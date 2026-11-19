Vlagyimir Putyin azt javasolta az európai országoknak, hogy képviselőik utazzanak Moszkvába, és ismertessék álláspontjukat az ukrajnai háború lezárásáról. Az orosz elnök szerint csak ezt követően lehet eldönteni, milyen formában folytatódjon a párbeszéd.

Putyin Moszkvába hívta az európaiakat az ukrajnai tárgyalásokra

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

Putyin november 19-én arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kitartóan kéri Oroszországot: fogadja el az európai országok részvételét a háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. Moszkva ugyanakkor előbb szeretné megismerni, milyen elképzelésekkel érkeznének az európaiak az egyeztetésekre – számolt be az Interfax.

Az orosz elnök szerint Oroszország elfogadta, hogy Ukrajna biztonságát az európai biztonság egészének részeként kell kezelni. Ugyanakkor szerinte furcsa lenne Európa biztonságáról úgy tárgyalni, hogy maguk az európai országok nincsenek jelen.

„Meg kell értenünk, milyen állásponttal érkezik Európa ezekre a tárgyalásokra. Ezért javasoltuk az európaiaknak, hogy jöjjenek el Moszkvába, és határozzuk meg az álláspontjukat. Ezután döntjük el, milyen formában folytatjuk az Ukrajnáról szóló párbeszédet” – mondta Putyin.

Hozzátette, hogy Moszkva az ukrán, az orosz és az európai biztonság kérdéseiről is tárgyalna az európai képviselőkkel.