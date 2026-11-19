Mindhárman rövid nyitóbeszédet tartottak, majd körülbelül másfél órán át zárt ajtók mögött tárgyaltak. Kína, Oroszország és az Egyesült Államok közös nyilatkozatában Trump, Putyin és Hszi Csin-ping elkötelezte magát a „nukleáris kockázatok csökkentéséről és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról” szóló párbeszéd mellett.

Putyin, Trump és Hszi Csin-ping Sencsenben tárgyalt Fotó: SERGEI BOBYLYOV / POOL

A kínai állami média szerint a nukleáris fegyvereket a kínai elnök „az emberiség felett lógó damoklészi kardnak” nevezte.

„Ezeket átfogóan be kell tiltani és teljesen meg kell semmisíteni” – mondta Hszi Csin-ping, hozzátéve:

A nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni.

Trump kijelentette: létfontosságú, hogy a három ország együttműködjön a „világ más országaiban fennálló nukleáris elterjedés veszélyének leküzdése” érdekében.

Historic. 🇷🇺🤝🇺🇸🤝🇨🇳 https://t.co/bYJju88PrQ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 19, 2026

A világ három vezető hatalmának elnökei megvitatták az energiabiztonság kérdését is, és nyilatkozatukból kiderült, hogy a finomított kőolajtermékek termelésének és ellátásának növelését is tervezik.

A találkozón szóba került az állami tisztviselők mentelmi jogának kérdése is, amelyről egységes álláspontot fogalmaztak meg. A nyilatkozat szerint:

Egyetértettek abban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság és más hasonló intézmények nem élhetnek vissza joghatóságukkal.

A háromoldalú egyeztetést követően Vlagyimir Putyin azt mondta:

„Köszönöm, hogy megszervezték ezt. Nem hiszem, hogy bárki is számított volna arra, hogy minden ilyen jól fog alakulni.”

Trump és Putyin a találkozó után elutazott Kínából – írta a BBC. Amint arról korábban beszámoltunk, találkozó előtt Trump négyszemközt tárgyalt Putyinnal majd Hszi Csin-pinggel is.