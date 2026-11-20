Európát kihagyták, áttörés nem történt

Nógrádi György a csúcstalálkozó kapcsán Európa helyzetéről is beszélt. Úgy fogalmazott:

Európa azt mondja mindig, hogy Eurázsia. Ázsia ezt soha nem mondja. Ázsia azt mondja, hogy csendes-óceáni térség, tehát az egész folyamatból kihagyják szokás szerint az európaiakat. Európa nincs ott a tárgyalóasztalnál. Európa megrendezett egy csúcstalálkozót Berlinben a Hajlandók koalíciójával, azokkal, akik hajlandók Ukrajnát támogatni, de a kettőnek teljesen más a súlya.

Amint arról beszámoltunk, Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping a találkozó után nyilatkozatot adtak ki, amely a nukleáris fegyverkezést, az ENSZ-t és a Nemzetközi Büntetőbíróságot is említi. A szakértő úgy látja, mindez nem jelent érdemi lépéseket.

Át kell szervezni az ENSZ-t, csodálatos, ezt 30 éve mondja a világ. A második, amit mondanak, hogy itt egy igazságosabb jogi rendszert kell létrehozni a hágai bíróságnál. Ez is csodálatos, de nem mondják ki, hogy mit kell létrehozni. Tehát a három fél mindegyikkel próbálta bizonyítani a saját igazát

– mondta, hozzátéve: „Nyilvánvaló volt, hogy a háromból a leggyengébb Putyin. Putyin ezt érezte, lehetett látni a tárgyalások menetében. Az Egyesült Államok számára kérdés az, hogy a republikánusok a hátralévő két évben - január 20-án jár le két év múlva Trump megbízatása - mit tudnak elérni az amerikai politikában. A kínaiak számára pedig a cél bebizonyítani, hogy Kína globális játékos és fantasztikusan megy előre.”

Igazából áttörés nem következett be, mindenről beszéltek, amiről azt mondták, hogy nem fognak beszélni, így megbeszélték a ukrán-orosz helyzetet, a Hormozi-szorost, sőt Trumpnak volt egy olyan mondata, hogy Egyesült Államok nem ragaszkodik Tajvan függetlenségéhez, ez egy teljesen új koncepció

– értékelt a szakértő, aki úgy látja, a három vezető megtárgyalta, amit kellett, majd „mind a három fél közzéteszi csodálatos győzelmi jelentéseit, és a világ megy tovább.” Nógrádi György szerint azonban a találkozók valódi érdemi döntései sosem derülnek ki.