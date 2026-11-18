A Kreml tájékoztatása szerint csütörtökön megtartják a Putyin–Trump találkozót a Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozóján. Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó közölte, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump a plenáris ülés után ül tárgyalóasztalhoz. A megállapodást a Fehér Ház is megerősítette.

Eldőlt a Putyin–Trump találkozó időpontja.

Fotó: JIM WATSON / AFP/POOL

Ukrajna is téma lehet a Putyin–Trump találkozón

A megbeszélésen mindkét ország részéről további tisztségviselők is jelen lesznek, személyüket azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő rövid egyeztetésre számít, de részleteket nem árult el.

Usakov szerint a találkozó időtartama a beszélgetés alakulásától függ. A két elnök bármilyen, a nagyhatalmak együttműködését és a nemzetközi helyzetet érintő kérdést megvitathat. Az orosz elnöki tanácsadó úgy véli, aligha kerülhető el az ukrajnai kérdés megtárgyalása.

Az APEC-csúcs margóján egy kínai–orosz–amerikai találkozót is terveznek, amely legfeljebb egyórás lehet. Putyin és Trump szerdán külön-külön is tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel, majd egy rövid üdvözlés erejéig hármasban is találkoztak.