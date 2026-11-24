Több tucat ember megsérült a kolumbiai Villavicencio városában, Meta megye kormányzati központjának közelében történt robbantásban – közölték kedden a helyi hatóságok.

Összeroncsolódott gépkocsi a kolumbiai robbantás helyszínén

Fotó: MARIO TORO / AFP

A detonáció jelentős károkat okozott a kormányzati épületben és a környező ingatlanokban, több épület homlokzata is megsemmisült.

A sérültek között van a kormányzati központ öt biztonsági őre is. Kedd reggelig nem érkezett jelentés halálos áldozatokról.

Elítélte a robbantást a kolumbiai elnök

Abelardo de la Espriella kolumbiai elnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében elítélte a terrortámadást, és az elkövetők felelősségre vonását ígérte.

Az államfő kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó csoportokat vádolt azzal, hogy megpróbálják megfélemlíteni kormányát.

Ez a kormány nem folytat párbeszédet a narkoterrorizmussal

– jelentette ki az elnök, hozzátéve, hogy a biztonsági erők minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek a felelősök felkutatására.

A detonáció a környező épületekben is jelentős károkat okozott

UnsplashFotó: MARIO TORO / AFP

Megerősítik a biztonsági intézkedéseket

Rafaela Cortes, Meta megye kormányzója közölte, hogy a hadsereggel és a rendőrséggel együttműködve koordinálja a biztonsági intézkedéseket – számolt be róla az El Espectador című kolumbiai lap.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk a további támadások megelőzése, a lakosság védelme és a történtek tisztázása.

Rendőrök és mentőegységek a terrortámadás helyszínén

Fotó: MARIO TORO / AFP

A rendőrség közölte, hogy mozgósítja a rendelkezésére álló nyomozati és hírszerzési erőforrásokat az elkövetők azonosítása érdekében.

A kolumbiai ombudsmani hivatal szintén elítélte a támadást, és a polgári lakosság védelmét szolgáló intézkedések megerősítésére szólított fel.