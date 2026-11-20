Húszi támadás érte Rijád legmagasabb felhőkarcolóját, a szaúdi főváros pénzügyi központjában. A támadás jelentős károkat okozott az épület több emeletén és a közeli épületekben, de sérültekről nem érkezett jelentés – közölte a szaúdi állami hírügynökség nyomán az NBC News. A támadás után a Király Abdalláh Pénzügyi Negyedet (KAFD) lezárták a látogatók elől.

Két héten belül másodszor: ismét Rijád pénzügyi negyedét támadták a húszik Fotó: - / AFP

A toronyház hetedik és nyolcadik emeletén az ablakok betörtek, és a fémhomlokzat egyes részeit meggörbültek. Kevesebb mint két héten belül ez volt a második alkalom, hogy egy húszi támadás károsította Rijád pénzügyi negyedének egyik nevezetességét: november 8-án az állami olajvállalat, az Aramco épületét érte támadás.

A húszik közölték, hogy csütörtökön kétszer is Rijád pénzügyi központját vették célba, először hajnalban, majd este.

Azt is tudatták, hogy megtámadták a riad-i Khalid király nemzetközi repülőteret, a Szaúd-Arábia déli részén található Khamis Mushait légibázist, valamint a királyság keleti tartományában, Jubailban található SADAF petrolkémiai vállalatot, azonban Szaúd-Arábia ezeket a támadásokat nem erősítette meg.