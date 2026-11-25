Két hangos detonációt lehetett hallani az Iowa állambeli Middletown térségében, majd szürke füstfelhő emelkedett az égbe. Az amerikai hadsereg által végrehajtott ellenőrzött robbantás célja öt tonna instabillá vált robbanóanyag megsemmisítése volt – számolt be róla a BBC.

Az iowai robbantás előkészületei az amerikai hadsereg 2026. november 25-én közzétett videófelvételén

Fotó: HANDOUT / US ARMY

A katonai lőszergyár területén 68 hordóban tároltak ólom-azidot, egy rendkívül instabil vegyületet. A hadsereg szerint a beavatkozásra azért volt szükség, hogy megelőzzenek egy ellenőrizetlen robbanást, amelynek kockázatát a következő napokban várható lehűlés is növelhette.

Mérgező ólompor kerülhetett a levegőbe a robbantás következtében

A hatóságok a művelet előtt nyolc kilométeres körzetben önkéntes kitelepítési övezetet jelöltek ki, 32 kilométeres körzetben pedig arra kérték a lakosságot, hogy maradjon zárt térben, és tartsa csukva az ablakokat.

A hadsereg becslése szerint a levegőbe kerülő ólompor az időjárási viszonyoktól és a széliránytól függően akár 160 kilométerre is eljuthat. A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy a hat év alatti gyermekek különösen érzékenyek az ólomnak való kitettségre.

A környékbeli gazdálkodók elsősorban a termőföldek esetleges szennyeződése és az élelmiszer-termelés biztonsága miatt aggódnak.

Bírósági eljárás előzte meg a műveletet

A robbantást korábban elhalasztották, miután környezetvédelmi szervezetek pert indítottak a művelethez kiadott rendkívüli engedély miatt. Álláspontjuk szerint a lakosság nem kapott megfelelő időben tájékoztatást, és a hadsereg nem igazolta kellőképpen, hogy ez lenne a legbiztonságosabb megoldás.

A fellebbviteli bíróság végül engedélyezte a művelet végrehajtását, arra hivatkozva, hogy egy ellenőrizetlen robbanás nagyobb veszélyt jelentene.

Donald Trump is reagált a történtekre Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte, hogy az első jelentések szerint a hadsereg kockázatcsökkentő intézkedései a vártnál is eredményesebbek voltak. Mike Kehoe, a szomszédos Missouri állam kormányzója szintén arról számolt be, hogy az előzetes elemzések alapján sikerült megfelelően kordában tartani a robbanást.

Az esetleges környezeti szennyeződés mértékéről egyelőre nem közöltek végleges adatokat.