stabilan működik a nemzetközi színtéren.

A nehéz geopolitikai helyzetben konstruktív megközelítést alkalmazunk egy igazságosabb, többpólusú világrend kialakítása érdekében

– fogalmazott az orosz elnök az orosz állami média beszámolója szerint.

Putyin, Trump és Hszi Csin-ping csütörtökön találkozik

Az APEC-csúcstalálkozó egyik legfontosabb diplomáciai eseménye a csütörtökre tervezett háromoldalú egyeztetés lesz, amelyen Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping vesz részt.

A három vezető első alkalommal ül tárgyalóasztalhoz ebben a felállásban. A találkozót a Fehér Ház és a Kreml korábbi bejelentése után hétfőn a kínai külügyminisztérium is megerősítette.

A Wall Street Journal korábbi értesülése szerint Putyin az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások előmozdítása érdekében kezdeményezte az egyeztetést.

Trump októberben jelezte, hogy támogatná a nukleáris leszerelésről szóló háromoldalú tárgyalásokat. November elején pedig arról beszélt, hogy a vezetők számos kérdést megvitatnak majd.

A csütörtöki találkozó pontos napirendjéről egyelőre nem közöltek részleteket.