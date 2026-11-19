Az amerikai elnök a kínai csúcstalálkozó után, az elnöki repülőgép fedélzetéről telefonon beszélt azokkal az európai vezetőkkel, akik Berlinben Volodimir Zelenszkijjel és az úgynevezett tettre készek koalíciójának képviselőivel találkoztak. A Bloomberg értesülései szerint Trump úgy értékelte a Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélését, hogy az jól sikerült, és elősegítheti az ukrajnai béke megteremtését. Azt is közölte az európai vezetőkkel, hogy az orosz elnök véget akar vetni a háborúnak.

Putyin békét akar Trump szerint, de újabb fenyegetést küldött Ukrajnának

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Trump szkeptikus az Ukrajnának szánt támogatással kapcsolatban

Az európai vezetők azonban óvatosan fogadták az amerikai elnök szavait. A Bloomberg szerint több tisztviselő is kételkedik abban, hogy Putyin valóban le akarja zárni a háborút, és attól tartanak, hogy Trump a kínai tárgyalásokon elfogadhatatlan engedményeket tehetett Moszkvának.

A Politico értesülései szerint Trump a telefonbeszélgetés során az Ukrajnának szánt több milliárd dolláros támogatással kapcsolatban is szkeptikusan fogalmazott. A lap egyik forrása úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök általánosságban beszélt, és arra hívta fel a vezetők figyelmét: rengetegen halnak meg a háborúban, ezért nem kellene tovább pénzt költeni rá.

Az NBC News egyik újságírójának Trump azt mondta, hogy Putyin rendkívül elégedetlen Zelenszkijjel az ukrán erők Krími híd elleni támadásai miatt. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette: az ukrajnai háborúval kapcsolatban nem hoz végleges döntést Zelenszkij bevonása nélkül.