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rockefeller

Meghalt a Rockefeller család nagyhatalmú politikusa, aki megszavazta az iraki háborút, majd megbánta döntését

2026. november 06. 16:52
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Meghalt John D. „Jay” Rockefeller IV, a legendás olajmágnás dédunokája, aki csaknem harminc éven át volt az amerikai politika meghatározó szereplője. Az iraki háború megszavazását később élete egyik nagy tévedésének tartotta.
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rockefellergyászcsalád

89 éves korában elhunyt John D. „Jay” Rockefeller IV, a Demokrata Párt egykori szenátora, az Egyesült Államok egyik legismertebb politikai dinasztiájának tagja. A legendás olajmágnás, John D. Rockefeller dédunokája három évtizeden át képviselte Nyugat-Virginiát Washingtonban. A szegények támogatásáért és az egészségügyi ellátás kiterjesztéséért dolgozott, később pedig élesen bírálta George W. Bush elnököt az iraki invázió miatt – írja az NBC News.

Rockefeller
John D. „Jay” Rockefeller IV demokrata szenátor felszólal a Demokrata Párt országos konvencióján Los Angelesben, 2000. augusztus 16-án
Fotó: SANJAY KANOJIA / AFP

Rockefeller pénteken, washingtoni otthonában halt meg. Családja nem közölte a halál okát – számolt be róla a The Washington Post.

A dúsgazdag családból a szegény Nyugat-Virginiába

John D. „Jay” Rockefeller IV 1937. június 18-án született New Yorkban, mindössze néhány héttel dédapja halála után. A család nevét az olajipari vagyon mellett a politika is meghatározta: nagybátyja, Nelson Rockefeller New York kormányzója, majd az Egyesült Államok alelnöke lett.

Jay azonban más utat választott. A Harvard Egyetem elvégzése után két évet töltött a szegény, vidéki Nyugat-Virginiában egy nemzeti szolgálati program keretében. A tapasztalat döntően befolyásolta későbbi pályáját.

1966-ban bekerült az állam törvényhozásába, majd két évvel később államtitkár lett. 1976-ban megválasztották kormányzónak, 1984-ben pedig megszerezte első szenátusi mandátumát. Ezt követően még négy alkalommal választották újra.

A Capitoliumban elsősorban a hátrányos helyzetűek érdekeit képviselte. Támogatta a gyermekek egészségbiztosításának bővítését, a bányászok és a veteránok támogatását, valamint Bill Clinton és Barack Obama átfogó egészségügyi reformtörekvéseit.

Megszavazta az inváziót, majd visszakozott

Pályafutásának egyik legvitatottabb döntését 2002-ben hozta meg, amikor 

megszavazta az Irak elleni katonai fellépést engedélyező határozatot.

Egy évvel később az Egyesült Államok megtámadta Irakot. A Bush-adminisztráció többek között azzal indokolta a beavatkozást, hogy Szaddám Huszein rezsimje tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, ám ilyen arzenált később nem találtak.

Rockefeller utólag elismerte, hogy másképp döntött volna.

Ha akkor tudtam volna azt, amit most tudok, ellene szavaztam volna

– mondta 2004-ben.

A szenátus hírszerzési bizottságának elnökeként később már maga is vizsgálta, hogyan jutott el Washington az invázióig. Egy 2008-as jelentés arra jutott, hogy a kormányzat több esetben eltúlozta az Irak fegyverzetéről szóló hírszerzési értesüléseket, miközben háttérbe szorította az azok hitelességével kapcsolatos kételyeket.

Rockefeller szerint az amerikai közvéleményt félrevezető módon győzték meg arról is, hogy Irak és az al-Kaida között szoros kapcsolat állt fenn. 

Úgy vélte, mindez hozzájárult ahhoz, hogy az országot „hamis alapokra” építve vitték fegyveres konfliktusba.

2013-ban, 75 évesen jelentette be visszavonulását a szenátustól.

Egész életemben azokért küzdöttem, akiknek a legnagyobb szükségük volt a segítségre

 – mondta akkor.

Felesége, Sharon Percy Rockefeller, a washingtoni WETA közszolgálati médiatársaság elnök-vezérigazgatója, valamint négy gyermekük gyászolja.

 

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