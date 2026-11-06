Meghalt a Rockefeller család nagyhatalmú politikusa, aki megszavazta az iraki háborút, majd megbánta döntését

89 éves korában elhunyt John D. „Jay” Rockefeller IV, a Demokrata Párt egykori szenátora, az Egyesült Államok egyik legismertebb politikai dinasztiájának tagja. A legendás olajmágnás, John D. Rockefeller dédunokája három évtizeden át képviselte Nyugat-Virginiát Washingtonban. A szegények támogatásáért és az egészségügyi ellátás kiterjesztéséért dolgozott, később pedig élesen bírálta George W. Bush elnököt az iraki invázió miatt – írja az NBC News.

John D. „Jay” Rockefeller IV demokrata szenátor felszólal a Demokrata Párt országos konvencióján Los Angelesben, 2000. augusztus 16-án

Fotó: SANJAY KANOJIA / AFP

Rockefeller pénteken, washingtoni otthonában halt meg. Családja nem közölte a halál okát – számolt be róla a The Washington Post.

A dúsgazdag családból a szegény Nyugat-Virginiába

John D. „Jay” Rockefeller IV 1937. június 18-án született New Yorkban, mindössze néhány héttel dédapja halála után. A család nevét az olajipari vagyon mellett a politika is meghatározta: nagybátyja, Nelson Rockefeller New York kormányzója, majd az Egyesült Államok alelnöke lett.

Jay azonban más utat választott. A Harvard Egyetem elvégzése után két évet töltött a szegény, vidéki Nyugat-Virginiában egy nemzeti szolgálati program keretében. A tapasztalat döntően befolyásolta későbbi pályáját.

1966-ban bekerült az állam törvényhozásába, majd két évvel később államtitkár lett. 1976-ban megválasztották kormányzónak, 1984-ben pedig megszerezte első szenátusi mandátumát. Ezt követően még négy alkalommal választották újra.

A Capitoliumban elsősorban a hátrányos helyzetűek érdekeit képviselte. Támogatta a gyermekek egészségbiztosításának bővítését, a bányászok és a veteránok támogatását, valamint Bill Clinton és Barack Obama átfogó egészségügyi reformtörekvéseit.

Megszavazta az inváziót, majd visszakozott

Pályafutásának egyik legvitatottabb döntését 2002-ben hozta meg, amikor

megszavazta az Irak elleni katonai fellépést engedélyező határozatot.

Egy évvel később az Egyesült Államok megtámadta Irakot. A Bush-adminisztráció többek között azzal indokolta a beavatkozást, hogy Szaddám Huszein rezsimje tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, ám ilyen arzenált később nem találtak.