Több tucat ember megsérült a kolumbiai Villavicencio városában, Meta megye kormányzati központjának közelében történt robbantásban – közölték kedden a helyi hatóságok.
A detonáció jelentős károkat okozott a kormányzati épületben és a környező ingatlanokban, több épület homlokzata is megsemmisült.
A sérültek között van a kormányzati központ öt biztonsági őre is. Kedd reggelig nem érkezett jelentés halálos áldozatokról.
Elítélte a robbantást a kolumbiai elnök
Abelardo de la Espriella kolumbiai elnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében elítélte a terrortámadást, és az elkövetők felelősségre vonását ígérte.
Az államfő kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó csoportokat vádolt azzal, hogy megpróbálják megfélemlíteni kormányát.
Ez a kormány nem folytat párbeszédet a narkoterrorizmussal
– jelentette ki az elnök, hozzátéve, hogy a biztonsági erők minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek a felelősök felkutatására.
Megerősítik a biztonsági intézkedéseket
Rafaela Cortes, Meta megye kormányzója közölte, hogy a hadsereggel és a rendőrséggel együttműködve koordinálja a biztonsági intézkedéseket – számolt be róla az El Espectador című kolumbiai lap.
A kormányzó hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk a további támadások megelőzése, a lakosság védelme és a történtek tisztázása.
A rendőrség közölte, hogy mozgósítja a rendelkezésére álló nyomozati és hírszerzési erőforrásokat az elkövetők azonosítása érdekében.
A kolumbiai ombudsmani hivatal szintén elítélte a támadást, és a polgári lakosság védelmét szolgáló intézkedések megerősítésére szólított fel.