— A három fél hasonlóan Jaltához nem egyenlő erőt képviselt – mondta az Origónak Nógrádi György, hozzátéve: „Jaltában Churchill volt a leggyengébb, itt Putyin.”
„Az oroszok számára a cél az volt, hogy bebizonyítsák: globális játékosok”
A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, a nagyhatalmak vezetőinek sencseni csúcstalálkozója mellett az összes többi találkozó perifériára került.
Az, hogy Putyin találkozott többek közt a vietnámi vezetéssel, senkit nem érdekelt
– fogalmazott a szakértő, aki arra is kitért, hogy mind a három fél más koncepcióval állt elő és más került a vezetők fókuszába is.
A kínaiak azt mondták, hogy el kell kezdeni a világon meglévő atomhatalmak közti leszerelést, ez kilenc hatalmat jelent, ebből a világon semmi nem lesz ezek után. Kínában jövőre pártkongresszus lesz, ahol a kérdés az, hogy a mai pártvezetés megmarad-e vagy sem, ez mindig egy életveszélyes kérdés Kínában, meglátjuk ennek a következményeit
– hívta fel a figyelmet Nógrádi György.
Az amerikaiak számára, miután a félidős választást nagyon csúnyán elvesztették a republikánusok, a siker elérése volt a cél, és Trump bejelentette, hogy fantasztikus sikereket ért el, hogy mit, azt nem mondta el
– tette hozzá a szakértő, aki az orosz fél kapcsán úgy fogalmazott:
Az oroszok számára a részvétel önmagában siker volt, de annyit látni kell, hogy az oroszok számára a cél az volt, hogy bebizonyítsák, hogy globális játékosok.
Európát kihagyták, áttörés nem történt
Nógrádi György a csúcstalálkozó kapcsán Európa helyzetéről is beszélt. Úgy fogalmazott:
Európa azt mondja mindig, hogy Eurázsia. Ázsia ezt soha nem mondja. Ázsia azt mondja, hogy csendes-óceáni térség, tehát az egész folyamatból kihagyják szokás szerint az európaiakat. Európa nincs ott a tárgyalóasztalnál. Európa megrendezett egy csúcstalálkozót Berlinben a Hajlandók koalíciójával, azokkal, akik hajlandók Ukrajnát támogatni, de a kettőnek teljesen más a súlya.
Amint arról beszámoltunk, Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping a találkozó után nyilatkozatot adtak ki, amely a nukleáris fegyverkezést, az ENSZ-t és a Nemzetközi Büntetőbíróságot is említi. A szakértő úgy látja, mindez nem jelent érdemi lépéseket.
Át kell szervezni az ENSZ-t, csodálatos, ezt 30 éve mondja a világ. A második, amit mondanak, hogy itt egy igazságosabb jogi rendszert kell létrehozni a hágai bíróságnál. Ez is csodálatos, de nem mondják ki, hogy mit kell létrehozni. Tehát a három fél mindegyikkel próbálta bizonyítani a saját igazát
– mondta, hozzátéve: „Nyilvánvaló volt, hogy a háromból a leggyengébb Putyin. Putyin ezt érezte, lehetett látni a tárgyalások menetében. Az Egyesült Államok számára kérdés az, hogy a republikánusok a hátralévő két évben - január 20-án jár le két év múlva Trump megbízatása - mit tudnak elérni az amerikai politikában. A kínaiak számára pedig a cél bebizonyítani, hogy Kína globális játékos és fantasztikusan megy előre.”
Igazából áttörés nem következett be, mindenről beszéltek, amiről azt mondták, hogy nem fognak beszélni, így megbeszélték a ukrán-orosz helyzetet, a Hormozi-szorost, sőt Trumpnak volt egy olyan mondata, hogy Egyesült Államok nem ragaszkodik Tajvan függetlenségéhez, ez egy teljesen új koncepció
– értékelt a szakértő, aki úgy látja, a három vezető megtárgyalta, amit kellett, majd „mind a három fél közzéteszi csodálatos győzelmi jelentéseit, és a világ megy tovább.” Nógrádi György szerint azonban a találkozók valódi érdemi döntései sosem derülnek ki.
Mi történt valójában Putyin,Trump, Hszi Csin-ping találkozóján?
Megbeszélik a világ sorsát és soha nem hozzák nyilvánosságra
– fogalmazott, hozzátéve: „Ezeknek a találkozóknak a lényege, hogy a világ vezetői kötetlen tudnak egymással beszélni négyszemközt és hatszemközt és amiről megállapodnak, az talán x év múlva kiderül, de az esetek jelentős részében soha.”