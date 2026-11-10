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halál

Megrázó részletekkel szolgált testvére haláláról Sebestyén József nővére Bécsben

3 órája
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Nemzetközi botrány bontakozott ki az EBESZ bécsi kongresszusán a Kárpátalján elhurcolt és halálra vert magyar családapa tragédiája miatt. A rendezvényen Sebestyén József nővére, Márta is felszólalt, és olyan megdöbbentő részleteket hozott nyilvánosságra, amelyek után senki sem maradhat csendben.
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halálukránháborúBécs

Sebestyén Márta a „Bécsi Beszélgetések” nevű, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) által szervezett rendezvényen emelt szót a testvére ügyéért. Mint ismert, Sebestyén Józsefet tavaly nyáron ukrán katonák elhurcolták, brutálisan megverték, majd elengedték. A férfi még el tudta magát vonszolni egy kórházba, de napokkal később életét vesztette. Nővére szavai mélyen megérintették a hallgatóságot, hiszen a saját bőrén tapasztalta meg a rettegést.

Sebestyén József
Sebestyén József esélyt sem kapott Fotó: Olvasói


– Kárpátalján a gyermekeinket megfosztották anyanyelvüktől és történelmüktől, hitüktől és földüktől – kezdte mondandóját, érzékeltetve, hogyan bántak már korábban is az ukrajnai magyar kisebbséggel. Mint fogalmazott, a függetlenség kikiáltását követően azonnal megkezdődött az a nagyszabású etnikai üldöztetés, amely elől egyszerűen menekülni kellett a túlélésért.

Nemzetközi ügy lett Sebestyén József tragédiájából

A beszéd legsúlyosabb, legrázósabb pillanata mégis testvére, József sorsának feltárása volt. A Beregszászban maradt magyar állampolgárt 2025 júniusában egy úgynevezett „mozgósítás” keretében ejtették foglyul. Józsefet a beszámolók szerint brutálisan bántalmazták az őrizet alatt, végül tisztázatlan, rendkívül gyanús körülmények között egy kórházban hunyt el.

Az ukrán szervek semmilyen kielégítő magyarázatot nem adtak a gyászoló családnak, sőt, a sajtóhírek szerint a nyomozást egyszerűen lezárták. Magyarország azonban nem hagyja annyiban az ügyet, és saját vizsgálatot folytat.

–Több mint egy év telt el a testvérem meggyilkolása óta, de még mindig nem sikerült igazságot szolgáltatni – mondta elcsukló, de határozott hangon Sebestyén Márta. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne hunyjon szemet a kijevi rezsim embertelen bűntettei felett, és tegyen meg mindent az elkövetők mielőbbi felelősségre vonásáért.

A tragédia nemcsak egy család személyes gyásza, hanem egy olyan nemzetközi konfliktus sötét fejezete, amely után a világnak kötelező válaszokat követelnie.

– Az öcsém november 10-én, kedden lenne 47 éves. Tortával azonban nem köszönhetjük fel, csupán a temetőbe vihetünk neki virágot – fakadt ki az Origónak Márta, és hozzátette, nem nyugszik, míg a tettesek el nem nyerik méltó büntetésüket.

 

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