Az amerikai elnök a kínai csúcstalálkozó után, az elnöki repülőgép fedélzetéről telefonon beszélt azokkal az európai vezetőkkel, akik Berlinben Volodimir Zelenszkijjel és az úgynevezett tettre készek koalíciójának képviselőivel találkoztak. A Bloomberg értesülései szerint Trump úgy értékelte a Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélését, hogy az jól sikerült, és elősegítheti az ukrajnai béke megteremtését. Azt is közölte az európai vezetőkkel, hogy az orosz elnök véget akar vetni a háborúnak.
Trump szkeptikus az Ukrajnának szánt támogatással kapcsolatban
Az európai vezetők azonban óvatosan fogadták az amerikai elnök szavait. A Bloomberg szerint több tisztviselő is kételkedik abban, hogy Putyin valóban le akarja zárni a háborút, és attól tartanak, hogy Trump a kínai tárgyalásokon elfogadhatatlan engedményeket tehetett Moszkvának.
A Politico értesülései szerint Trump a telefonbeszélgetés során az Ukrajnának szánt több milliárd dolláros támogatással kapcsolatban is szkeptikusan fogalmazott. A lap egyik forrása úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök általánosságban beszélt, és arra hívta fel a vezetők figyelmét: rengetegen halnak meg a háborúban, ezért nem kellene tovább pénzt költeni rá.
Az NBC News egyik újságírójának Trump azt mondta, hogy Putyin rendkívül elégedetlen Zelenszkijjel az ukrán erők Krími híd elleni támadásai miatt. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette: az ukrajnai háborúval kapcsolatban nem hoz végleges döntést Zelenszkij bevonása nélkül.
Putyin a Krími híd elleni támadásokra hivatkozva utasította el a tűzszünetet
A berlini találkozót ugyanazon a napon tartották, amikor Kínában Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping egyeztetett az ázsiai–csendes-óceáni gazdasági együttműködés csúcstalálkozóján. A német fővárosban Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Andy Burnham brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij mellett Trump két tárgyalópartnere, Steve Witkoff és Jared Kushner is részt vett a megbeszélésen.
A kínai találkozó után tartott sajtótájékoztatóján Putyin arról beszélt, hogy a Biztonsági Tanáccsal korábban megvitatta az Ukrajnával kötendő, egyes területekre vonatkozó tűzszünet lehetőségét. Az orosz elnök azonban azt állította, hogy a Krími híd elleni ukrán támadások után elvetették ezt a lehetőséget.
„A Krími híd elleni csapások után nem fogunk tárgyalni a tűzszünetről” – jelentette ki Putyin.